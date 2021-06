BVB-Transfergerücht: Borussia Dortmund offenbar an Italiens Mittelfeld-Ass Manuel Locatelli interessiert

Italiens neuer Mittelfeldstar Manuel Locatelli steht offenbar auf der Wunschliste des BVB. Das berichtet die römische Tageszeitung La Repubblica. Noch steht der 23-Jährige beim Provinzklub Sassuolo Calcio unter Vertrag. Die Ablöseforderung soll bei 45 Millionen Euro liegen.

Borussia Dortmund muss sich allerdings der Konkurrenz des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin erwehren. Nach Informationen von SPOX und Goal hat Juventus in dieser Woche ein offizielles Angebot für Locatelli vorbereitet. Die Alte Dame will Locatelli zunächst ausleihen und bietet anschließend für eine feste Verpflichtung angeblich 40 Millionen Euro.

Laut dem in Italien als Transferexperten geltenden Nicolo Schira winkt Locatelli bei Juventus ein Jahresgehalt von drei Millionen Euro plus Boni. Locatelli soll sich demnach bereits mit Juventus einig sein.

Der BVB wurde schon im Januar mit dem italienischen EM-Shootingstar in Verbindung gebracht. Wie die Sport Bild berichtet, sei das Interesse am 23 Jahre alten Mittelfeldspieler allerdings "abgekühlt".

BVB-Interesse? Manuel Locatelli im Steckbrief

geboren 08. Januar 1998 in Lecco Größe 1,85 m Gewicht 70 kg Position defensives Mittelfeld starker Fuß rechts Stationen Atalanta Bergamo Jugend, AC Milan Jugend, AC Milan, US Sassuolo Spiele/Tore in der Serie A 144/8

Locatelli spielt seit 2018 für Sassuolo. In der vergangenen Saison war er in 34 Serie-A-Spielen an sieben Toren direkt beteiligt (4 Tore, 3 Vorlagen). Bei der laufenden Europameisterschaft sorgte Locatelli mit seinem Doppelpack im zweiten Gruppenspiel gegen die Schweiz für Aufsehen.

Locatelli stand bei der EM in zwei Spielen für Italien in der Startelf. Im letzten Gruppenspiel gegen Wales gönnte ihm Roberto Mancini eine Pause. Im Achtelfinale trifft Locatelli mit der Squadra Azzurra auf Österreich.