BVB - Christian Vieri sicher: Erling Haaland wechselt "zu 100 Prozent" zu Real Madrid

Der frühere italienische Nationalstürmer Christian Vieri geht "zu 100 Prozent" davon aus, dass Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland in naher Zukunft zu Real Madrid wechselt.

Auf seinem eigenen Twitch-Kanal Bobo TV äußerte sich der 48-Jährige über den Norweger und lobte dessen Qualitäten. "Es gibt nicht viel zu sagen. Er ist der Beste in allem, selbst wenn er schießt, ist er unglaublich", meint Vieri.

Für den früheren Angreifer von Inter Mailand steht die Zukunft des 21-Jährigen fest. "Wo er spielen wird? Mir wurde gesagt, dass er zu 100 Prozent zu Real Madrid wechseln wird. Wir werden sehen, wann es bestätigt wird", so Vieri.

Zuletzt hatte Vieris Landsmann Antonio Cassano, der selbst einst für Real stürmte, erklärt, der spanische Rekordmeister wolle im kommenden Sommer eher Robert Lewandowski vom FC Bayern verpflichten.

Die Madrilenen hatten in der abgelaufenen Transferperiode intensiv um Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain gebuhlt, doch PSG lehnte selbst eine Offerte in Höhe von 220 Millionen Euro am letzten Tag des Transferfensters ab. Nun deutet vieles darauf hin, dass Mbappe im kommenden Sommer ablösefrei in die spanische Hauptstadt wechseln wird.