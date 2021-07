BVB, News und Gerüchte: Bundesligist angeblich an Thomas Delaney interessiert

Thomas Delaney hat sich mit seinen Leistungen bei der EM in den Fokus eines Bundesligisten gespielt. Außerdem: Der FC Chelsea buhlt um Erling Haaland und der BVB kämpft wohl um ein belgisches Talent. Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB, Gerücht: VfL Wolfsburg an Thomas Delaney interessiert

Wie das dänische Online-Portal nordicbet berichtet, ist der VfL Wolfsburg an Dortmunds Thomas Delaney interessiert. Demnach sei es nicht nur ein Gerücht, sondern es hätte bereits Gespräche gegeben.

Neben dem VfL sollen laut Sky mehrere Klubs aus England den Dänen auf dem Zettel haben. Der kicker hatte zuletzt erklärt, dass Delaney nicht unverkäuflich sei. Auch, weil das Mittelfeld der Schwarz-Gelben überaus gut besetzt ist.

Zuletzt erklärte er angesprochen auf die Transfergerüchte: "In den letzten sechs Transferperioden bin ich schon oft verkauft worden. Es gibt aktuell nichts Neues."

Da Delaneys Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, müsste der BVB den 29-Jährige in dieser Transferperiode verkaufen, um noch eine Ablösesumme zu kassieren. Laut Sport1-Informationen verlangen die Dortmunder rund 15 Millionen Euro. Wie es für Delaney weitergeht, soll nach seiner Rückkehr aus dem Sommerurlaub geklärt werden.

BVB, Gerücht: FC Chelsea will 175 Millionen Euro für Erling Haaland zahlen

Um BVB-Stürmer Erling Haaland noch in diesem Sommer auf die Insel zu locken, ist der FC Chelsea offenbar bereitet, eine Mega-Summe von 175 Millionen Euro zu bezahlen. Das berichtet die englische Tageszeitung Mirror.

Demnach sei es der Wunsch des Norwegers, unter Chelsea-Trainer Thomas Tuchel zu spielen.

Auf Anfrage der Bild-Zeitung sagte Sportdirektor Michael Zorc mit Blick auf die Berichte aber: "Es hat sich nichts geändert. Wir planen mit Erling für die neue Saison."

BVB, Gerücht: Borussia Dortmund kämpft um Belgien-Talent

Borussia Dortmund möchten offenbar den 15-jährigen Rayane Bounida aus der Nachwuchsakademie von RSC Anderlecht verpflichten. Das schreibt die belgische Zeitung Het Nieuwsblad.

Neben dem BVB sollen auch Manchester City, Paris Saint-Germain und der FC Barcelona um die Dienste Bounidas buhlen. Laut des Berichts scheint aktuell aber Ajax Amsterdam die besten Karten zu haben.

"Er ist ein europäischer Spitzenspieler. Er ist ein unglaublich guter Spieler, der alle nötigen Qualitäten hat. Er sieht einfach jede Aktion und ist immer anspielbar, die Ballannahme ist perfekt - links wie rechts, das ist alles kein Problem für ihn", erklärte Ajax-Scout Urbain Haesaert gegenüber dem Portal Sporza.

Der belgische Spitzenklub mache sich trotz des großen Interesse aber wohl keine Sorgen. Demnach hoffe man, dass Bounida noch in Anderlecht bleibe, um sich optimal zu entwickeln.

"Rayane ist ein außergewöhnlich guter Fußballer. Ich bin seit fünfzehn Jahren im Geschäft und habe nur wenige von diesem Niveau gesehen", so Jean Kindermans, Leiter der Jugendakademie von Anderlecht, bei Sporza. "Was die Fußballtechnik angeht, gibt es fast nichts, was wir ihm beibringen können. Es gibt andere Aspekte des Fußballs, in denen er noch Fortschritte machen muss."

BVB, News: Rose fordert Schulz: "Liegt an jedem selbst"

Der neue BVB-Trainer hat von den Qualitäten der bisherigen Transferenttäuschung Nico Schulz geschwärmt, diesen allerdings gleichzeitig in die Pflicht genommen, selbst dafür zu sorgen, dass sich seine Situation bessert.

"Ich denke, es liegt bei diesem Verein auch an jedem Spieler selbst, sich so zu präsentieren, dass man die Möglichkeit hat, für Borussia Dortmund zu spielen", sagte der ehemalige Gladbach-Coach in einer Medienrunde.

Zuvor hatte Rose ein Vieraugengespräch mit Schulz geführt, der 2019 für 25,5 Millionen Euro von Hoffenheim zum BVB gewechselt war, die Erwartungen aber zu keinem Zeitpunkt erfüllen konnte. In zwei Jahren kam er nur 24-mal in der Liga zum Einsatz.

"Wir wollen auch über die persönliche Situation ein Stück weit reden und dann einen gemeinsamen Weg finden. Das ist das Wichtige", sagte Rose über die Bedeutung seiner Gespräche mit den Spielern und ergänzte im Fall von Schulz: "Wir wissen alle, was Nico für Qualitäten hat, welchen Fußball er schon gespielt hat, warum er zu Borussia Dortmund geholt wurde."

BVB, News - Marco Rose über Youssoufa Moukoko: "Schützen, nicht bremsen"

BVB-Trainer Marco Rose hat Einblicke in seine Pläne mit Talent Youssoufa Moukoko gegeben. Zunächst freue er sich auf die baldige Genesung des 16-Jährigen, dann gehe es darum, "ihn irgendwann ins Spiel zu werfen".

"Wir müssen ihn schützen und behutsam aufbauen, ohne dass wir ihn in irgendeiner Form bremsen", sagte der neue BVB-Trainer am Donnerstag. "Ich bin gewillt, so gute junge Spieler zu fördern und sie irgendwann ins Spiel zu werfen."

