Bundesliga - Saisonstart 2021/22 weiter im Zeichen von Corona - Köln geht eigenen Weg

Vor dem Saisonstart in der Bundesliga am kommenden Freitag setzen Corona und der Umgang mit den Inzidenzzahlen eine Diskussion in Gang.

Die Gefahr von Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga ist zwar im Augenblick nicht akut. Trotzdem drohen der deutschen Eliteklasse, die am Freitag mit dem Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Meister Bayern München in ihre 59. Saison startet, wieder Belastungen durch die Corona-Pandemie.

Vor allem werden Beschränkungen bei der Zulassung von Zuschauern gefürchtet. "Ich bin leider fest davon überzeugt, dass der steigende Inzidenzwert Bestand hat und dass er zum Bundesligastart überall über 35 liegen wird", hatte Hertha-Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic unlängst bei Sky gesagt und Einschränkungen - abhängig von den regionalen Gegebenheiten - befürchtet.

Werden daher nur Fans zulassen, die geimpft oder genesen sind? Bundesligist 1. FC Köln geht seinen eigenen Weg, plant beim ersten Heimspiel der neuen Saison mit 16.500 Zuschauern und wird dabei Geimpfte und Genesene bevorzugt behandeln.

Köln: Negativtest bald nicht mehr ausreichend

Diese G2-Gruppe soll bei der Partie gegen Hertha BSC am 15. August (17.30 Uhr/Sky) 15.500 Fans ausmachen. 1000 Anhänger erhalten zudem mit einem negativen Test Einlass, diese Karten sollen an Kinder und Jugendliche gehen.

Allerdings: Ein negativer Corona-Test ab dem zweiten Liga-Heimspiel gegen den VfL Bochum soll nicht mehr ausreichen, um ins RheinEnergie-Stadion zu gelangen. Das berichtete der WDR. Voller Impfschutz oder das Genesen von einer Corona-Infektion seien dann Grundvoraussetzungen.

Das Konzept für das Hertha-Spiel ist mit dem Gesundheitsamt der Stadt Köln abgestimmt und greift vorerst - und im Rahmen der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung - sogar bis zu einer möglichen Inzidenz von 100. Am Sonntag lag der Wert, der die Zahl der Corona-Infektionen im Raum Köln angibt, bei 47,1.

Streitpunkt Inzidenzwert

Frankfurts Sportstand Markus Krösche wünscht sich eine Abkoppelung vom Inzidenzwert. Sollte dies nicht der Fall sein, zeichnete er im kicker ein düsteres Bild: "Mit Entscheidungen dieser Art wird es unmöglich sein, den Profisport und die Veranstaltungsbranche dauerhaft am Leben zu halten."

DFB-Interims-Co-Präsident Peter Peters sieht die Vorgehensweise in England, den Niederlanden und Dänemark durchaus als Vorbild an. "Wenn einem auf der Autobahn alle entgegenkommen, wer ist dann das Problem: der Falschfahrer oder die anderen? Unsere Klubs gehen mit der Pandemie viel verantwortungsbewusster um, als von manchem Politiker dargestellt wird", hatte Peters der Sport Bild gesagt.

DFL spricht sich klar für Impfungen aus

Die Klubs scheuen derweil offizielle Angaben zu ihren Impfprogrammen für Spieler und Staff, doch diese dürften auf Hochtouren laufen. Auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) wies eindringlich auf die Gefahren einer fehlenden Corona-Impfung hin.

"Wer sich nicht impft und demzufolge für eine Virusinfektion anfälliger ist als andere, setzt sich insbesondere im Profi-Fußball - einem Berufszweig, in dem man weder Abstand halten noch Maske tragen kann - einem gewissen Risiko aus", hieß es in einem Rundschreiben an die Vereine. Zuletzt hatte es bei Borussia Dortmund, dem VfB Stuttgart, der TSG Hoffenheim, beim FC Bayern und FSV Mainz 05 Coronafälle gegeben.

Für die Liga gilt insgesamt, die Einschränkungen für den Ligabetrieb während Corona so gering wie möglich zu halten. Schließlich ist die Spielzeit 2021/22 die dritte, die von der Pandemie beeinflusst wird. Alle Profiklubs sehnen sich nach Normalität und vollen Stadien, doch die Realität sieht im Augenblick noch anders aus.

