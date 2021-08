Arminia Bielefeld vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Arminia Bielefeld gegen Eintracht Frankfurt lautet heute ein Duell am 3. Spieltag der Bundesliga. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt verraten wir Euch hier.

Am Samstagmittag finden traditionell die meisten Bundesligaspiele statt. Das ist auch heute der Fall, der 3. Spieltag geht mit fünf Parallelspielen weiter.

Bundesliga: Arminia Bielefeld vs. Eintracht Frankfurt - Datum, Zeit, Ort, Infos

In der Schüco-Arena kommt es am heutigen Samstag, 28. August, ab 15.30 Uhr zum Duell zwischen Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt. Auf den Rängen dürfen 13.750 Fans mitfiebern - sofern sie geimpft, getestet oder genesen sind.

Für den Gast aus Frankfurt verlief der Saisonstart nicht nach Wunsch. Auf die peinliche Pokalpleite bei Drittligist Waldhof Mannheim und die heftige Klatsche in Dortmund folgte eine ernüchternde Nullnummer am vergangenen Samstag gegen den FC Augsburg. Unter dem neuen Trainer Oliver Glasner wartet die Eintracht immer noch auf den ersten Saisonsieg. Vor allem in der Offensive drückt bei den Hessen der Schuh. Den Abgang von Torjäger Andre Silva konnte das neue Offensivtrio mit Rafael Borre, Jens Petter Hauge und Jesper Lindström bisher nicht vergessen machen. Gibt es auch in Bielefeld kein Erfolgserlebnis, wird aus dem Stotterstart schnell eine Minikrise.

Mühsam ernährt sich bisher das Eichhörnchen Arminia Bielefeld. Immerhin: Das Team von Trainer Frank Kramer ist nach zwei Unentschieden gegen den SC Freiburg und die SpVgg Greuther Fürth noch ungeschlagen.

Bundesliga: Der 3. Spieltag im Überblick

Datum Anstoß Heim Gast Ergebnis Freitag, 27. August 20.30 Uhr Borussia Dortmund TSG Hoffenheim 3:2 Samstag, 28. August 15.30 Uhr VfB Stuttgart SC Freiburg Samstag, 28. August 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 SpVgg Greuther Fürth Samstag, 28. August 15.30 Uhr FC Augsburg Bayer Leverkusen Samstag, 28. August 15.30 Uhr Arminia Bielefeld Eintracht Frankfurt Samstag, 28. August 15.30 Uhr 1. FC Köln VfL Bochum Samstag, 28. August 18.30 Uhr Bayern München Hertha BSC Sonntag, 29. August 15.30 Uhr Union Berlin Mönchengladbach Sonntag, 29. August 17.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig

Arminia Bielefeld vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Livebilder von der Partie Arminia Bielefeld gegen Eintracht Frankfurt im Free-TV gibt es heute nicht. Wer sich das Spiel live ansehen will benötigt ein Abo des Pay-TV-Senders Sky, dieser ist nämlich im Besitz der Übertragungsrechte an den Samstagsspielen der Bundesliga. Das benötigte Bundesliga-Paket kostet Euch einmalig 29 Euro und dann 12,50 Euro monatlich für das erste Jahr, bevor sich der Preis auf 15 Euro pro Monat erhöht.

Der wichtige Sender für Euch ist heute Sky Sport Bundesliga 5 (HD). Dort läuft das Spiel mit dem Kommentar von Hansi Küpper ab 15.25 Uhr live. Wenn Ihr über alle fünf um 15.30 Uhr beginnenden Spiele informiert sein wollt, empfiehlt sich die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Wenn Ihr ein Sky-Abo habt, könnt Ihr Euch Bielefeld gegen Frankfurt auch via der kostenlosen App Sky Go im Livestream auf dem Endgerät Eurer Wahl ansehen. Alle anderen, die sich das Spiel gerne ansehen wollen, müssen ein kostenpflichtiges SkyTicket buchen.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

Die Höhepunkte von Bielefeld gegen Frankfurt könnt Ihr Euch unmittelbar nach Spielende bei DAZN ansehen. Der Streamingdienst zeigt ab 17.30 Uhr die Highlights der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga (mit Spielbeginn 15.30 Uhr) in einer linearen Highlight-Show, die in einer Dauerschleife läuft.

Auch für DAZN benötigt Ihr ein Abo. Der Preis dafür liegt bei 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo). Dafür seht Ihr neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga fast die komplette Champions League, die Primera Division, die Serie A und Ligue 1 im Livestream. Noch bis 30. September könnt Ihr DAZN mit dem Gratismonat testen.

Arminia Bielefeld vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist beim Duell auf der Bielefelder Alm mit einem Liveticker vertreten. Tore, Chancen, gelbe Karten, Rote Karten - wir halten Euch in diesem über alles up to date.

Hier geht's zum Liveticker Arminia Bielefeld vs. Eintracht Frankfurt.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Bundesliga: Arminia Bielefeld vs. Eintracht Frankfurt - Voraussichtliche Aufstellungen

Arminia Bielefeld : Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Prietl - Kunze, Hack - Okugawa - Klos, Lasme

: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Prietl - Kunze, Hack - Okugawa - Klos, Lasme Eintracht Frankfurt: Trapp - da Costa, Ndicka, Hinteregger, Lenz - Sow, Hrustic - Hauge, Kostic - Lindström - Borré

