FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Testspiel heute live im TV und Livestream

Der FC Bayern München befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Am heutigen Mittwoch kommt es im Rahmen der Audi Summer Tour 2021 zum Duell mit Borussia Mönchengladbach. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Testspiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die bisherigen Testspiele unter Julian Nagelsmann liefen beim FC Bayern nicht wirklich erfolgreich ab. Die erste Partie verlor der Flick-Nachfolger 2:3 gegen den 1. FC Köln.

Bei seiner Heimspiel-Premiere kam der deutsche Rekordmeister gegen Ajax Amsterdam nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Aber: Dem FC Bayern fehlen noch zahlreiche Stammkräfte. Ein Großteil der Spieler verweilte im verdienten Urlaub. Am vergangenen Montag ging es für die meisten EM-Fahrer wieder mit den Leistungstests los.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Die Eckdaten

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach steigt am heutigen Mittwoch (28. Juli) um 18 Uhr. Austragungsort ist die Münchner Allianz Arena.

Auch Fans dürfen in das Stadion! Gegen Ajax Amsterdam hatten bereits 8.500 Zuschauer auf den Rängen Platz genommen.

Brisant: Schon rund drei Wochen später treffen die beiden Teams im Bundesliga-Eröffnungsspiel am 13. August erneut aufeinander. Gespielt wird dann im Borussia-Park.

Beleidigungen gegen Nagelsmann: "Wo waren Hopp und Kalle?" © imago images 1/12 Der neue Bayern-Coach Julian Nagelsmann ist beim Testspiel der Münchner gegen Ajax von einer Gruppe von Fans mehrfach laut mit den Worten "Nagelsmann, du Sau, zurück zum TSV" beleidigt worden. © imago images 2/12 Joshua Zirkzee, der gegen Ajax eine riesige Chance leichtfertig vergab, wurde derweil bei Instagram attackiert. Die Netzreaktionen zu den beiden Vorfällen. © Twitter 3/12 © Twitter 4/12 © Twitter 5/12 © Twitter 6/12 © Twitter 7/12 © Twitter 8/12 © Twitter 9/12 © Twitter 10/12 © Twitter 11/12 © Twitter 12/12

FC Bayern - Gladbach: Testspiel heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach könnt Ihr ausschließlich bei MagentaTV sehen. Der Pay-TV-Sender der Telekom ist sowohl im TV als auch per Livestream abrufbar.

Unter dem Event "Generalprobe" bietet der Sender eine kostenlose Übertragung für alle an. Auch eine Registrierung ist nicht vonnöten. Die Vorberichte starten um 17:45 Uhr.

Entweder nutzt Ihr den Livestream oder Ihr greift auf die kostenlose Magenta-Sport-App (Download im Play Store, Download im App Store) zurück und könnt das Spiel auch über den Smart-TV sowie mit verschiedenen Endgeräten (Handy, Tablet) live verfolgen.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Testspiel heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Chance haben, auf die Übertragung zurückzugreifen, könnt Ihr zum Anpfiff bei SPOX vorbeischauen. Das Spiel wird hier im Liveticker begleitet, sodass Euch während der 90 Minuten definitiv nichts Wichtiges entgeht.

© getty

Borussia Mönchengladbach kommt noch nicht in Fahrt

Auch für Gladbach lief die Vorbereitung - was die Ergebnisse angeht - nicht optimal. Mit Rose-Nachfolger Adi Hütter an der Seitenlinie kamen die Fohlen in den ersten zwei Spielen nur zu einem Remis gegen Viktoria Köln (2:2) und zu einer 1:3-Pleite gegen Paderborn.

Am vergangenen Wochenende fuhr die Borussia immerhin den ersten Sieg ein, wenn auch nur knapp. Durch einen Treffer in der 87. Minute von Eigengewächs Conor Noß gewann Gladbach mit 1:0 gegen den FC Metz.

Bis zum Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal am 9. August gegen den 1. FC Kaiserslautern absolviert Gladbach noch ein weiteres Testspiel: am 31. Juli gegen den FC Groningen.

Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick