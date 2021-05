1. FC Köln vs. FC Schalke 04: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der abstiegsbedrohte 1. FC Köln empfängt heute am 34. Spieltag der Bundesliga den bereits feststehenden Absteiger Schalke 04. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Hol Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaue die Highlights der Partie 1. FC Köln gegen Schalke 04 40 Minuten nach Abpfiff!

Heute ist es soweit - der letzte Spieltag der Bundesliga-Saison 2020/21 steht an. Und für den 1. FC Köln geht es um nichts geringeres als den Klassenerhalt. Als Siebzehnter der Tabelle würde der Effzeh direkt absteigen. Um das zu verhindern muss dringend ein Sieg her.

Der heutige Gegner Schalke 04 hingegen spielt nur noch um die Ehre - die Schalker sind abgeschlagen Letzter und ihr Absteig steht bereits seit Wochen fest. Doch Vorsicht! Unterschätzen sollte man die Knappen keineswegs! Erst in der Vorwoche haben sie durch einen 4:3-Sieg gegen Eintracht Frankfurt jegliche Champions-League-Hoffnungen der Hessen zunichte gemacht.

Insofern ist der 1. FC Köln gewarnt - kampflos wird Schalke die Punkte nicht am Rhein lassen.

1. FC Köln vs. FC Schalke 04: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04 am heutigen Samstag im TV live sehen will, benötigt dafür ein Sky-Abo. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel, das wie alle Spiele am 34. Spieltag um 15.30 Uhr angepfiffen wird, live auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 4. Darüber hinaus wird das Spiel natürlich auch in der Konferenz zu sehen. Diese ist auf Sky Sport Bundesliga 1 zu finden.

Da es alle neun Spiele parallel gibt, beginnt Sky seine Vorberichte bereits um 13.30 Uhr. Dann begrüßt Euch Moderatorin Esther Sedlacek. Unterstützt wird sie im Studio in Unterföhring von den Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann.

Um 15.15 Uhr geht es dann live ins Stadion. Das Spiel wird von Wolf Fuss kommentiert. Neben der Übertragung im TV bietet Sky seinen Abonnenten auch einen Livestream an, der über Sky Go verfügbar ist. Wer kein Abo hat, findet einen kostenpflichtigen Livestream beim Streaminganbieter über das Sky Ticket.

© getty Der 1. FC Köln braucht einen Sieg und mitunter Schützenhilfe, um den Abstieg noch zu verhindern.

1. FC Köln vs. FC Schalke 04: Bundesliga-Highlights heute auf DAZN

Wem die Highlights des Spiels heute reichen, dem sei DAZN ans Herz gelegt. Der Streamingservice zeigt die Highlights aller Bundesliga-Spiele in dieser Saison schon 40 Minuten nach Abpfiff und damit noch vor der Sportschau im Ersten.

Darüber hinaus seht Ihr auf DAZN auch die Spiele der Serie A, Ligue 1 und Primera Division sowie in der kommenden Woche die Finals in der Europa League und der Champions League live!

DAZN bekommt Ihr für 11,99 Euro pro Monat beziehungsweise für 119,99 Euro, wenn Ihr Euch für einen Jahrespass entscheidet. Für Neukunden ist der erste Monat indes zur Probe gratis!

1. FC Köln vs. FC Schalke 04: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Köln - FC Schalke 04

1. FC Köln - FC Schalke 04 Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 34

34 Datum: 22. Mai 2021

22. Mai 2021 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Stadion: Rhein-Energie-Stadion (Köln)

Rhein-Energie-Stadion (Köln) TV-Übertragung: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

1. FC Köln vs. FC Schalke 04: Bundesliga heute im Liveticker

Abgesehen vom Bewegtbild-Angebot von Sky gibt es noch eine weitere Alternative, um das Spiel heute live mitzuverfolgen - SPOX bietet wie zu jedem Bundesligaspiel einen Liveticker an, mit dem Ihr kein Highlight verpasst.

Hier geht es zum Liveticker der Partie 1. FC Köln vs. FC Schalke 04!

1. FC Köln vs. FC Schalke 04: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, J. Horn - Rexhbecaj, Hector - Thielmann, Duda, Kainz - Andersson

T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, J. Horn - Rexhbecaj, Hector - Thielmann, Duda, Kainz - Andersson Schalke 04: Fährmann - Becker, Sane, Mustafi - Aydin, Kolasinac - Flick - Idrizi, Harit - Hoppe, Paciencia

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Ein Punkt trennt Köln vom Relegationsplatz. Doch da Werder Bremen ein deutliches besseres Torverhältnis aufweist, braucht der Effzeh praktisch einen Sieg und muss darauf hoffen, dass Werder (gegen Gladbach) und Bielefeld (in Stuttgart) ihrerseits Federn lassen. Nur so besteht noch Hoffnung auf den Klassenerhalt.