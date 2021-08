Der erste Bundesliga-Sonntag der Saison 2021/22 beginnt mit dem Duell zwischen dem FSV Mainz 05 und RB Leipzig. Bei Sky wird es die Partie aber nicht live zu sehen geben. SPOX erklärt, warum das so ist und teilt zudem mit, wo das Spiel stattdessen übertragen wird.

Darum zeigt Sky Mainz 05 vs. RB Leipzig heute nicht live im TV und Livestream

Bevor der 1. FC Köln und Hertha BSC den ersten Spieltag der Bundesliga 2021/22 am heutigen Sonntag, den 15. August ab 17.30 Uhr abschließen, stehen sich erst einmal der FSV Mainz 05 und RB Leipzig gegenüber.

Die Begegnung wird um 15.30 Uhr angestoßen und in der Mainzer MEWA Arena ausgetragen. 13.000 Zuschauer sind vor Ort dabei.

Wer sich nicht auf den Weg zum Stadion macht, wird Mainz gegen Leipzig live im TV und Livestream verfolgen können - allerdings nicht bei Sky. Zu dieser Saison besitzt der Pay-TV-Sender nicht mehr die Rechte an der Übertragung aller Spiele am Sonntag.

Mainz 05 vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Wo lassen sie sich dann verfolgen? Die Live-Ausstrahlung ist zu DAZN übergegangen. Der Streamingdienst zeigt damit nun alle Bundesliga-Spiele am Freitag und am Sonntag, bei Sky bleiben alle Samstagsspiele.

Durch das erhöhte Live-Angebot - auch auf die Champions League trifft das übrigens zu - hat DAZN auch seine Preise leicht angehoben. Ein Monatsabo kostet nun 14,99 Euro pro Monat, es ist monatlich kündbar. Für ein Jahresabo werden derweil 149,99 Euro fällig. Die ersten 30 Tage sind zum Testen gratis, aber nur noch diesen Monat. Ab September entweicht dieses Angebot.

Der Streamingdienst hat neben der Bundesliga und der Königsklasse auch weiterhin unter anderem die spanische Primera Division mit Real Madrid und dem FC Barcelona, die italienische Serie A mit Juventus Turin sowie AC und Inter Mailand oder die französische Ligue 1 mit dem Spitzenteam von Paris Saint-Germain im Programm. Allein deshalb dürfte sich ein Abonnement schon lohnen.

Aber auch darüber hinaus hat DAZN jede Menge Live-Sport zu bieten - und zwar US-Sport wie die NBA, NFL, NHL und MLB, dann auch noch Tennis, Motorsport, Handball, Boxen, Darts, Rugby oder MMA.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt in dieser Saison die Highlights der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga (mit Spielbeginn 15.30 Uhr) in einer linearen Highlightshow. Diese läuft jeden Bundesligasamstag ab 17.30 Uhr stündlich in einer Dauerschleife. Ab 20.30 Uhr seht Ihr in der Highlightshow zusätzlich noch die Highlights des Topspiels am Samstagabend.

Mainz 05 vs. RB Leipzig heute im Liveticker

Live verfolgen könnt Ihr Mainz gegen Leipzig heute auch im Liveticker von SPOX. Dort wird Euch während der 90 Minuten samt Nachspielzeit nichts Wichtiges entgehen. Kein Tor, keine Wechsel, keine Karten - nichts.

Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick