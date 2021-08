Im Spitzenspiel am Samstag stehen sich Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach gegenüber. Hier könnt Ihr die Partie des 2. Spieltags im Liveticker verfolgen.

Am 2. Spieltag der Bundesliga treffen mit Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach zwei deutsche Topteams aufeinander. Nach Unentschieden in der ersten Spielrunde wollen beide Klubs heute ihren ersten Sieg einfahren. Ob und wem das gelingt, könnt Ihr in unserem Liveticker verfolgen.

Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Klubs sind mit einem Unentschieden in die neue Saison gestartet. Die Werkself kam am 1. Spieltag gegen Union Berlin nicht über ein 1:1 hinaus. Die Gladbacher trennten sich von Meister Bayern München ebenfalls 1:1.

Vor Beginn: Das heutige Topspiel geht um 18.30 Uhr los und wird in der Leverkusener BayArena angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach.

Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im TV und Livestream

Das Samstagsspiel seht Ihr heute live und in voller Länge bei Sky - sowohl im Pay-TV als auch im Livestream. Genauer gesagt läuft das Einzelspiel auf den Sendern Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Ab 17.30 Uhr werdet Ihr mit Vorberichten auf das Spiel eingestimmt. Danach kommentiert Wolf Fuss für Euch das Spielgeschehen.

Um das Spiel im Sky-Livestream sehen zu können, benötigt Ihr entweder ein kostenpflichtiges SkyGo-Abonnement oder ein ebenfalls kostenpflichtiges SkyTicket, das für Nicht-Kunden gedacht ist.

Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Palacios, C. Aranguiz - Diaby, Demirbay, Amiri - Schick

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea

