Hans-Joachim Watzke zum Stellenwert der Bundesliga: "Haben vielleicht die attraktivsten Stürmer der Welt"

Geschäftsführer Hans-Joachim von Borussia Dortmund sieht die Bundesliga im internationalen Vergleich weiter hoch im Kurs. Besonders attraktiv mache die Liga das Dasein der zwei Topstürmer Robert Lewandowski und Erling Haaland.

Watzke hat gelassen auf den teils schleppenden Ticketverkauf zum Start der Bundesliga reagiert. "Es braucht etwas Zeit. Die einen sind vorsichtig. Die anderen haben sich etwas entwöhnt", sagte Watzke den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Nicht in allen Stadien wurde am ersten Spieltag die in Coronazeiten maximal mögliche Auslastung erreicht. "Wenn man solche Spiele abliefert wie gestern, dann mache ich mir für Borussia Dortmund keine Sorgen. Wenn ich mir die anderen Zahlen anschaue, dann fällt schon auf, dass man noch ein paar Mauern durchbrechen muss", sagte Watzke am Sonntag nach dem 5:2 gegen Eintracht Frankfurt.

Der 62-Jährige erinnerte zudem daran, dass die Liga in den vergangenen Jahren einige Zugpferde verloren hat. "Mit Hamburg, Bremen und Schalke hätten wir natürlich automatisch größere Zuschauerzahlen", sagte Watzke.

Der BVB-Boss zweifelt aber nicht an der Attraktivität der Bundesliga. "Wir haben vielleicht die beiden attraktivsten Stürmer Europas. Oder der Welt. Da wären die Spanier froh, wenn sie das hätten", sagte Watzke mit Blick auf Robert Lewandowski und Erling Haaland.