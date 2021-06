FC Schalke 04, News und Gerüchte: Abstieg zwingt S04 zu neuer Gehaltsstruktur

Der Abstieg des FC Schalke 04 zwingt die Königsblauen zu einer neuen Gehaltsstruktur. S04 möchte offenbar mit Salif Sane zu günstigeren Konditionen verlängern. Alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 findet Ihr hier.

Schalke, News: Abstieg zwingt S04 zu neuer Gehaltsstruktur

Der Abstieg in die 2. Bundesliga zwingt den FC Schalke 04 vor allem dazu, Veränderungen am Finanzplan vorzunehmen. Das wird unter anderem in der neuen Gehaltsstruktur sowie den ausgehandelten Aufstiegsprämien ersichtlich. Im Zuge der großflächigen Umstrukturierung liegt der Fokus vor allem auf dem Finanziellen - beispielsweise muss der Etat von 80 auf 22 Millionen Euro heruntergefahren werden.

Die Neuzugänge Victor Palsson und Reinhold Ranftl werden nach ihren Vertragsunterschriften auf Schalke pro Jahr laut Sport Bild mit 600.000 Euro jährlich entlohnt. Zum Vergleich: Mark Uth, dessen Rückkehr zum 1. FC Köln inzwischen unter Dach und Fach ist, soll rund fünfmal so viel verdient haben.

"Unter den gegebenen finanziellen Voraussetzungen versuchen wir, die bestmögliche Mannschaft für Schalke 04 zusammenzustellen - ohne Jammern oder Klagen", sagte der neue Sportdirektor Rouven Schröder der Sport Bild. Das oberste Ziel ist trotz der Sparmaßnahmen die sofortige Rückkehr in die Bundesliga, die aufgrund der Konkurrenz sowie dem Kaderumbruch allerdings kein leichtes Unterfangen wird.

"Wir sind ambitioniert, dürfen dabei die Realität nicht aus den Augen verlieren: Dieser Umbruch braucht Zeit und Geduld, die 2. Liga ist eine riesige Umstellung für den Klub", fordert Schröder für die kommende Saison einen langen Atem. "Wir sind allerdings davon überzeugt, dass wir - zusammen mit unseren Fans - eine erfolgreiche Saison spielen können."

Schalke, Gerücht: Sane-Verbleib wohl nur bei geringeren Vertrags-Konditionen

Trotz seines insgesamt zu hohen Gehalts, möchte der FC Schalke 04 Innenverteidiger Salif Sane gerne behalten. Die Königsblauen erwägen nach Informationen der WAZ deshalb, das ausstehende Gehalt des Innenverteidigers über zwei Jahre zu strecken. Voraussetzung wäre eine Verlängerung zu entsprechend reduzierten Konditionen um ein Jahr.

Sane soll diesen Überlegungen nicht unaufgeschlossen gegenüberstehen. Sein Vertrag in Gelsenkirchen ist noch bis 2022 datiert und Interessenten soll es demnach kaum geben.

Soll es keine Übereinstimmung über ein neues Arbeitspapier geben, ist ein Abgang Sanes wohl unvermeidbar. Neben seinem Monatsgehalt von 290.000 Euro soll der Senegalese auch knapp 15.000 Euro Prämie pro Punkt in Pflichtspielen bekommen. Bei dem angestrebten direkten Wiederaufstieg wäre das für Schalke zu teuer.

Salf Sane: Leistungsdaten 2020/21

Wettbewerb Einsätze Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 14 - - 1.067 DFB-Pokal 1 - - 44 GESAMT 15 - - 1.111

