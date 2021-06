FC Schalke 04, News und Gerüchte: Innenverteidiger-Duo steht vor dem Absprung

Salif Sane und Matija Nastasic stehen offenbar vor einem Abgang beim FC Schalke 04. S04-Teammanager Gerald Asamoah hat klare Vorstellungen, wie sich die Mannschaft in der 2. Liga auf und neben dem Platz verhalten muss. Hier findet Ihr alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04.

Schalke, Gerüchte: Innenverteidiger-Duo steht vor dem Absprung

Nachdem in den vergangenen Wochen die Zeichen auf Verbleib standen, steht Salif Sane nun doch offenbar vor einem Abgang vom FC Schalke 04. Wie der kicker berichtet, haben der 30-Jährige sowie Innenverteidiger-Kollege Matija Nastasic offenbar keine Zukunft mehr bei den Königsblauen. Die Abschiede beider Spieler seinen in internen Kreisen schon beschlossene Sache. In beiden Fällen werde intensiv nach Wechselmöglichkeiten gesucht.

Der Grund ist dabei weniger sportlicher Natur, vielmehr verdienen beide Defensivmänner zu viel. Laut dem Bericht soll Sane 290.000 Euro pro Monat einstreichen, also rund 3,5 Millionen Euro jährlich. Hinzu kommen hohe Punktprämien. Bei Sane sollen es 15.000 Euro pro Zähler sein, bei Nastasic gar 30.000 Euro. Deshalb hätten beide Spieler auch nur geringe Chancen auf einen Stammplatz.

Zuvor hatten WAZ und Sport Bild noch vermeldet, dass die Königsblauen auf Sanes Routine in der Abwehr setzen wollen, so dass seine jüngeren Mitspieler von seiner Erfahrung profitieren können. Doch aus einem Stammplatz wird wohl nichts.

Auch wenn die Verantwortlichen sich bei Sane und Nastasic deutlich zurückhaltender geben als bei den offen kommunizierten Verkaufskandidaten wie Amine Harit, Ozan Kabak oder Omar Mascarell, scheint ein Verkauf nur noch eine Frage der Zeit. Ersatz für Sane steht in Person von Marcin Kaminski schon bereit. Daneben könnten Timo Becker und Malick Thiaw spielen.

Salf Sane: Leistungsdaten 2020/21

Wettbewerb Einsätze Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 14 - - 1.067 DFB-Pokal 1 - - 44 GESAMT 15 - - 1.111

S04, News - Asamoah: "Müssen Realitäten ins Auge sehen"

Schalkes Teammanager Gerald Asamoah hat eine klare Vorstellung davon, wie sich der FC Schalke in der 2. Liga auf und neben dem Platz präsentieren muss. Einen arroganten oder überheblichen Eindruck gelte es unbedingt zu vermeiden. "Beides ist Schalke nicht", so der 42 Jährige im kicker-Interview.

Die Saison, die mit dem Abstieg endete, war für die Schalker nicht nur sehr schmerzhaft, sondern auch lehrreich. "Wir haben die vergangenen Monate intensiv genutzt, um uns zu reflektieren", sagte Asamoah. "Eine Erkenntnis war: Wir wollen die Umstrukturierung des Kaders dazu nutzen, in der Kabine auch die Sitzordnung zu verändern. Wir wollen Grüppchenbildung vermeiden und unbedingt darauf achten, dass ein größeres Miteinander und eine andere Gesprächskultur entstehen, aber auch eine klare Hierarchie."

Der Leiter der Lizenzspielerabteilung ist sich sicher, dass sich das dann auch positiv auf die sportliche Leistungsfähigkeit auswirkt. Die Königsblauen müssten alle Register ziehen. "Jeder erwartet vom FC Schalke 04 die sofortige Rückkehr in die Bundesliga", so Asamoah. Die Basis dafür ist, "den Realitäten ins Auge zu sehen".

Netzreaktionen zur S04-JHV: "Dosentelefon wäre einfacher gewesen" © SPOX 1/25 Die Mitgliederversammlung des Bundesliga-Absteigers Schalke 04 musste aufgrund technischer Probleme abgebrochen werden. Ein gefundenes Fressen für das Netz, das wie folgt reagierte. © Twitter 2/25 FC Schalke 04 © Twitter 3/25 © Twitter 4/25 © Twitter 5/25 Elmar Redemann (Westfalenpost) © Twitter 6/25 © Twitter 7/25 © Twitter 8/25 © Twitter 9/25 Andreas Ernst (Reviersport) © Twitter 10/25 © Twitter 11/25 © Twitter 12/25 © Twitter 13/25 © Twitter 14/25 © Twitter 15/25 © Twitter 16/25 © Twitter 17/25 © Twitter 18/25 © Twitter 19/25 Dirk große Schlarmann (Sky) © Twitter 20/25 © Twitter 21/25 © Twitter 22/25 © Twitter 23/25 © Twitter 24/25 © Twitter 25/25

FC Schalke 04: Die Abschluss-Tabelle der Bundesliga