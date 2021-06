BVB, News und Gerüchte: Malen wohl Wunschkandidat für Sancho-Nachfolge

Auf der Suche nach einem potenziellen Nachfolger für Jadon Sancho hat sich Borussia Dortmund offenbar bereits auf einen Spieler festgelegt. Ein Neuzugang wurde für die EM nachnominiert. Alle News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

Hier geht's zu den Meldungen über den BVB vom Vortag.

BVB-Gerücht: Malen wohl Wunschkandidat auf Sancho-Nachfolge

Die Anzeichen auf einen Abschied von Jadon Sancho verdichten sich immer mehr. Ein Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester United steht laut übereinstimmenden Medienberichten kurz bevor.

Als Nachfolger für den Flügelflitzer hat der BVB laut der Bild bereits einen Wunschkandidaten ausgemacht: Donyell Malen von der PSV Eindhoven. Der 22-Jährige besitzt zwar noch einen Vertrag bis 2024, kann den Verein dem Bericht zufolge aber für rund 30 Millionen Euro verlassen.

Ein Deal kommt allerdings nur zustande, wenn sich Dortmund und die Red Devils bei Sancho auf eine Ablösesumme einigen können. Zuletzt soll United 70 Millionen Euro geboten haben, der BVB fordere allerdings mindestens 90 Millionen Euro. Bereits im vergangenen Sommer war ein Transfer am Preis gescheitert. Diesmal wird aber von einer Einigung ausgegangen.

Deshalb soll es nach der Europameisterschaft mit Malen, der im Aufgebot der Niederlande steht, finale Gespräche geben. Neben Dortmund soll es noch weitere Interessenten geben, Liverpool soll er hingegen bereits eine Absage erteilt haben.

Der Angreifer war an der Seite vom Ex-Dortmunder Mario Götze in Eindhoven in der vergangenen Saison auf 19 Tore und acht Vorlagen in 32 Ligaspielen gekommen.

© getty Soll Sancho beerben: Donyell Malen.

BVB-Neuzugang Kobel für EM nachnominiert

Torhüter Gregor Kobel ist in den EM-Kader der Schweizer Nationalmannschaft nachgerückt. Der 23-Jährige ersetzt Reservekeeper Jonas Omlin, der sich beim Aufwärmen vor dem EM-Auftaktspiel gegen Wales eine leichte Sprunggelenkverletzung an rechten Fuß zugezogen hatte.

Beim Trainingslager vor der endgültigen Kader-Nominierung zählte Kobel als Torhüter Nummer vier zum Aufgebot der Eidgenossen, die Nummer eins ist Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach, sein erster Vertreter Yvon Mvogo (PSV Eindhoven).

Kobel, der ab dem 1. Juli Spieler von Borussia Dortmund ist, hatte zuvor neunmal für die Schweizer U21 gespielt. Somit wird er den Trainingsstart unter dem neuen BVB-Trainer Marco Rose am 1. Juli verpassen.

Der BVB hatte Kobel kurz nach Saisonende für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart losgeeist. Er soll Roman Bürki ersetzen, der nach sechs Jahren in Dortmund das Vertrauen der Verantwortlichen verloren hatte.

© SPOX Gregor Kobel wechselt aus Stuttgart zum BVB.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

BVB, Transfers: Die Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22