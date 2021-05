BVB - News und Gerüchte: Marco Reus lobt Trainer Edin Terzic

Kapitän Marco Reus hat Trainer Edin Terzic als Hauptgrund für den späten Umschwung des BVB in der Bundesliga und im Pokal ausgemacht. Derweil soll ein verdienter Profi einen gebührenden Abschied erhalten. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB - News: Marco Reus lobt Trainer Edin Terzic

Der frischgebackene Pokalsieger Borussia Dortmund steuert in der Bundesliga nun doch wieder auf die Champions League zu. Nachdem es vor wenigen Wochen noch gar nicht danach aussah, bekam der BVB rechtzeitig die Kurve. Ein Hauptgrund dafür sei Interimscoach Edin Terzic, wie Kapitän Marco Reus nun betonte.

Im Gespräch mit Bild am Sonntag sagte Reus, dass Terzic selbst bei sieben Punkten Rückstand auf Rang 4 "noch an uns geglaubt hat und in jedem Spiel aufs Neue motiviert hat".

"Was mit diesem Zusammenhalt möglich ist, sieht man jetzt", betonte Reus. Der 31-Jährige denke dabei vor allem an die Zeit nach der Heimpleite gegen Eintracht Frankfurt. "Sechs Wochen später sind wir Pokalsieger. Und nach dieser Leistung im Finale gegen einen Top-Gegner wie Leipzig ist das auch verdient", sagte Reus.

Speziell der Pokalsieg sei für ihn etwas ganz Besonderes gewesen, "ein spezieller Moment, das erste Mal als Kapitän meines Herzensvereins einen Pokal in den Händen zu halten".

Edin Terzic hatte den BVB nach der Entlassung von Cheftrainer Lucien Favre übernommen, soll nun aber mit der Ankunft von Marco Rose im Sommer wieder ins zweite Glied rücken und als Co-Trainer fungieren.

BVB - News: DFB-Pokal unter Verschluss

Der Jubel nach dem Triumph im Finale des DFB-Pokals in Berlin über RB Leipzig (4:1) am Donnerstag war groß - aber offenbar nur von kurzer Dauer. Wie Trainer Edin Terzic am Samstag betonte, liege der Fokus dieser Tage ganz auf der Mission Champions League. Dafür griff der BVB sogar zu einer etwas ungewöhnlichen Maßnahme.

Laut Terzic nahm die Mannschaft auf dem Weg von Berlin nach Mainz über Frankfurt den gerade errungenen Pokal nicht mit, sondern ließ ihn separiert nach Dortmund befördern. Der Pokal sei allerdings in seinem Herzen, sagte Terzic: "Hier ist er auf jeden Fall drin und da geht er auch nicht mehr raus."

Allerdings: "Physisch ist er in Dortmund und wird dort sicher aufbewahrt. Wir werden uns noch ganz lange an ihm erfreuen", sagte Terzic. Jedoch soll die goldene Trophäe nicht etwa als Motivation in der Kabine stehen, um nicht vom eigentlichen Ziel, der Qualifikation für die CL, abzulenken.

BVB - News: Lukasz Piszczek soll Abschied vor vollem Haus bekommen

Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek befindet sich dieser Tage auf einer Abschiedstour und wird seine Karriere zum Saisonende beenden. Bis dahin gab er nochmal alles und wurde einer der Helden im Pokalfinale. Seit 2010 spielt der Pole bereits für den BVB und soll entsprechend gewürdigt werden.

Ohne Fans allerdings soll das nicht passieren. "Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft natürlich, er ist ein sehr verdienter Spieler", sagte Edin Terzic am Samstag. Mehr noch: "Ich wünsche ihm, dass er seinen verdienten Abschied bekommt vor ausverkauftem Haus, wo alle seinen Namen rufen. Das hat sich unsere Nummer 26 vollkommen verdient."

Sobald es wieder möglich sei, soll es daher wohl ein Abschiedsevent im Signal Iduna Park geben, wie die Ruhr Nachrichten berichten. Ein solches bekamen vor ihm auch Roman Weidenfeller oder Dede.

Auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte Piszczek nach dem Pokalfinale in höchsten Tönen gelobt: "Piszczu ist mein Held, mein ganz persönlicher Held. Er ist auf den letzten Metern seiner Karriere ein solcher Stabilisator für uns. Das, was er da auf der rechten Seite in den letzten Wochen abgeliefert hat, ist großartig. Der Junge ist seit 2010 bei uns. Das ist eine tolle Geschichte."

BVB gegen Mainz 05: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der BVB wird in Mainz voraussichtlich mit dieser Formation beginnen:

BVB: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Reus, Bellingham - Reyna, Sancho - Haaland

