Hertha BSC buhlt offenbar um Filip Kostic von Eintracht Frankfurt

Hertha BSC bastelt am Kader für die neue Saison. Nach dem bevorstehenden Abgang von Jhon Cordoba könnte nun ein Topspieler aus der Bundesliga kommen.

Am Sonntag kündigte Hertha BSC offiziell an, dass ein Wechsel von Jhon Cordoba nach Russland zu FK Krasnodar bevorstehe. Nun berichtet Bild, dass die kolportierten 20 Millionen Euro Ablöse direkt wieder in die Mannschaft investiert werden sollen. Das Objekt der Begierde: Filip Kostic von Eintracht Frankfurt.

Demnach soll der neue Hertha-Manager Fredi Bobic Kostic ganz oben auf seinem Wunschzettel haben, nachdem er den Serben vor geraumer Zeit bereits zum VfB Stuttgart und dann zur Frankfurter Eintracht geholt hatte.

Allerdings soll Kostic kein Schnäppchen werden. Dem Blatt zufolge sei die SGE erst bei einem Betrag um 30 Millionen Euro gesprächsbereit. Und um einen entsprechenden Transfer zu ermöglichen, seien weitere Abgänge beim Hauptstadtklub vonnöten.

Genannt wird Dodi Lukebakio als Streichkandidat. Doch auch der Brasilianer Matheus Cunha scheint zu den Spielern zu gehören, die von der Einstellung her nicht ins Profil von Bobic passen. Cunha könnte sich in den kommenden Wochen mit Brasilien bei Olympia für einen neuen Arbeitgeber empfehlen.

Verkauft die Hertha ihr Tafelsilber? Die Streichliste von Bobic © imago images 1/22 Hertha BSC befindet sich unter dem neuen Sportvorstand Fredi Bobic in einem großen Kader-Umbruch. Zahlreiche Spieler aus der vergangenen Saison sind schon weg, es könnten weitere prominente Abgänge folgen. Die Streichliste der Hertha. © getty 2/22 FIXE ABGÄNGE: Jessic Ngankam (ausgeliehen nach Fürth), Eduard Löwen (ausgeliehen an Bochum), Nemanja Radonjic und Matteo Guendouzi (Olympique Marseille), Mathew Leckie (Melbourne) und Sami Khedira (Karriereende) haben die Hertha verlassen. © getty 3/22 Am Montag folgte die Bekanntgabe des Abgangs von Omar Alderete. Der 24-jährige Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis zum FC Valencia. Sollten sich die Fledermäuse fürs internationale Geschäft qualifizieren, greift wohl eine Kaufpflicht. © getty 4/22 Sieben Millionen Euro könnte die Hertha somit durch den Transfer des Paraguayers einnehmen. Es wird wahrscheinlich nicht der letzte Abgang eines Herthaners in diesem Sommer sein. © getty 5/22 JAVAIRO DILROSUN: Galt nach seinem ablösefreien Wechsel 2018 aus der Jugend von ManCity zur Hertha als großes Offensiv-Juwel. Auf einen guten und vielversprechenden Start in der Hauptstadt folgten jedoch viele Verletzungen. © getty 6/22 In drei Jahren verpasste Dilrosun 35 Pflichtspiele verletzungsbedingt, war andererseits in 52 Bundesligaspielen aber immerhin an 14 Toren beteiligt. Dennoch hat er wohl vorerst keine Zukunft mehr in der Hauptstadt. © getty 7/22 Feyenoord Rotterdam hat bereits Kontakt zur Hertha wegen Dilrosun aufgenommen. Dieser soll Steven Berghuis ersetzen, sollte der Topscorer im Sommer den Klub verlassen. Das bestätigte Feyenoord-Sportdirektor Frank Arnesen zuletzt. © getty 8/22 "Vor einem Monat haben wir Kontakt aufgenommen. Es stellte sich heraus, dass ein Wechsel nicht wirklich machbar war“, sagte er dem Allgemeen Dagblad: "Kürzlich wurde uns aber gesagt, dass es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, ihn leihweise zu holen." © getty 9/22 DEDRYCK BOYATA: Bei ihm ist die Devise - so sagte es Bobic kürzlich dem kicker - klar: Verlängern oder verkaufen. Boyatas Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Bobic kündigte an, dass man sich mit dem EM-Fahrer nach seiner Rückkehr zusammensetzen werde. © getty 10/22 "Wir werden das ganz in Ruhe besprechen, wie sich die Situation für ihn darstellt und was er denkt", sagte Bobic. Die Tendenz könnte am Ende tatsächlich in Richtung eines Transfers des 30 Jahre alten Innenverteidigers gehen. © getty 11/22 Laut RMC Sport sind Stade Rennes, Olympique Lyon und Meister Lille an einer Verpflichtung des belgischen Nationalspielers interessiert. Und die Hertha würde Boyata nach Bild-Angaben bei einem passenden Angebot sogar ziehen lassen. © getty 12/22 Boyata war 2019 ablösefrei von Celtic Glasgow in die Hauptstadt gekommen und machte seitdem 48 Spiele für die Alte Dame. Weite Teile der vergangenen Saison verpasste er aufgrund eines Ermüdungsbruches. © getty 13/22 MATHEUS CUNHA: Auch der Hertha-Topscorer (13 Torbeteiligungen 20/21) steht dem Vernehmen nach zum Verkauf, sollten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen passen. Bobic zählte den Brasilianer, der bei Olympia spielen wird, zuletzt offen an. © getty 14/22 "Matheus ist unser bester Fußballer, muss aber ein paar Sachen an sich ändern, weil er sonst in Zukunft Probleme haben wird, egal, wo er spielt", sagte Bobic dem kicker. Außerdem bestätigte er, dass es bereits Kontakt zu Cunhas Berater gab. © getty 15/22 "Es war eine gute Unterhaltung. Wenn Matheus weiterziehen möchte, dann nur, wenn die wirtschaftlichen Voraussetzungen stimmen", erklärte Bobic. Dies soll der Fall bei einem Angebot in Höhe von rund 35 Millionen Euro sein. © getty 16/22 Wie UOL Esporte aus Brasilien berichtet, will Leeds United seine Bemühungen um den technisch versierten Offensivspieler intensivieren. Trainer Marcelo Bielsa soll Cunha zu einem seiner Wunschspieler auserkoren haben. © getty 17/22 Cunha war erst im Januar 2020 für 18 Millionen Euro von RB Leipzig zur Hertha gewechselt und auf Anhieb einer der Leistungsträger geworden. Sein bis 2025 laufender Vertrag enthält keine Ausstiegsklausel. © getty 18/22 DODI LUKEBAKIO: Nach Cunha steht auch der zweitbeste Scorer der Hertha in der vergangenen Saison (10 Torbeteiligungen) offenbar zum Verkauf. Das berichten der kicker und die Berliner Zeitung übereinstimmend. © getty 19/22 Der Grund: Cunha und gerade Lukebakio sollen laut BZ "unvereinbar" mit der neuen Art des Fußballs, den Bobic in der Hauptstadt etablieren wolle, sein. So soll Bobic die "gleichgültige Körpersprache" des Belgiers sauer aufgestoßen sein. © getty 20/22 Dazu wirke er im Spiel gegen den Ball oft lustlos und offenbarte große taktische Schwächen. Tatsächlich konnte Lukebakio bis dato seine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro, die die Hertha 2019 an Watford überwies, noch nicht rechtfertigen. © getty 21/22 Lukebakios Vertrag läuft noch bis 2024. Bobic soll sich im Falle eines Verkaufs eine Ablöse in Höhe von rund 15 Millionen Euro erhoffen. © getty 22/22 FAZIT: Bobic wird offenbar keinen Halt vor dem Herthaner Tafelsilber machen, um den Kader nach seinen Vorstellungen umzugestalten. Das Wichtigste sei, "miteinander Mentalität zu zeigen". Auch deshalb steht ein Topscorer-Duo zum Verkauf.

Krösche zum Kostic-Gerücht: "Es liegt überhaupt nichts vor"

Generell scheint die Eintracht aber nicht gewillt, Kostic abzugeben. Gegenüber Bild sagte Sportvorstand Markus Krösche: "Ich kann dazu nichts sagen, es liegt überhaupt nichts vor. Filip weiß außerdem genau, was er an uns hat."

Neben der Hertha soll auch Inter Mailand Interesse an Kostic haben, jedoch ist der italienische Meister aufgrund der Pandemie in finanziellen Nöten und daher womöglich nicht in der Lage, einen solchen Transfer zu stemmen. Sollte Kostic dennoch die Hessen verlassen, würde die Eintracht bereits den zweiten Leistungsträger der so starken vergangenen Saison verlieren.

Kürzlich wurde der Wechsel von Stürmer Andre Silva zu RB Leipzig offiziell. Der Portugiese hatte für die SGE in der vergangenen Saison 28 Tore erzielt.