FC Bayern München, News und Gerüchte: Talent Chris Richards soll FCB verlassen

Der FC Bayern München will Chris Richards abgeben. Die Zuschauerzahl für das erste Heimspiel der neuen Saison gegen den 1. FC Köln steht fest. Die wichtigsten News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

FC Bayern: Richards soll FCB verlassen

Der FC Bayern München würde bekanntlich gerne Spieler abgeben, um Gelder für Neuzugänge zu generieren. Zu den Verkaufskandidaten Corentin Tolisso, für den es nach aktuellem Stand keine Interessenten gibt, Bouna Sarr und Michael Cuisance gehört nach Informationen von SPOX und Goal auch Chris Richards.

Der Rekordmeister würde den 21-Jährigen aus jenen Gründen ebenfalls abgeben. Eine erneute Leihe wäre zwar auch möglich, ein Verkauf, um sofortige Einnahmen zu generieren, ist aber die präferierte Lösung.

Die Münchner sind übereinstimmenden Medienberichten zufolge weiterhin auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger. Zudem soll Marcel Sabitzer von RB Leipzig kommen. Um die Ablösesumme in Höhe von kolportierten 18 bis 20 Millionen Euro zu stemmen, muss den Verein aber mindestens einer der genannten Spieler verlassen.

© getty Der FC Bayern München will Chris Richards abgeben.

FC Bayern gegen Köln vor 20.000 Fans

Erstmals seit Pandemie-Beginn im März 2020 sind in der Allianz Arena am Sonntag beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln wieder 20.000 Zuschauer im Stadion erlaubt. Das bestätigte die Stadt München am Mittwoch.

Möglich wird die Fan-Rückkehr durch die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Darin heißt es: "Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen die vom Robert Koch-Institut (RKI) im Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den für die Regelung maßgeblichen Schwellenwert, so treten dort die von der Regelung verfügten Maßnahmen ab dem übernächsten darauf folgenden Tag in Kraft."

Weil die Inzidenz am Mittwoch bei 31 und damit unter 35 lag, treten bis zum kommenden Sonntag keine Änderungen ein.

