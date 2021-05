BVB, News und Gerüchte: Dortmund einigt sich intern offenbar auf Ablöse für Jadon Sancho

Borussia Dortmund hat sich intern offenbar auf eine Ablöse für Jadon Sancho geeinigt. Erling Haaland soll gegen Leipzig sein Comeback feiern. Und: Trotz der Verletzung von Mateu Morey wird offenbar kein neuer Rechtsverteidiger geholt werden. News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

BVB, Gerücht: Dortmund einigt sich intern offenbar auf Sancho-Ablöse

Ein möglicher Wechsel von Jadon Sancho im kommenden Sommer steht nach wie vor im Raum. Dass den Flügelspieler ein Wechsel nach England reizt, ist kein Geheimnis. Ein Verkauf würde zudem eine hohe Millionensumme auf die von Corona geplagten Konten des BVB einbringen.

Michael Zorc bestätigte bereits, dass zwischen den Dortmundern und Sancho eine Vereinbarung bestehe: "Dieses Gentlemen's Agreement zwischen Jadon und uns gab es schon im vergangenen Sommer, und daran hat sich auch nichts geändert", so Zorc. "Wir haben gewisse Bedingungen gestellt, die erfüllt werden müssten, damit Jadon den Verein verlassen könnte."

Die wichtigste Bedingung ist dabei die Ablösesumme für den englischen Nationalspieler. Nach Informationen von Sport1 soll sich der BVB intern auf eine Ablöse geeinigt haben, für die der Verein Sancho ziehen lassen würde. Diese soll 85 bis 90 Millionen Euro betragen.

Im vergangenen Sommer hatten die Bosse der Schwarz-Gelben 120 Millionen Euro als Ablöse für Sancho aufgerufen. Eine Summe, die den Interessenten damals zu hoch war. Unter anderem nahm Manchester United nach langen Verhandlungen Abstand von einem Transfer.

Wer im Falle eines Wechsels auf Sancho nachfolgen würde, ist derweil noch unklar. Memphis Depay, der lange als möglicher Neuzugang beim BVB gehandelt wurde, ist offenbar kein Thema mehr bei der Borussia. Die Gehaltsforderungen des Niederländers ist der BVB offenbar nicht bereit, zu erfüllen. Der Telegraaf hatte zuletzt Noni Madueke als möglichen Sancho-Nachfolger ins Spiel gebracht.

BVB, News: Haaland-Comeback schon gegen Leipzig?

Der BVB hofft auf ein Comeback von Torjäger Erling Haaland im anstehenden Spitzenspiel gegen RB Leipzig. "Wir sind guter Dinge, dass es bei ihm nicht mehr allzu lange dauert und er vielleicht Mitte der Woche wieder einsteigen kann", erklärte Trainer Edin Terzic nach dem Pokalsieg über Holstein Kiel.

Das Spiel gegen Leipzig steht am kommenden Samstag um 15.30 Uhr an. Haaland hatte die Partie gegen Holstein Kiel aufgrund von muskulären Problemen verpasst.

Länger ausfallen wird dagegen weiterhin Dan-Axel Zagadou. Der Innenverteidiger fieberte im Pokal zwar neben Haaland auf der Tribüne mit, wird sich mit einem Comeback jedoch noch gedulden müssen. "Derzeit bekommt die operierte Struktur noch Ruhe, aber es sieht alles planmäßig aus", verriet Sebastian Kehl gegenüber dem kicker.

BVB, Gerücht: Eher kein Rechtsverteidiger-Transfer im Sommer

Der Dortmunder Sieg im Pokal über Kiel wurde überschattet durch die schwere Verletzung von Mateu Morey. Der Rechtsverteidiger verletzte sich am Knie und bestätigte bereits, dass er sich einer Operation unterziehen wird. Welche Verletzung der Spanier genau erlitt und wie lange er ausfallen wird, ist noch unklar.

Trotz des sehr wahrscheinlich langen Ausfalls von Morey plant der BVB laut dem kicker aber wahrscheinlich keinen Transfer eines Rechtsverteidigers im Sommer. Erste Optionen rechts in der Abwehr sind demnach Thomas Meunier und Felix Passlack, dessen Vertrag verlängert werden soll.

Eine weitere Option stellt zudem der vielseitige Emre Can dar. Can, der bislang vor allem in der Innenverteidigung sowie im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kam, ist ebenfalls als Rechtsverteidiger denkbar. Das Trio soll die lange Ausfallzeit von Morey voraussichtlich im Verbund auffangen.

BVB, News: "Haaland wird auch im nächsten Jahr BVB-Spieler sein"

Hans-Joachim Watzke hat betont locker auf die jüngsten Aussagen von Mino Raiola reagiert. "Erling Haaland wird auch im nächsten Jahr Spieler des BVB sein. Ich kenne Mino schon lange und komme gut mit ihm aus. Man muss seine Eigenheiten annehmen", sagte der BVB-Boss bei Sport1. "Er kennt aber auch die Eigenheiten von Borussia Dortmund. Von mir aus kann er gern jeden Tag ein neues Interview geben. Für uns ist das kein Problem."

Für Watzke ist die Situation vergleichbar mit der von Robert Lewandowski vor dessen Wechsel nach München. Damals habe es "auch einen Interessenskonflikt" gegeben. "Wir sind hart geblieben und Robert hat das akzeptiert. In der Saison drauf ist er Torschützenkönig geworden. Das traue ich Erling auch zu", sagte Watzke.

Raiola hatte am Samstag erneut Spekulationen über die Zukunft von Haaland angeheizt. "14 große Klubs wollen ihn. Jetzt ist es wichtig herauszufinden, was die beste Option ist", sagte Raiola der spanischen AS.

BVB - Noten und Einzelkritiken zum DFB-Pokal-Halbfinale gegen Kiel: Ein Duo überragt - keine Plus-Punkte für Brandt © getty 1/17 © getty 2/17 MARWIN HITZ: Bei Reeses Pfostenkracher konnte er nur hinterherschauen, den Distanzschuss von Arslan lenkte er mit letzter Kraft noch zur Ecke. Ansonsten wenig gefordert in diesem einseitigen Halbfinale. Note: 3,0 © getty 3/17 LUKASZ PISZCZEK (bis 62.): Kassierte früh einen Tunnel von Reese (8.) und hatte auch sonst einige Mühe mit dem frechen Kieler, der in einer Szene nur knapp am Pfosten scheiterte (27.). Kam dann aber besser in die Partie. Note: 3,5 © getty 4/17 MANUEL AKANJI: Erneut erster Aufbauspieler beim BVB. Mit den meisten Ballkontakten (111) und Pässen (104). In der Defensive mit viel Übersicht und Ruhe. Note: 3,0 © getty 5/17 MATS HUMMELS: Hatte kaum Mühe mit der Angriffsreihe der Gäste. Der frühere Dortmunder Senna war beim Abwehrchef gut aufgehoben. Monsterblock gegen Porath (67.). Note: 3,0 © getty 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Sichtbar viel Spielfreude beim Portugiesen und enormer Drang nach vorne. Mit einem sehenswerten Hackentrick öffnete er früh den Weg zum 2:0 (23.). Zudem: meiste Ballgewinne beim BVB (9). Note: 2,5 © getty 7/17 EMRE CAN (bis 62.): Fantastischer Heber über Kiels letzte Abwehrreihe beim dritten Dortmunder Treffer. Aber erneut auch mit Patzern: dribbelte sich etwa im Mittelkreis (21.) fest und beschwor so einen gefährlichen Konter herauf. Note: 3,5 © getty 8/17 JUDE BELLINGHAM: Wurde im Mittelfeld kaum von den Störchen gefordert und hatte viel Zeit für die Offensive. Überragender Pass auf Sancho (38.). Super Solo mit Lupfer gegen Ende (76.). Hatte sich schon zuvor mit dem Treffer zum 5:0 belohnt. Note: 2,5 © getty 9/17 MARCO REUS (bis 62.): Der Kapitän hatte viele zündende Ideen und bot sich auch als Anspielstation in vorderster Spitze an. Klasse Technik und Übersicht vorm 2:0. Stark auch als Torschütze beim 3:0. Note: 1,5 © getty 10/17 GIO REYNA (bis 45.): Reynas erster Doppelpack für Schwarz-Gelb, es hätte sogar noch ein Tor mehr sein können. Agil und abgezockt. Dass Terzic ihn zur Pause rausnahm, zeigt nur, für wie wichtig er den Youngster in der aktuellen Form hält. Note: 1,5 © getty 11/17 JADON SANCHO: Zwei Assists, Sancho kommt nun schon auf 15 in dieser Saison. Sehr agil, mit vielen Tricks, einmal versuchte es der Engländer sogar mit einer Vorlage per Rücken. Beizeiten etwas zu verspielt. Note: 2,0 © getty 12/17 THORGAN HAZARD: Kurzfristig als Haaland-Ersatz im Sturm gefordert. Fühlte sich da aber nicht so wohl und wich immer wieder auf die Flügel aus. Zog zwei Mal weit am Tor vorbei. Starke Szene beim 4:0: erlief den Ball und schloss cool ab. Note: 3,0 © getty 13/17 JULIAN BRANDT (ab 46.): Durfte nach der Pause für Reyna und sollte im Zentrum die Fäden ziehen. Meistens fehlte ihm ein echter Stürmer als Anspielstation. Konnte keine Plus-Punkte sammeln. Note: 4,0 © getty 14/17 MATEU MOREY (ab 62.): Was für ein Pechvogel. Der junge Spanier durfte nach gut einer Stunde ran, um Spielpraxis zu sammeln. Verletzte sich nach nur wenigen Minuten schwer und musste unter Schmerzen vom Platz getragen werden. Keine Bewertung. © getty 15/17 THOMAS DELANEY (ab 62.): Führte sich mit einem blöden Ballverlust im Mittelkreis blöd ein, der Konter der Gäste brachte aber nichts ein. Danach deutlich aufmerksamer, es blieb Delaneys einziger Fehler. Note: 3,5 © getty 16/17 REINIER (ab 62.): Teilte sich in der letzten halben Stunde den Platz im offensiven Mittelfeld mit Brandt und rückte auch in die Spitze vor. Mehr als eine gute Tor-Chance (87.) sprang nicht heraus. Note: 4,0 © getty 17/17 THOMAS MEUNIER (ab 74.): Für den verletzten Morey nachgerückt. Ohne Einfluss aufs Spiel. Keine Benotung

BVB: Die kommenden Partien