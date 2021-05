BVB gegen RB Leipzig: Darum steht Haaland heute nicht im Kader von Borussia Dortmund

Der BVB muss bei der Generalprobe für das DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig (13. Mai) auf Erling Haaland verzichten. BVB-Trainer Terzic ließ am Samstag sogar einen Einsatz des Norwegers im Pokalfinale offen. Es habe sich "sehr viel Flüssigkeit gebildet" durch den Pferdekuss im Oberschenkel gebildet.

Haaland hatte im Spiel beim VfL Wolfsburg (2:0) vor zwei Wochen einen Pferdekuss abbekommen und war deshalb auch schon im Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel (5:0) ausgefallen.

Anschließend hatte BVB-Trainer Edin Terzic noch Optimismus bezüglich eines Haaland-Einsatz gegen Leipzig in der Bundesliga verbreitet. "Wir gehen davon aus, dass Erling gleich das erste Mal mit uns trainieren kann und hoffen, dass es dann auch für Samstag reicht", hatte Terzic am Donnerst auf der Pressekonferenz der Dortmunder gesagt. Doch die Hoffnung zerschlug sich.

Haaland trainierte weder am Donnerstag noch am Freitag mit der Mannschaft. Nachdem er das Abschlusstrainng verpasst hatte, galt ein Ausfall bereits am Freitagabend als sehr wahrscheinlich. Am Samstag wird Haaland im Sturm durch Thorgan Hazard ersetzt. Dieser hatte den Norweger bereits gegen Kiel vertreten und immerhin einen der fünf Treffer gegen den Zweitligisten erzielt.

Noch ist offen, ob Haaland am Donnerstag im Pokalfinale wird spielen können. Dann trifft der BVB erneut auf Leipzig - diesmal aber im Berliner Olympiastadion (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

"Das werden wir sehen", sagte Terzic mit Blick auf einen Haaland-Einsatz im Pokalfinale vor dem Spiel am Samstag bei Sky: "Wir mussten eine Entscheidung für dieses Spiel treffen und für heute hat es leider nicht gereicht. Der Pferdekuss ist sehr hartnäckig, es hat sich sehr viel Flüssigkeit gebildet. Wir hoffen einfach, dass es von Tag zu Tag weniger wird und er Anfang oder Mitte nächster Woche wieder zur Verfügung steht."

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Die offiziellen Aufstellungen

BVB: Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can - Sancho, Reus, Reyna - Hazard

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Henrichs, Sabitzer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Hwang - Sörloth

Erling Haaland: Spielerstatistiken beim BVB in der Saison 20/21