Am heutigen Samstag um 18.30 Uhr trifft im Abendspiel des 5. Spieltags im Rhein-Energie-Stadion der 1. FC Köln auf RB Leipzig. Die gesamte Begegnung könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

1. FC Köln vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der 1. FC Köln ist gut in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Sieben Punkte holte der FC bislang und wurde nur ein Mal in dieser Saison knapp vom FC Bayern geschlagen. RB Leipzig hingegen hat sich mit dem neuen Trainer Jesse Marsch noch nicht gefunden. Einem Sieg stehen drei Niederlagen in dieser Saison gegenüber. RB Leipzig muss dringend Punkten, um in der Meisterschaft nicht den Anschluss zu verlieren.

Vor Beginn: Anpfiff der Begegnung ist heute um 18.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig.

1. FC Köln vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die heutige Begegnung zwischen dem 1.FC Köln und RB Leipzig wird ausschließlich im Pay-TV übertragen.

Die Übertragungsrechte für dieses Spiel liegen beim Münchener Sender Sky. Das Spiel beginnt heute um 18.30 Uhr, die Vorberichte zur Begegnung beginnen jedoch schon um 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1.

Alternativ kann das Spiel auch im Livestream verfolgt werden. Dafür bietet Sky eine eigene App namens Sky Go an. Eine andere kostenpflichtige Möglichkeit ist, dass Ihr die Partie live und in voller Länge mit dem Sky Ticket streamt.

1. FC Köln vs. RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen:

1.FC Köln: T. Horn - Schmitz, Jorge Meré, Czichos, Hector - Skhiri - Ljubicic, Thielmann - Uth - Modeste, Andersson

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Orban, Simakan, Gvardiol - T. Adams, A. Haidara - Nkunku, Dani Olmo, Szoboszlai - Silva

Bundesliga: Die Spiele des 5. Spieltages im Überblick:

Tag Datum Begegnung Ergebnis Freitag 17.09.2021, 20:30 Uhr Hertha BSC : SpVgg Greuther Fürth -:- Samstag 18.09.2021, 15:30 Uhr Bayern München : VfL Bochum -:- Samstag 18.09.2021, 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : SC Freiburg -:- Samstag 18.09.2021, 15:30 Uhr FC Augsburg : Borussia Mönchengladbach -:- Samstag 18.09.2021, 15:30 Uhr Arminia Bielefeld : 1899 Hoffenheim -:- Samstag 18.09.2021, 18:30 Uhr 1. FC Köln : RB Leipzig -:- Sonntag 19.09.2021, 15:30 Uhr VfB Stuttgart : Bayer 04 Leverkusen -:- Sonntag 19.09.2021, 17:30 Uhr Borussia Dortmund : 1. FC Union Berlin -:- Sonntag 19.09.2021, 19:30 Uhr VfL Wolfsburg : Eintracht Frankfurt -:-