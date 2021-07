VfB Stuttgart: Corona-Alarm? Testspiel gegen FC Barcelona wird womöglich abgesagt

Das für Samstag um 18 Uhr geplante Testspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Barcelona steht offenbar vor der Absage. Es soll zwei positive Corona-Fälle bei den Schwaben gegeben haben.

Das berichten Bild und Sky Sport News. Noch befinden sich die Klubs in einer Abstimmung über die Austragung der Partie, die noch nicht offiziell abgesagt ist. Die Partie war vor 25.000 Zuschauern geplant. Zuletzt hatte sich VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic infiziert.

Barca befindet sich derzeit in Süddeutschland, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Diese startet für die Katalanen am 15. August mit einem Heimspiel gegen Real Sociedad. Für den VfB geht es am kommenden Samstag mit dem Pokalspiel beim BFC Dynamo los.