BVB, News und Gerüchte: Dortmund stach FC Bayern wohl bei Verpflichtung von Jude Bellingham aus

Borussia Dortmund stach bei der Verpflichtung von Jude Bellingham offenbar den FC Bayern aus. Sportdirektor Michael Zorc bestätigt den Deal mit Real Sociedad über Alexander Isak. Außerdem: Ex-BVB-Coach Lucien Favre könnte bald einen PL-Klub trainieren. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Dortmund stach Bayern wohl bei Bellingham aus

Im Sommer 2020 wechselte Jude Bellingham für 23 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Birmingham City zu Borussia Dortmund. Für den BVB hat sich der Transfer bislang vollends ausgezahlt, der 17-Jährige gehörte in der vergangenen Spielzeit bereits zum Stammspieler-Personal. Die Sport Bild berichtet nun, dass auch der FC Bayern die Fühler nach dem England-Juwel ausgestreckt hatte.

Demnach signalisierte der deutsche Rekordmeister bereits 2018 Interesse an Bellingham. 2019 luden die Münchner den damals 15-Jährigen zum Pokal-Finale gegen RB Leipzig (3:0) ein. Das Mittelfeldtalent sah sich das Spiel im Olympiastadion umringt von Vereinslegende Claudio Pizarro und Mitarbeiter Johannes Mösmang an. Abgehalten von einem Transfer habe die Münchner damals offenbar die hohe Ablösesumme.

Ein Wechsel wäre dem Bericht zufolge für den Youngster aber ohnehin nicht infrage gekommen. Seine ersten Profischritte wollte er bei seinem Heimatverein in Birmingham machen. Rund ein Jahr später kehrte Bellingham dem englischen Zweitligisten dann den Rücken, entschied sich aber für einen Wechsel zu Borussia Dortmund - obwohl er dem Bericht zufolge beim FC Bayern oder auch beim ebenfalls interessierten Manchester United mehr verdient hätte.

Demnach sah Bellingham beim BVB schlichtweg die bessere Perspektive. Sportdirektor Michael Zorc, Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl und Chefscout Markus Pilawa sorgten unter anderem mit extra produzierten Videos, die einerseits Bellinghams Zukunft beim BVB aufzeigten und andererseits die Stimmung im Signal Iduna Park einfingen, dafür, dass sich das umworbene Talent letztlich für die Dortmunder entschied.

Jude Bellingham: Die Leistungsdaten im Verein 2020/21

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 29 1 3 1.700 Champions League 10 1 1 687 DFB-Pokal 6 2 - 410 DFL-Supercup 1 - - 14 GESAMT 46 4 4 2.811

BVB, News: Zorc bestätigt Isak-Deal

Borussia Dortmund hat auf den mittlerweile für Real Sociedad stürmenden Alexander Isak kein Zugriffsrecht mehr. "Wir haben uns mit San Sebastian prinzipiell auf eine Streichung der Rückkaufoption geeinigt. Details sind aber noch zu klären", bestätigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc den Ruhr Nachrichten.

Die Klausel lag bei 30 Millionen Euro - für das Streichen des Passus' kassiert Dortmund von Real Sociedad nun eine Summe im mittleren einstelligen Millionenbereich. Der La-Liga-Klub plant langfristig mit Isak, will den bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig um vier weitere Jahre verlängern.

Auch der 21-jährige Stürmer betonte in der Vergangenheit bereits, dass er nicht zurück zum BVB will. Zorc weiß, dass es "daher auch wenig Sinn gemacht" hätte, die Rückkaufoption am Leben zu erhalten. In 34 Ligaspielen der abgelaufenen Saison schoss der Schwede 17 Tore.

BVB, Gerüchte: Ex-Trainer Favre in die Premier League?

Seit seiner Entlassung beim BVB vor rund einem halben Jahr steht Lucien Favre ohne Trainerjob da. Das könnte sich in naher Zukunft aber ändern. Wie die englische Daily Mail berichtet, steht der Schweizer vor einem Engagement bei Premier-League-Klub Crystal Palace. Dort soll er den scheidenden Roy Hodgson ersetzen.

Für den 63-Jährigen, der auch beim FC Everton angeboten wurde und mit dem türkischen Rekordmeister Fenerbahce verhandelte, wäre es das erste Engagement auf der Insel.

Sollte Favre tatsächlich Crystal Palace übernehmen, wären die internationalen Wettbewerbe zunächst aber in weiter Ferne. Der Londoner Klub beendete die vergangene Saison mit 44 Punkten auf dem 14. Platz.

BVB, Transfers: Die Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22