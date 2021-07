"Ich hatte schon die Lederhose an": Als der frühere Weltfußballer Kaka fast beim FC Bayern München gelandet wäre

Der frühere Weltfußballer Kaka feierte unter anderem bei Milan und Real viele Erfolge. Um ein Haar hätte sich der Brasilianer sogar in der Bundesliga präsentiert - beim FC Bayern!

Weltfußballer, Ballon-d'Or-Sieger, Weltmeister, Champions-League-Sieger, spanischer und italienischer Meister und mehrfacher Pokalsieger: Kaka hat während seiner aktiven Laufbahn alles erreicht, was man als Fußballer erreichen kann.

Der einstige Mittelfeldregisseur verzückte Fußballliebhaber vor allem während seiner Zeit bei der AC Milan mit seiner unnachahmlichen Ballbehandlung und Übersicht. Real Madrid machte ihn 2009 für 67 Millionen Euro zum ersten Galactico in der zweiten Amtszeit von Präsident Florentino Perez.

Beinahe wäre auch die Bundesliga in den Genuss gekommen den Brasilianer aus nächster Nähe beobachten zu dürfen, denn der FC Bayern München hatte Kakas Potenzial früh erkannt und den wohl elegantesten Spieler der Nullerjahre beinahe schon verpflichtet, bevor dessen Weltkarriere Fahrt aufnahm.

Kakas erster Einsatz genügte: "Es ist unglaublich, was hier passiert"

"Bayern München ist ein interessanter Punkt in meinem Lebenslauf. Als wir mit der brasilianischen U21 ein Turnier in Katar spielten, sprachen mich Verantwortliche von Bayern an", verriet der 92-malige brasilianische Nationalspieler einst im Gespräch mit der Sport Bild über die erste Kontaktaufnahme der Münchner im Jahr 2002.

Aufgefallen war Kaka dem Rekordmeister bereits ein Jahr zuvor, genauer gesagt bei seinem Profidebüt 2001 für den FC Sao Paulo, dessen Jugendabteilung Kaka durchlaufen hatte.

Wolfgang Dremmler, damals Chefscout an der Säbener Straße und vornehmlich im südamerikanischen Raum aktiv, war vor Ort, als Kaka im Alter von 18 Jahren erstmals auf höchster Ebene zum Einsatz kam.

Dieser eine Besuch genügte, um den heute 67-Jährigen in Extase zu versetzen. "Ich habe Uli [Hoeneß, Anm. d. Red.] angerufen und gesagt: 'Du musst kommen, es ist unglaublich, was hier passiert'", erinnerte sich Dremmler später im Gespräch mit dem Münchner Merkur.

© getty 2009 wurde Kaka bei Spaniens Rekordmeister Real Madrid vorgestellt.

Kaka und die Vorbereitungen auf den FCB: "Ging schon darum, wie ich nach München komme"

Raus aus Brasilien, der Sprung nach Europa, der zuvor bereits zahlreichen Landsleuten zu einer Weltkarriere verholfen hatte. Wäre es nach Kaka gegangen, hätte sein Weg in der bayrischen Landeshauptstadt begonnen.

Die nötigen Vorbereitungen hatte Kaka nämlich bereits getroffen. "Ich hatte die Lederhose schon getragen und Schuhplattler getanzt für einen kleinen Werbespot", erklärte er.

Es sei bereits darum gegangen, "wie ich von Brasilien nach München komme". Doch die Verhandlungen stagnierten ab besagtem Zeitpunkt. "Bayern hatte Sao Paulo kein Angebot konkretes Angebot gemacht", ergänzte Kaka: "Danach gab es keine Beziehung zu Bayern mehr."

© getty Wolfgang Dremmler war damals Chefscout des FC Bayern München und vornehmlich im südamerikanischen Raum aktiv.

"Und dann war es zu spät": Kaka avanciert zur Milan-Legende und zum Rekordabgang des Klubs

Obwohl sich Hoeneß von Dremmlers Lobeshymnen anstecken ließ, sah er von einem Transfer ab - denn alle Plätze im Bayern-Kader waren zu jenem Zeitpunkt bereits besetzt.

"Und dann war es zu spät", resümierte Dremmler.

Ein offizielles Angebot gab es dagegen vom Ligarivalen Bayer Leverkusen. Die Werkself hatte mit Akteuren wie Lucio, Ze Roberto oder Paulo Rink gute Erfahrungen mit Brasilianern gemacht.

Cristiano, Ibra, Kaka und Co.: Der krasse Transfersommer 2009 © getty 1/21 Vor zwölf Jahren wechselte Cristiano Ronaldo zu Real Madrid und schrieb ein neues Kapitel seiner Karriere. Er war aber bei weitem nicht der einzige Hochkaräter, der sich einen neuen Klub suchte. SPOX zeigt die Top-20-Transfers von 2009. © getty 2/21 20. Platz: SAMUEL ETO'O für 20 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Inter Mailand. © getty 3/21 19. Platz: MAURO ZARATE für 20,2 Millionen Euro von Al-Sadd zu Lazio Rom. © getty 4/21 18. Platz: GLEN JOHNSON für 20,5 Millionen Euro vom FC Portsmouth zum FC Liverpool. © getty 5/21 17. Platz: YURI ZHIRKOV für 21 Millionen Euro von ZSKA Moskau zum FC Chelsea. © getty 6/21 16. Platz: ROQUE SANTA CRUZ für 21,2 Millionen Euro von den Blackburn Rovers zu Manchester City. © getty 7/21 15. Platz: LISANDRO LOPEZ für 24 Millionen Euro vom FC Porto zu Olympique Lyon. © getty 8/21 14. Platz: ARJEN ROBBEN für 24 Millionen Euro von Real Madrid zum FC Bayern. © getty 9/21 13. Platz: FELIPE MELO für 25 Millionen Euro vom AC Florenz zu Juventus Turin. © getty 10/21 12. Platz: DMYTRO CHYGRYNSKIY für 25 Millionen Euro von Shaktar Donezk zum FC Barcelona. © getty 11/21 11. Platz: DIEGO MILITO für 25 Millionen Euro vom FC Genua zu Inter Mailand. © getty 12/21 10. Platz: DIEGO für 27 Millionen Euro von Werder Bremen zu Juventus Turin. © getty 13/21 9. Platz: JOLEON LESCOTT für 27,5 Millionen Euro vom FC Everton zu Manchester City. © getty 14/21 8. Platz: EMMANUEL ADEBAYOR für 29 Millionen Euro vom FC Arsenal zu Manchester City. © getty 15/21 7. Platz: CARLOS TEVEZ für 29 Millionen Euro von West Ham zu Manchester City. © getty 16/21 6. Platz: MARIO GOMEZ für 30 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. © getty 17/21 5. Platz: KARIM BENZEMA für 35 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Real Madrid. © getty 18/21 4. Platz: XABI ALONSO für 35,4 Millionen Euro vom FC Liverpool zu Real Madrid. © getty 19/21 3. Platz: KAKA für 65 Millionen Euro vom AC Mailand zu Real Madrid. © getty 20/21 2. Platz: ZLATAN IBRAHIMOVIC für 69,5 Millionen Euro von Inter Mailand zum FC Barcelona. © getty 21/21 1. Platz: CRISTIANO RONALDO für 94 Millionen Euro von Manchester United zu Real Madrid.

Doch Sao Paulo lehnte ab. Stattdessen wurde Milan zu Kakas erster Station in Europa. 8,5 Millionen Euro zahlten die Rossoneri 2003 für den 21-Jährigen - damals eine enorme Summe für ein Talent. Aber Kaka zahlte zurück, wurde zur Vereinsikone, absolvierte 307 Spiele, in denen ihm 104 Tore und 85 Assists gelangen.

Sechs Jahre später avancierte Kaka zum Rekordabgang Milans und wechselte zu Real. Bei den Königlichen konnte er an seine Zeit in Italien unter anderem aufgrund von Verletzungen allerdings nicht anknüpfen. 2014 ging er zurück zu Milan, ehe er nach Engagements bei Orlando City und Sao Paulo 2017 seine Karriere beendete.

Kaka: Seine Karriere in Zahlen