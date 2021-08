BVB, News und Gerüchte: Marco Rose nimmt Spieler nach Freiburg-Pleite in die Pflicht

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose hat seinen Spielern eine klare Ansage gemacht. Außerdem verriet er, was ihm Jürgen Klopp nach dem Saisonstart geschrieben hat. Die Champions-League-Auslosung steht an. Alle News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

BVB, News: Rose nimmt Spieler in die Pflicht

Marco Rose ist mit seinen Spielern nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Freibuirg am 2. Spieltag hart ins Gericht gegangen und stellte klare Forderungen auf.

"Ich glaube schon, dass unsere Spieler wollten", erklärte Rose bei der klubeigenen Talkshow vor 500 Fans im Dortmunder Westfalenpark und fügte an: "Aber es hat Bedingungslosigkeit gefehlt."

Der 44-Jährige führte aus, dass Ausreden nicht geduldet werden. "Es war heiß, wir hatten davor am Dienstag gespielt, kriegen dann in der 6. Minute das Gegentor. Das sind Dinge, die nicht angenehm sind", sagte Rose und betonte: "Aber dann kommt es darauf an, wie du darauf reagierst: stelle keine Forderung ans Wetter, an den Zwischenstand oder irgendwas anderes, ziehe es komplett durch von der ersten bis zur letzten Minute."

Daran müsse der BVB arbeiten. "Auch im Kopf", stellte Rose klar: "Beim BVB geht es um große Titel, das kann man ruhig immer wieder sagen. Aber nur vom Reden werden wir nicht viele Punkte holen."

Rose wünscht sich besonders von den Fans Rückendeckung. Dafür müsse die Mannschaft aber auch entsprechende Leistungen auf dem Rasen zeigen. "Wenn ich ins Stadion gehe, will ich nicht nur Bier und Bratwurst", sagte der ehemalige Gladbach-Coach: "Dann will ich auch ein paar Jungs sehen, die richtig Bock aufs Kicken haben."

Die BVB-Anhänger würden "auch mal eine Grätsche" erwarten. "Es muss nicht immer ein Tor sein. Manchmal kann es auch ein einfaches Signal sein, dass die Menschen mitnimmt", erklärte Rose.

© getty Marco Rose verlor mit dem BVB gegen Freiburg.

BVB - Rose verrät: Das stand in Klopps SMS

Im Zuge der gleichen Veranstaltung hat Rose von einem Chatverlauf mit Jürgen Klopp berichtet. Der Trainer des FC Liverpool hatte sich nach dem 5:2-Auftaktsieg gegen Eintracht Frankfurt bei dem BVB-Coach gemeldet.

"Kloppo hat mir nach dem Spiel geschrieben: Stell dir vor, das Ding ist rappelvoll!", sagte Rose.

Klopp, der Dortmund zu zwei Meisterschaften geführt hat und zudem Rose in Mainz trainierte, bezog sich damit auf die 25.000 zugelassenen Zuschauer im Signal Iduna Park gegen die SGE. Bei voller Auslastung finden sonst 80.000 Menschen Platz.

BVB, News: Delaney wechselt nach Sevilla

Thomas Delaney hat den BVB in Richtung Sevilla verlassen. Sowohl Spieler als auch Klub hatten nur positive Worte für die dreijährige Zusammenarbeit übrig, hieß es in der Mitteilung am Mittwoch.

Delaney hat einen Vierjahresvertrag beim Rekordsieger der Europa League unterschrieben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge liegt die Ablöse bei sechs Millionen Euro und kann durch Boni noch um eine Million anwachsen.

"Thomas Delaney ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, die Chance in Sevilla annehmen und mit nunmehr 29 Jahren den Schritt in die spanische Liga wagen zu dürfen. Er hat immer alles für den BVB, für seine Mannschaft, für jeden einzelnen Teamkollegen gegeben. Ein vorbildlicher Profi, der hier Spuren hinterlässt", erklärte Sportdirektor Michael Zorc.

© getty Delaney läuft künftig für Sevilla auf.

BVB in Lostopf zwei: CL-Auslsoung heute live

Borussia Dortmund bekommt am Donnerstag seine Gruppengegner für die Champions League zugelost. Bei DAZN könnt Ihr das Geschehen live sehen. Alternativ ist unser Liveticker zu empfehlen. Los geht's um 18 Uhr.

Der BVB befindet sich im zweiten Lostopf. Somit könnte das Rose-Team mit etwas Glück auf die vermeintlich schwächeren Gruppenköpfe OSC Lille und Sporting CP treffen.

Champions League: Die vier Lostöpfe im Überblick