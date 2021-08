BVB-Trainer Marco Rose mit Spitze gegen die Medien: "Bevor wieder falsch zitiert wird …"

5/16

MANUEL AKANJI: Souveräner Auftritt in der Abwehrmitte. Leistete enorm viel für den Spielaufbau. Tolle Passquote. Hatte in beiden Durchgängen bei Ecken eigene Kopfballchancen. Am hektischen Ende ging ihm etwas der Überblick verloren. Note: 3,0.