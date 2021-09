BVB, News und Gerüchte: Dortmund mit Interesse an Gladbachs Denis Zakaria?

Der BVB soll Medienberichten zufolge Interesse an einer Verpflichtung von Marco Roses Ex-Spieler Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach haben. Erling Haaland darf auf einen Einsatz am Wochenende in der Bundesliga hoffen, in der Champions League feiert Borussia Dortmund derweil den nächsten Sieg. Die wichtigsten News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

BVB, Gerücht: Denis Zakaria ein Thema in Dortmund?

Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Denis Zakaria. Das vermeldet die Sport Bild . Der BVB soll schon 2017 großes Interesse am Schweizer gehabt haben, dieser entschied sich damals jedoch für die Fohlen.

Dort spielte sich der 24-Jährige mit starken Leistungen in den Fokus einiger Topklubs, zuletzt bremsten ihn Verletzungen jedoch aus. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft 2022 aus, was im kommenden Sommer einen ablösefreien Wechsel ermöglichen würde.

Dem Bericht zufolge kann sich Zakaria einen Wechsel innerhalb der Bundesliga vorstellen - allerdings kommt dafür nur ein Topklub infrage. Die Gladbacher wollen seinen Vertrag natürlich verlängern, und auch das ist nicht ausgeschlossen: "Ich habe nicht gesagt, dass ich auf jeden Fall gehen will", sagte der 24-Jährige zuletzt bei der Rheinischen Post. Zakaria weiter: "Ich habe immer gesagt, dass ich mich in Gladbach wohlfühle. Wir werden noch weitere Gespräche führen müssen, noch kann ich nicht mehr dazu sagen."

BVB-Noten: Akanji wird zum Boss - drei Spieler nur ausreichend © getty 1/16 Borussia Dortmund hat am 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase den zweiten Sieg eingefahren. Der BVB gewann sein Heimspiel gegen Sporting aus Lissabon mit 1:0 (1:0). Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter BVB-Spieler. © getty 2/16 GREGOR KOBEL: Trotz einiger guter Angriffe der Gäste im ersten Durchgang nicht ein Mal ernsthaft geprüft. Alle 5 Schüsse gingen am Kasten vorbei. Nach dem Wechsel musste der 23-Jährige nur bei einem harmlosen Kopfball eingreifen. Note: 3,5. © getty 3/16 THOMAS MEUNIER: Hielt sich mit Flankenläufen sehr zurück, kaum ein Ball kam an. Aufmerksam bei Lissabons früher Chance durch Pedro Porro (7.). Manko: wieder 22 Ballverluste, alleine 14 vor der Pause. Note: 3,5. © getty 4/16 MATS HUMMELS: Dortmunds Abwehrchef gleich mit zwei Patzern gegen Lissabons Paulinho (22., 23.). Da hatte der Routinier Glück. Im zweiten Durchgang souveräner und zweikampfstärker. Stark im Spielaufbau, mit den meisten Ball-Aktionen (98). Note: 3. © getty 5/16 MANUEL AKANJI: Räumte gleich zwei Mal hinter den Fehlern seines Abwehrchefs auf. Sehr umsichtig. Auch im Spielaufbau mit vielen Anteilen und den meisten Pässen (80). Super Vorlage auf Reus (18.) und auch Ausgangspunkt vorm 1:0 (37.). Note: 2. © IMAGO / Revierfoto 6/16 RAPHAEL GUERREIRO: Zurückhaltender Auftritt des Portugiesen gegen seine Landsleute. Stand hinten gegen Pedro Porro nicht immer sicher und offensiv zu oft auf der Bremse - ungewohnt. Ein guter Schuss wurde gerade noch geblockt (65.). Note: 4. © getty 7/16 AXEL WITSEL: Als alleiniger Sechser im defensiven Mittelfeld erst etwas verloren, zumal nach Dahouds Ausfall. Bekam das Spiel dann aber immer besser in den Griff. Viele Ballgewinne (12), irre starke Passquote (97 Prozent). Note: 2. © getty 8/16 MAHMOUD DAHOUD: Das Spiel war gerade erst losgegangen, da war es für den Mittelfeld-Abräumer schon wieder beendet. Nach nur drei Minuten verletzte sich der 25-Jährige bei einem Pressball und musste in die Kabine humpeln. Keine Bewertung. © getty 9/16 JUDE BELLINGHAM: Schon sein 10. Startelfeinsatz in der CL - der 18-Jährige setzt weiter Maßstäbe. Hatte erst mit dem kompakten Spiel der Portugiesen zu kämpfen. Kurz vor der Pause aber mit dem wichtigen Assist zur 1:0-Führung. Blöde Gelbe Karte. Note: 3. © getty 10/16 MARCO REUS: Unglückliches Spiel des Kapitäns. War zunächst auf den Flügeln unterwegs und dort nicht in der Lage, Struktur ins Spiel zu bringen. Verstolperte zwei vielversprechende Anspiele (18., 35.). Nach dem Wechsel mit einem Abseitstreffer. Note: 4. © IMAGO / Eibner 11/16 THORGAN HAZARD: Hatte einige gute Ideen, aber keine zündete. Das lag aber teils auch an seinen Nebenleuten. Wechselte immer wieder die Seiten, lief sich aber genauso häufig wieder fest. Note: 3,5. © getty 12/16 DONYELL MALEN: Ist der Knoten nun geplatzt? Dortmunds 30-Mio.-Mann mit dem ersten Treffer in Schwarz-Gelb - so wichtig! Ansonsten wieder etwas zu bemüht und oft nicht präzise genug. Der Matchwinner hat noch viel Luft nach oben. Note: 2,5. © IMAGO / Eibner 13/16 JULIAN BRANDT (ab 8.): Musste schon früh für den verletzten Dahoud ran. Sehr engagiert, aber oft etwas übereifrig. Der Rückwärtsgang fehlt weiter in seinem Schaltgetriebe, für den BVB-Motor ist das gefährlich. Note: 4. © getty 14/16 MARIUS WOLF (ab 70.): In den letzten zwanzig Minuten für den ausgepowerten Hazard auf dem Feld. Fand in der Schlussminute nicht den Passweg zum gut postierten Reus. Keine Bewertung. © getty 15/16 REINIER (ab 75.): 15 Minuten Einsatzchance für den Brasilianer, der den Torschützen Malen spät ersetzte. Konnte sich nicht groß in Szene setzen. Keine Bewertung. © getty 16/16 NICO SCHULZ (ab 75.): Weil es nicht Guerreiros großer Tag war, durfte auch Schulz mal wieder auf der linken Abwehrseite ran, jedenfalls kurz. Machte seine Sache ganz ordentlich und keine Fehler. Keine Bewertung.

BVB, News: Haaland hofft auf Rückkehr gegen Augsburg

In der Champions League musste Superstürmer Erling Haaland am Dienstag noch passen, am Samstag in der Liga gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr) könnte es aber vielleicht schon wieder für den Norweger reichen.

"Wir haben Hoffnung für Samstag, es ist nicht ausgeschlossen", sagte Sportdirektor Michael Zorc nach dem Sieg über Sporting Lissabon, betonte aber: "Aber das wird sich erst Richtung Freitag, Samstag entscheiden."

Haaland hatte aufgrund von muskulären Problemen auch schon am vergangenen Wochenende bei der Niederlage gegen Borussia Möchengladbach (0:1) gefehlt. Zusammen mit Bayerns Robert Lewandowski führt er die Torjägerliste der Liga mit jeweils sieben Treffern an.

BVB, News: Dahoud droht Verletzungspause

BVB-Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud hat sich im Champions-League-Spiel gegen Sporting am linken Knöchel verletzt. Nur wenige Augenblicke nach Anpfiff des Heimauftakts blieb Dahoud nach einem Pressschlag mit Lissabon-Youngster Tiago Tomas am Boden liegen. Am Wochenende wäre er ohnehin gesperrt gewesen, es könnte sich aber vielleicht auch um eine noch längere Pause handeln. Hier geht es zur Meldung.

© getty Fußball-Borussia Dortmund hofft auf eine schnelle Rückkehr seines verletzten Ausnahmestürmers Erling Haaland.

BVB, Hintergrund: Erkenntnisse zum CL-Sieg über Sporting

Borussia Dortmund hat im zweiten Spiel den zweiten Sieg in der Champions League eingefahren - und nach 53 Tagen mal wieder zu Null gespielt. Die Erkenntnisse zum 1:0-Sieg des BVB gegen Sporting haben wir hier für Euch.

BVB, News: Effenberg stellt Stürmer-Ranking auf

Für Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg sind Robert Lewandowski (33/Bayern München) und Erling Haaland (21/Borussia Dortmund) die derzeit besten Stürmer in Europa. Dies geht aus Effenbergs Stürmer-Ranking der Top-10-Angreifer hervor.

"Haaland und Lewandowski sind Ausnahmespieler. Für mich gehören beide zu den besten fünf Bundesliga-Stürmern aller Zeiten neben Gerd Müller, Giovane Elber und Jupp Heynckes. Und sie sind so gut in Form, dass sie auf den ersten beiden Plätzen in meinem Ranking der Top-10-Angreifer in Europa liegen", sagte Effenberg dem Nachrichtenportal t-online.

Keine Berücksichtigung fanden in seiner Liste die beiden Ausnahmekönner Lionel Messi und Neymar von Paris St. Germain. Hier könnt Ihr Euch Effenbergs komplette Top-10 anschauen.

