Schalke 04: Gerald Asamoah mit emotionalem Ausbruch nach Bundesliga-Abstieg

Nach der 0:1-Niederlage des FC Schalke 04 bei Arminia Bielefeld und dem damit verbundenen Abstieg aus der Bundesliga hat S04-Teammanager Gerald Asamoah für einen emotionalen Ausbruch gesorgt.

"Man hat so viel erlebt und so viel gesehen. Wir wussten schon, was auf uns zukommt, aber wenn man jetzt merkt, es ist vorbei, ist es schon brutal. Ich bin jetzt über 20 Jahre im Verein und habe mir nie träumen lassen, dass irgendwann so eine Zeit kommt. Mir fehlen die Worte", sagte Asamoah mit brüchiger Stimme und Tränen in den Augen bei Sky.

"Mir geht es nicht gut und ich kann mir vorstellen, wie viele Schalker jetzt zuhause vor dem Fernseher sitzen und weinen. Wir haben alle enttäuscht und da muss sich jeder hinterfragen, der Teil dieser Mannschaft war. Es ist einfach enttäuschend. Es war klar, dass wir schlecht dastehen und dann spielst du in Bielefeld und verlierst 0:1, nachdem wir letzte Woche gegen Freiburg ein Scheiß-Spiel gemacht haben und ich einfach erwartet habe, dass diese Mannschaft eine Reaktion zeigt", so der 42-Jährige weiter.

Schalke hat als Tabellenletzter gerade einmal 13 und damit die Hälfte der Punkte des 1. FC Köln auf dem Konto, der den vorletzten Platz belegt. Bereits vier Spieltage vor Schluss steht der erste Bundesliga-Abstieg der Königsblauen seit 1988 fest.

"Wenn da einer sagt, er hat alles gegeben, dann weiß ich nicht, was ich mit dieser Person machen würde. Es ist einfach so, dass wir alle enttäuscht haben", stellte Asamoah klar, der von 1999 bis 2011 das Schalke-Trikot trug.

"Die Farben und das Emblem von Schalke 04 zu tragen, bedeutet sehr, sehr viel. Und da stellt sich die Frage, ob alle überhaupt verstanden haben, bei was für einem Verein sie spielen. Ich will nicht auf irgendjemanden zeigen, aber jeder muss sich hinterfragen, ob er alles dafür getan hat, den Verein am Leben zu erhalten", so der frühere deutsche Nationalspieler.