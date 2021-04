Union Berlin empfängt heute Hertha BSC zum Hauptstadtderby. Hier könnt Ihr die letzte Begegnung am 27. Spieltag der Bundesliga im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Union Berlin - Hertha BSC: Derby heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Unter Neu-Trainer Pal Dardai hat Hertha bis dato nur zwei von acht Spielen gewinnen können (ein Unentschieden, fünf Niederlagen). Immerhin: Der letzte Erfolg resultiert aus der letzten Partie, als es ein 3:0 gegen Bayer Leverkusen gab. Union dagegen hat nach zuvor fünf ungeschlagenen Begegnungen in Folge zuletzt 2:5 bei Eintracht Frankfurt verloren.

Vor Beginn:

Wer ist eigentlich momentan die Nummer eins in Berlin? Gemessen am Hinspiel: Hertha. Die Alte Dame gewann Anfang Dezember im Olympiastadion nach einem Rückstand am Ende 3:1. Mit Blick auf die Tabelle regiert Union aber in der deutschen Hauptstadt. Union steht als Achter aktuell wesentlich besser da als die Hertha, die als 15. um den Klassenerhalt kämpfen muss. Die beiden Klubs trennen 14 Punkte.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Berliner Derby zwischen Union und Hertha BSC! Los geht es um 18 Uhr, das Duell der Lokalrivalen findet im Stadion an der Alten Försterei von Union statt.

Union Berlin - Hertha BSC: Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Schlotterbeck - Trimmel, Andrich, Ryerson - Prömel, Ingvartsen - Musa, Kruse

Luthe - Friedrich, Knoche, Schlotterbeck - Trimmel, Andrich, Ryerson - Prömel, Ingvartsen - Musa, Kruse Hertha BSC: Jarstein - Klünter, Stark, M. Dardai - Zeefuik, Tousart, Guendouzi, Mittelstädt - Lukebakio, Cunha - Cordoba

Union Berlin - Hertha BSC: Derby heute im TV und Livestream

Das Berliner Duell bekommt Ihr heute Abend live bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender bietet Euch Union gegen Hertha auf Sky Sport Bundesliga 1 an. Übertragungsstart ist um 17.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anstoß.

Sky nutzen könnt Ihr auch als Livestream via Sky Ticket, beispielsweise per App auf Eurem Smart-TV. Oder aber Ihr greift auf Sky Go zurück.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle