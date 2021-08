BVB, News und Gerüchte: Edin Terzic spricht über neue Aufgabe und Haaland-Gerüchte

Ex-BVB-Coach Edin Terzic hat über seine neue Aufgabe als Technischer Direktor, die Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger und die Haaland-Gerüchte gesprochen. Auch Sportdirektor Michael Zorc äußerte sich zu dieser Thematik. Derweil hatte die Borussia bei der Pokalauslosung Glück. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB, News: Terzic spricht über neue Aufgabe und Haaland-Gerüchte

Im Mai gewann Edin Terzic noch als Coach des BVB den DFB-Pokal. Als sein Nachfolger Marco Rose kam, nahm er nicht etwa ein Angebot eines anderen Klubs an, weiter in erster Reihe zu arbeiten, sondern fungiert seitdem als Technischer Direktor als Bindeglied zwischen der U23 und den Profis. "Ich habe ja immer gesagt, dass das mein Heimatverein ist. Mich nennen alle immer noch 'Edin'", sagte er im Rahmen einer Talkrunde des Zeltdachfestivals in Menden, seiner Heimatstadt.

"Ich habe den Verein zunächst als Fan kennengelernt. Dann war ich auf der Tribüne, das fand ich schon ganz gut. Dann durfte ich auch den Scoutingbereich kennenlernen, die verschiedenen Abteilungen. Dann war ich Co-Trainer, dann Cheftrainer", listete er seine Tätigkeiten auf. "Im Endeffekt bin ich immer nur Edin und das fühlt sich einfach nur gut an."

Mit dem Pokalsieg und der Qualifikation für die Champions League schloss der BVB die Saison unter Terzic noch bestmöglich ab, dennoch sei Terzic "im Mai der gleiche Idiot, der gleiche Trainer wie im Februar" gewesen - "nur die Ergebnisse waren eben etwas besser. Es tat auf jeden Fall gut, dass wir gemeinsam so ein Happy End hatten."

Probleme mit Rose, mit dem er intensiv zusammenarbeitet, gebe es überhaupt keine. "Das Schöne ist: Wir arbeiten in die gleiche Richtung. Jetzt sieht es halt nur nicht jeder jeden Tag. Aber Marco und ich verstehen uns sehr gut. Es ist ein sehr enger und vertrauter Austausch zwischen uns. Er geht in die gleiche Richtung, damit der BVB erfolgreich ist."

Auch zu den Gerüchte um Erling Haaland, der mit einem spektakulären Wechsel zu PSG in Verbindung gebracht wird, wurde Terzic natürlich befragt. Zu einem möglichen Haaland-Beben sagte er: "Der Boden in Dortmund wackelt noch, aber nicht wegen dieser Nachricht", sondern wegen des Last-Minute-Sieges gegen Hoffenheim. "Ich bin mir sehr sicher: Selbst wenn sich Messi und Haaland begegnen sollten irgendwo in dieser Saison, werden sie nicht mit dem gleichen Trikot auflaufen."

BVB-Noten: Die Youngster reißen es raus - Sorgenkinder bleiben © getty 1/16 Nach einer irren Schlussphase hat Borussia Dortmund mit 3:2 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen. Haaland avancierte kurz vor Abpfiff zum Matchwinner. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © getty 2/16 GREGOR KOBEL: Gegen Kramarics Lattenkracher (3.) war kein Kraut gewachsen, und wohl auch nicht beim 1:1 und 2:2. Aber mit tollen Reaktionen: gegen Baumgartner (39.), im Eins-gegen-Eins mit Kramaric und auch am Freistoß (74.) war er dran. Note: 2,5. © getty 3/16 THOMAS MEUNIER: Statt EM-Form zurück im Bundesliga-Trott: Das Startelf-Comeback kam zu früh. Verlor den Ball vorm Lattentreffer und unterlief eine Flanke gegen Raum. Größtes BVB-Laufpensum. In der zweiten Halbzeit verbessert. Note: 4,0. © getty 4/16 AXEL WITSEL: Erneut für den maladen Abwehrchef Hummels am Start. Machte seine Sache in der fremden Fachabteilung erneut ordentlich und glänzte sogar mit einer technisch anspruchsvollen Grätsche. Note: 3,5. © getty 5/16 MANUEL AKANJI: Souveräner Auftritt in der Abwehrmitte. Leistete enorm viel für den Spielaufbau. Tolle Passquote. Hatte in beiden Durchgängen bei Ecken eigene Kopfballchancen. Am hektischen Ende ging ihm etwas der Überblick verloren. Note: 3,0. © getty 6/16 RAPHAEL GUERREIRO: Mit einigen guten Flanken und trotz Auswechslung mit den meisten Ballkontakten (87). Trotzdem offensiv noch nicht in der Form der Vorsaison. Dafür gab der Portugiese der linken Abwehrseite mehr Ruhe als zuletzt. Note: 2,5. © getty 7/16 MO DAHOUD: Unbeeindruckt vom frühen Brutalo-Foul von Posch (7.). Viel unterwegs, hoher Einsatz. Hielt die Mitte einigermaßen dicht und hatte Ideen im Umschaltspiel. Einige tolle Diagonalpässe. Verlor beim 2:2 Dabbur aus den Augen. Note: 3,5. © getty 8/16 JUDE BELLINGHAM: Hatte mit der harten Spielweise der Gäste zunächst zu kämpfen, machte das Beste draus. Mit dem Assist vorm 1:0 und in der 68. Minute mit dem trockenen Schuss zum 2:1. Immer mehr das Herz und die Seele des BVB. Note: 2,5. © getty 9/16 GIO REYNA: Der 18-Jährige schon im 50. Bundesliga-Spiel - kein anderer Youngster knackte diese Marke früher. Hatte früh eine Riesenchance (4.), blieb allein vor Keeper Baumann aber nicht abgezockt genug. Umso cooler dafür sein Abschluss zum 1:0. Note: 2. © getty 10/16 MARCO REUS: Überall auf dem Platz zu finden. War sich nicht zu schade, bei einem TSG-Konter als letzter Mann den Stöpsel zu ziehen. Offensiv mit guten Ideen, aber etwas glücklos, so wie bei seiner verstolperten Chance in der 92. Minute. Note: 3,0. © getty 11/16 DONYELL MALEN: Sehr bemüht, aber oft übereifrig. Ist noch nicht im BVB-System angekommen. Typisch: Bei einem klasse Doppelpass mit Reus versprang ihm kurz vorm TSG-Tor der Ball. Zu viele Ballverluste, allein 11 vor der Pause. Note: 4,0. © getty 12/16 ERLING HAALAND: Mal wieder der Matchwinner. Sein Tor in der Nachspielzeit rettete Dortmund den Sieg. Davor oft unglücklich, aber als Vorbereiter gut. Super Pass auf Reyna (4.), starke Weiterleitung auf Reus (34.). An Kopfbällen muss er arbeiten. Note: 2. © getty 13/16 JULIAN BRANDT (ab 63.): Durfte in der letzten halben Stunde für den ausgepowerten Reyna ran. Konnte nicht annähernd so viele Akzente setzen wie der US-Amerikaner. Note: 4,0. © getty 14/16 MARIUS WOLF (ab 72.): Für den müde gespielten Bellingham auf dem Feld, ordnete sich aber viel weiter vorne ein. Starke Vorarbeit für Haaland, und in der Nachspielzeit für Reus. Beide Male ganz knapp nicht von Erfolg gekrönt. Keine Bewertung. © getty 15/16 FELIX PASSLACK (ab 84.): Musste in den letzten Minuten noch mal ran, weil Guerreiro noch keine 90 Minuten durchhält. Ohne Fehler. Keine Bewertung. © getty 16/16 YOUSSOUFA MOUKOKO (ab 84.): Und auch Dortmunds Juwel bekam noch einen Kurzeinsatz und ersetzte Malen. Übersah den startbereiten Haaland und hätte selbst schon das 3:2 machen müssen. Keine Bewertung.

BVB, News: Zorc "will nicht ständig Papagei spielen"

Zuvor hatte sich bereits BVB-Sportdirektor Michael Zorc zur Personalie geäußert und erneut die Position von Borussia Dortmund bekräftigt, dass Erling Haaland den Klub in diesem Sommer auf keinen Fall verlassen wird. "Unser Standpunkt ist klar", sagte er dem kicker. "Ich muss nicht ständig den Papagei spielen." Zudem gehe er davon aus, "dass wir jetzt noch zwei Tage lang mit wilden Gerüchten konfrontiert werden".

Zu dieser Stellungnahme sah sich Zorc genötigt, weil am Sonntag abermals Gerüchte aufkamen, Haaland könne den BVB möglicherweise doch noch vor Ablauf der Transferperiode am Dienstagabend verlassen.

Der Daily Telegraph und die Bild-Zeit hatten berichtet, dass PSG bei Haaland-Berater Mino Raiola die Verfügbarkeit des Norwegers erfragt habe, sollte Kylian Mbappe den Klub noch gen Real Madrid verlassen.

Nach Informationen von SPOX und Goal haben die Königlichen PSG 170 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an Boni für Mbappe geboten. Jenes Geld könnte PSG dann für einen Haaland-Transfer einplanen, hieß es laut Telegraph.

BVB, News: Dortmund im Pokal im Losglück

Der BVB hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals eine machbare Aufgabe erwischt. Für die Schwarzgelben geht es vor heimischer Kulisse gegen Zweitligaaufsteiger Ingolstadt. Die 2. Pokalrunde findet am 26. und 27. Oktober statt, an welchem Termin der Titelverteidiger genau gefordert ist, steht derzeit noch nicht fest.

Beim 3:0-Sieg in der ersten Runde gegen Wehen hatte die Borussia keine Probleme, der kommende Gegner setzte sich mit 2:1 gegen Erzgebirge Aue durch. Aufeinandertreffen im Pokal gab es zwischen den beiden Teams bisher keine, zwischen 2015 und 2017 spielten die beiden Teams viermal gegeneinander. Drei Partien gewann der BVB, eine endete unentschieden.

