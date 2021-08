Der BVB und FC Bayern treffen heute zum dritten Mal in Folge im Supercup aufeinander. Hier gibt es die ganze Partie im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Nach dem 3:2 des FC Bayern im Vorjahr hat der BVB im dritten aufeinanderfolgenden Duell der beiden Topklubs im Supercup die Chance, sich die Trophäe zurückzuholen. Hier könnt Ihr den Supercup im Liveticker verfolgen.

BVB vs. FC Bayern: Supercup heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aufgrund unter anderem der kurzen Pause nach dem 1. Spieltag in der Bundesliga könnte es im heutigen Supercup einige interessante Personalentscheidungen geben. So könnte zum Beispiel Donyell Malen von Beginn an neben Haaland auflaufen, da Thorgan Hazard der BVB-Offensive mit Knöchelproblemen fehlen wird. Auf der Gegenseite wird wohl Josip Stanisic erneut in der Startelf stehen. Der Verteidiger des FC Bayern machte bereits gegen Borussia Mönchengladbach eine gute Figur.

Vor Beginn: Das Duell BVB-FCB gibt es heute im Supercup zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren, 2018 rächten sich die Münchner an Eintracht Frankfurt, dem Pokalsieger des Vorjahres, mit 5:0. 2020 setzte sich der Deutsche Rekordmeister gegen die Borussen knapp mit 3:2 durch.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zum Supercup! Der BVB und der FC Bayern treffen heute um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park aufeinander.

BVB vs. FC Bayern: Supercup heute im Liveticker- Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Passlack, Witsel, Akanji, N. Schulz - Dahoud - Reyna, Bellingham - Reus - Malen, Haaland

Kobel - Passlack, Witsel, Akanji, N. Schulz - Dahoud - Reyna, Bellingham - Reus - Malen, Haaland FCB: Neuer - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich - L. Sané, T. Müller, Goretzka, Gnabry - Lewandowski

BVB vs. FC Bayern: Supercup heute im TV und Livestream

Den Supercup könnt Ihr entweder im Free-TV bei Sat.1 (Livestream bei ran.de) oder bei Sky im Pay-TV oder im kostenpflichtigen Livestream mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App verfolgen.

Supercup: Die Sieger der vergangenen Jahre