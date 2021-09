Bayer Leverkusen hat am 4. Spieltag der Bundesliga heute den BVB zu einem Topspiel zu Gast. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Spitzenspiel in Leverkusen! Die Werkself empfängt am 4. Spieltag den BVB. Welches Team kann sich mit einem Sieg oben festsetzen? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

Bayer Leverkusen vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bayer Leverkusen ist mit zwei Siegen und einem Unentschieden hervorragend in die Saison 2021/22 gestartet. Beim BVB steht neben zwei Heimsiegen gegen Frankfurt und Hoffenheim eine Niederlage in Freiburg auf der bisherigen Ergebnisliste. Leverkusen muss heute unter anderem auf Charles Aranguiz und Piero Hincapie verzichten. Beim BVB ist Marco Reus einsatzbereit. Zuletzt musste der BVB-Star beim WM-Qualifikationsspiel des DFB-Teams in Island passen.

Vor Beginn: Nach der Länderspielpause rollt der Ball ab 15.30 Uhr in der Leverkusener BayArena.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Bundesligaspieles zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund.

Bayer Leverkusen vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Andrich, Demirbay - Diaby, Wirtz, Paulinho - Schick

Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Andrich, Demirbay - Diaby, Wirtz, Paulinho - Schick Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Brandt - Reus - Malen, Haaland

Bayer Leverkusen vs. BVB: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel live und in voller Länge mit Kommentator Marcus Lindemann auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport UHD.



In der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 wird das Spiel von Kai Dittmann kommentiert. Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz könnt Ihr auch per Livestream mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App auf dem Endgerät eurer Wahl empfangen.

