RB Leipzig: Amadou Haidara verlängert Vertrag bis 2025

RB Leipzig bindet nach Keeper Peter Gulacsi einen weiteren Leistungsträger langfristig an den Verein. Mittelfeldspieler Amadou Haidara verlängert sein Arbeitspapier bei den Bullen bis 2025.

"Die Entwicklung, die unsere Mannschaft, aber auch der gesamte Verein, in den letzten Jahren genommen hat, ist atemberaubend", wird Haidara auf Leipzigs Vereinswebsite zitiert: "Deshalb freue ich mich, weiterhin Teil der Erfolgsgeschichte von RB Leipzig zu sein. Seitdem ich hier bin, habe ich mich als Spieler extrem weiterentwickelt und bin auch als Mensch gereift."

Haidara wechselte 2019 von RB Salzburg zu den Sachsen, wo er besonders in der laufenden Saison leistungstechnisch einen großen Sprung nach vorne machte. Der Nationalspieler Malis (17 Einsätze, zwei Tore) kam in der laufenden Saison 29 Mal in der Liga zum Zug. Dort erzielte er drei Tore und steuerte zwei Assists bei.