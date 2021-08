BVB-Kantersieg gegen Eintracht Frankfurt - Drei Erkenntnisse: Haaland ist ein Mensch gewordener Cheatcode

Erling Haaland war beim 5:2 des BVB gegen Eintracht Frankfurt der überragende Spieler. Was fiel noch auf? Die Erkenntnisse zum Spiel.

Erling Haaland ist der menschgewordene Cheatcode

Während anderswo in diesem Sommer Mannschaften zusammengekauft werden, die sich "wie meine Truppe" liest, "wenn ich beim Fußballmanager im siebten Jahr mit Jan Regensburg II im Champions-League-Finale stehe" (Danke, Tommi Schmitt und 11Freunde), benötigt der BVB genau einen Spieler, um Klub und Mitspieler auf eine andere Ebene zu hieven.

Erling Haaland in der Form vom Samstag ist wie ein menschgewordener Cheatcode. Er ist Ziel-, Wand- und Weiterleitungsspieler. Torjäger, Vorlagengeber, Architekt der Offensive und Chefantreiber in einem. Haaland hat einen Dampfwalzen-Körper, den nicht einmal abenteuerliche Grätschen von Makoto Hasebe wie vor dem 1:0 aus dem Tritt bringen können. Er geht mit dem Ball so geschmeidig um, als wäre er als Fantasista geboren.

Haaland zog am Samstag 36 Sprints an, mehr als jeder andere Spieler auf dem Feld, erreichte mit 35,94 Stundenkilomertern mit Abstand die höchste Geschwindigkeit, gab sechs der 13 Dortmunder Torschüsse und drei Torschussvorlagen ab.

BVB-Noten: Haaland überragend - aber noch ein Dortmunder mit Bestnote © getty 1/17 Borussia Dortmund hat einen Traumstart hingelegt. Gegen Eintracht Frankfurt gewann das Team von Trainer Marco Rose deutlich mit 5:2. Stürmer Erling Haaland spielte herausragend. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: Die neue Nummer 1 wurde bis zum 1:1 nicht geprüft, der missglückte Ball von Passlack war nicht zu halten. Auch nicht der Treffer kurz vor Schluss. Klärte in Neuer-Manier weit vorm Tor. Starke Parade bei Borrés Kopfball (47.). Note: 3. © getty 3/17 FELIX PASSLACK: Mit seinem Eigentor zum 1:1 brachte der Rechtsverteidiger die Eintracht kurz zurück ins Spiel. Machte seine Sache ansonsten aber souverän gegen den sonst so trickreichen Kostic. Note: 3,5 © getty 4/17 AXEL WITSEL (bis 78.): Souveräner Auftritt als Notnagel in der Innenverteidigung. Glich Tempodefizite mit gutem Stellungsspiel aus. Wichtige Grätsche, die einen SGE-Treffer verhinderte. Ließ sich nur ein Mal böse von Kamada austanzen (14.). Note: 2,5 © getty 5/17 MANUEL AKANJI: In Abwesenheit von Hummels als Abwehrchef gefordert. Erledigte diese Aufgabe sehr gut. Kurz im Glück, dass Borré den Ball nicht kontrolliert bekam (55.), dann mit einem super Block gegen den Angreifer (64.). Stark im Aufbauspiel. Note: 2,5 © getty 6/17 NICO SCHULZ: Weiter formverbessert gegenüber der Vorsaison. Stand auf seiner linken Abwehrseite meistens gut. Hatte sogar die Chance auf ein Tor, doch Frankfurts Keeper Trapp war dagegen. Bekam viel Beifall der Fans. Note: 3 © getty 7/17 JUDE BELLINGHAM (bis 74.): Im erst 30. Liga-Spiel für den BVB schon unverzichtbar. Erledigt seine Aufgaben im Mittelfeld eher unsichtbar, aber doch effektiv. Stopft viele Löcher und hat stets das Auge für die Lücke in der Spitze. Note: 3 © getty 8/17 MO DAHOUD: Knüpfte nahtlos an die Leistungen der jüngeren Vergangenheit an. Umsichtiger Abräumer. Starke Passquote, riesiges Laufpensum. Und mit vielen zündenden Ideen im Umschaltspiel wie in der 8. Minute bei Haalands erster Chance. Note: 2 © getty 9/17 GIO REYNA (bis 87.): Fiel im Offensiv-Express des BVB zunächst etwas ab. Schlecht war das aber nicht. Ausgangspunkt vorm 2:1 und gegen Trapp kam er nur knapp zu spät (17.). Im zweiten Durchgang stärker, belohnte sich mit seinem Tor. Note: 2,5 © getty 10/17 MARCO REUS (87.): Der Kapitän darf sich über Liga-Tor Nr. 100 für den BVB freuen, standesgemäß war es das 1:0. Pech, dass ihm ein zweiter Treffer nach Trapps Fehler aberkannt wurde, der Ball war vorher im Aus. Klasse Vorlage zudem vorm 5:1. Note: 1,5 © getty 11/17 THORGAN HAZARD (bis 74.): Dortmunds Überfallfußball ist zurück, auch dank ihm. In seinem 50. Liga-Einsatz für den BVB brachte er per Balleroberung vorm 1:0 den Express auf Touren. Das zweite Tor erzielte er selbst. Manko: zu viele Ballverluste. Note: 2 © getty 12/17 ERLING HAALAND: Tore 41 und 42 Tor im erst 44. Ligaspiel - Dortmunds Sturm-Phänomen ist nicht zu stoppen. Viel wichtiger aber: Hat seine Qualität als Vorbereiter entdeckt. Die ersten zwei Treffer legte er perfekt auf, am letzten war er beteiligt. Note: 1 © getty 13/17 THOMAS DELANEY (ab 74.): Durfte in der Schlussviertelstunde für den müde gespielten Bellingham ran. Keine Benotung © getty 14/17 DONYELL MALEN (ab 74.): Dortmunds neue Offensiv-Hoffnung mit seinem Bundesliga-Debüt für Schwarz-Gelb. Konnte sich nicht mehr in Szene setzen. Keine Benotung © getty 15/17 ANTONIOS PAPADOPOULOS (ab 78.): Und das nächste Liga-Debüt beim BVB. Nach seinem guten Einstand im Pokal durfte der Youngster aus der 2. Mannschaft kurz vor dem Ende für Witsel ran. Keine Benotung © getty 16/17 YOUSSOUFA MOUKOKO (ab 87.): Auch Dortmunds Jüngster durfte in den letzten drei Minuten noch einige Bundesliga-Minuten sammeln. Keine Benotung © getty 17/17 STEFFEN TIGGES (ab 87.): Kurzeinsatz. Vor allem, um die Uhr noch ein wenig runterlaufen zu lassen. Keine Benotung

Erling Haaland der perfekte Hybridstürmer

Haaland ist der perfekte Hybridstürmer - und dabei ist er immer noch erst 21 Jahre alt. Wo soll das noch hinführen? BVB-Kapitän Marco Reus gab zwar nach dem 5:2 gegen Frankfurt, zu dem Haaland offiziell an vier Toren beteiligt gewesen war, eigentlich aber alle maßgeblich mit verantwortete, die Spaßbremse.

Er versuchte, die Euphorie um Haaland zu bremsen ("Man darf ihn nicht zu viel loben, weil er sich auch noch verbessern muss"). Doch auch Reus wird wissen, dass auch ihm solche Gala-Darbietungen wie gegen Frankfurt mit Haaland in der Nähe deutlich leichter fallen. Denn Haaland, der jetzt 62 Tore in 61 Pflichtspielen für den BVB erzielt hat, schafft es absurderweise sogar, seine Mitspieler in seinem Schatten glänzen zu lassen. "Erling ist ein unglaublicher Teamspieler", meinte Trainer Marco Rose.

Am Ende gab sogar Reus seine Zurückhaltung auf. "Er ist natürlich schon ein Paket. Heute darf er sich feiern lassen und wenn er weiter so die Leistung bringt, lassen wir ihn natürlich an der langen Leine."