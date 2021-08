BVB, News und Gerüchte: DFB-Pokalgegner SV Wehen Wiesbaden mit Kampfansage an Borussia Dortmund

Rüdiger Rehm vom SV Wehen Wiesbaden hat sich vor dem Pokalduell gegen den BVB selbstbewusst gezeigt. Es gibt zudem keine weiteren Corona-Fälle bei den Dortmundern und Erling Haaland lernt offenbar fleißig Deutsch. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Pokalgegner mit Kampfansage an Dortmund

Rüdiger Rehm hat sich vor dem Duell im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund selbstbewusst gezeigt. "Die Chance auf einen Sieg war und wird nie größer als jetzt", tönte der Cheftrainer des SV Wehen Wiesbaden im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten.

Rehm spielte damit auf die angespannte Personalsituation der Dortmunder an. "In fünf bis sechs Wochen hätten wir so gut wie gar keine Chance gehabt. Jetzt haben wir wenigstens eine kleine Möglichkeit, dem BVB ein Bein zu stellen", so der 42-Jährige. "Bei Bundesligisten sieht man oft, dass zu diesem Zeitpunkt noch einige Dinge fehlen", so Rehm weiter. Der SVW hat in der 3. Liga bereits zwei Spiele absolviert und spielte dabei zweimal unentschieden.

Dem BVB werden verletzungs- und krankheitsbedingt mehrere Schlüsselspieler im Pokal fehlen. Vor allem in der Defensive fallen zahlreiche Leistungsträger aus, darunter unter anderem Mats Hummels, Emre Can, Raphael Guerreiro und Thomas Meunier.

Rehm gelangen mit seinen Wiesbadenern in den vergangenen Jahren bereits einige Überraschungen im Pokal. Hintereinander kegelte der SVW die Zweitligisten Erzgebirge Aue, den 1. FC Heidenheim sowie den FC St. Pauli aus dem Wettbewerb.

BVB, News: Keine weiteren Corona-Fälle bei PCR-Tests

Die Personalsituation von Borussia Dortmund hat sich unmittelbar vor dem Pokalspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden nicht weiter verschlimmert. Die durchgeführten PCR-Tests sorgten am Mittwoch für keine weiteren Positivfälle im Team. Alle Tests fielen negativ aus.

Zu Beginn der Woche waren beim BVB Thomas Meunier und Julian Brandt positiv auf das Coronavirus getestet worden und werden der Borussia daher im Pokal fehlen. Durch die negativ ausgefallenen Tests können die Schwarz-Gelben ihre Vorbereitung auf das Pokalspiel nun wie geplant fortsetzen.

Marco Rose zeigte sich trotz der zahlreichen Ausfälle dennoch optimistisch. "Wir werden eine Kette aufs Feld bringen, die gut verteidigen kann", sagte der BVB-Coach über seine Defensive.

BVB, News: Erling Haaland übt offenbar fleißig Deutsch

Erling Haaland überzeugt in der Saisonvorbereitung von Borussia Dortmund nicht nur mit seiner Qualität auf dem Platz. Zuletzt konnte der Norweger auch mit seinen Sprachkenntnissen beeindrucken.

Haaland offenbarte, dass er sich mittlerweile schon gut auf Deutsch verständigen kann. Das wurde beispielsweise im Quiz-Taxi-Video des BVB, in dem der Goalgetter gemeinsam mit dem US-Amerikaner Giovanni Reyna unterwegs war, deutlich. Haaland übersetzte dabei mehrfach für seinen Teamkollegen.

Laut der Bild hat Haaland in den vergangenen Wochen fleißig gepaukt - und kann nun bereits mehreren Mitspielern in der Kabine helfen. Auch einige Fan-Lieder soll Haaland bereits mitsingen können.

BVB, News: Alexander Zickler spricht über "komisches Gefühl" in Dortmund

Alexander Zickler hat über seine erste Zeit beim BVB gesprochen. Es sei "ein komisches Gefühl" gewesen, plötzlich für die Schwarz-Gelben zu arbeiten, gab der neue Co-Trainer der Borussia auf dem Youtube-Kanal des BVB unumwunden zu.

Zickler, der zwölf Jahre für den FC Bayern München aktiv war und mit den Bayern sieben Meistertitel gewann, sagte jedoch auch: "Es hat Lust auf mehr und sehr viel Freude gemacht."

"Wir haben schon unseren Stil. Wir wollen hoch pressen, es soll intensiv werden. Es soll attraktiv werden für die Zuschauer", erklärte Zickler zudem die Philosophie des neuen Trainerteams. "Da gehört sehr viel Laufbereitschaft, Kommunikation und Intensität zu", so der ehemalige Angreifer. "Wir werden alles dafür tun, dass wir erfolgreich sind, eine lange Zeit hier sind und dann auch den ein oder anderen zu gewinnen. Die Voraussetzungen hier sind top."

