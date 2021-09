BVB: Lazaro-Berater bestätigt Interesse vor Benfica-Transfer

Der Berater des österreichischen Nationalspielers Valentino Lazaro hat ein Interesse Borussia Dortmunds im vergangenen Transferfenster bestätigt. Gerüchte um einen Wechsel des Rechtsverteidigers zum BVB waren am Ende der Transferperiode aufgetaucht. Schließlich aber zog es Lazaro auf Leihbasis von Inter Mailand zu Portugals Rekordmeister Benfica.

Agent Max Hagmayer sagte dem Portal FCInterNews über den Transfer seines Schützlings nach Lissabon: "Es waren keine einfachen Verhandlungen. Viele Vereine waren an dem Spieler interessiert, darunter auch Borussia Dortmund. Am Ende mussten wir aber die beste Entscheidung für Tino treffen."

Diese Entscheidung sei eben der Wechsel zu Benfica gewesen: "Er wollte Einsatzzeiten und das am besten bei einem Klub, der in der Champions League antritt." Hagmayer stellte aber auch klar, dass Benfica, entgegen einiger Medienberichte, weder eine Kaufoption noch eine Kaufpflicht nach Ablauf der Leihe im Sommer 2022 habe.

Lazaro stand in der deutschen Bundesliga bereits bei Hertha BSC unter Vertrag, von dort wechselte der EM-Teilnehmer (32 Länderspiele für Österreich) 2019 für 22,4 Millionen Euro Ablöse zu Inter. In der Spielzeit 2020/21 war er an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen.