BVB: Hummels und Can starten mit Vorbereitung

Mats Hummels und Emre Can haben bei Pokalsieger Borussia Dortmund nach der EM die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Die Nationalspieler absolvierten am Mittwochvormittag im Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz eine Einheit im Fitnesszelt.

Wann Hummels ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist offen. Den Abwehrchef plagten zuletzt Probleme mit der Patellasehne.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist aber optimistisch. "Mats wird deutlich schneller auf dem Platz stehen als spekuliert worden ist. Da lege ich mich fest", sagte Watzke.