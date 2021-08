Die Bundesliga startet mit der Partie Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München in die Saison 2021/22. Hier könnt Ihr das Eröffnungsspiel im Liveticker verfolgen.

Die Bundesliga-Saison 2021/22 beginnt mit dem Klassiker Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München. Wer erwischt den besseren Auftakt? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wir erleben heute nicht nur das erste Saisonspiel, sondern zugleich die Pflichtspielpremiere des neuen Bayern-Trainers Julian Nagelsmann. Auch bei Borussia Mönchengladbach gibt es mit Adi Hütter einen neuen Trainer, dieser feierte am vergangenen Montag beim Pokalsieg in Kaiserslautern einen erfolgreichen Einstand. In der Vergangenheit erwiesen sich die Fohlen oft als Angstgegner für den FC Bayern. Und heute?

Vor Beginn: Das Eröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Meister FC Bayern München wird um 20.30 Uhr im Borussia-Park angepfiffen - vor 23.000 zugelassenen Zuschauern.

Vor Beginn: Die Bundesliga ist zurück! Hallo und herzlich Willkommen zum ersten Liveticker der Saison 2021/22.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Scally - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Benes, H. Wolf - Stindl

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Scally - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Benes, H. Wolf - Stindl FC Bayern München: Neuer - Süle, Upamecano, Nianzou, Davies - Kimmich - T. Müller, Goretzka - L. Sane, Gnabry - Lewandowski

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Bundesliga live im TV und Livestream

Der Privatsender Sat1 zeigt das Eröffnungsspiel heute mitsamt einer ausführlichen Vorberichterstattung ab 18.55 Uhr live im Free-TV. Auch im Livestream ist Mönchengladbach gegen den FC Bayern heute zu sehen, und das gleich bei zwei Anbietern.

Sat1 bietet auf ran.de einen kostenlosen Livestream an. Zudem könnt Ihr das Spiel auch bei DAZN live sehen. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele. Die Vorberichterstattung beginnt um 19.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff.

Anfang August änderte sich für Bestandskunden die Preisstruktur bei DAZN, für ein Abo werden jetzt 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo) fällig. Ihr könnt jedoch weiterhin DAZN erst einmal einen Monat lang testen.

