RB Leipzig - VfB Stuttgart: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 31. Spieltag der Bundesliga empfängt RB Leipzig den VfB Stuttgart. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Freitagsspiele der Bundesliga live und in voller Länge verfolgen? Jetzt DAZN sichern und 30 Tage lang kostenfrei testen!

RB Leipzig - VfB Stuttgart: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Der viertletzte Spieltage der diesjährigen Bundesliga-Saison ist schon beinahe Geschichte, das heutige Duell zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart bildet dabei das frühe Sonntagsspiel.

Gespielt wird um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena zu Leipzig.

Wenn Ihr die Partie live sehen wollt, müsst Ihr auf Sky zurückgreifen. Der Pay-TV-Sender hält die Übertragungsrechte für die heutigen Spiele der Bundesliga - später sind noch Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld im Einsatz - und überträgt live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Als Kommentator ist Kai Dittmann im Einsatz.

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr das Spiel auch via Livestream verfolgen. Bestandskunden können kostenfrei auf den Stream via Sky Go zurückgreifen, Nicht-Kunden müssen sich einen kostenpflichtigen Zugang via Sky Ticket sichern.

RB Leipzig - VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker

Neben der TV- und Livestream-Übertragung habt Ihr bei SPOX die Möglichkeit, die Partie im Liveticker zu verfolgen. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene und keine Entscheidung.

BVB, FC Bayern, Bielefeld und Co.: Die Sondertrikots der Bundesligisten © getty 1/30 Es gibt sie immer wieder, diese visuellen Leckerbissen der Bundesligisten in Form von Sondertrikots. Mal mit vereinshistorischem, mal mit gesellschaftlichem oder gar sportpolitischem Hintergrund. Wir zeigen die besten Exemplare der vergangenen Jahre. © getty 2/30 ARMINIA BIELEFELD: Nachdem in der Nacht auf Montag, den 19. April 2021, zwölf Klubs die Fußball-Welt mit der Gründung einer Super League erschütterten, reagierte die Arminia und lief am 20. April in Sondertrikots zum Abstiegskracher gegen Schalke auf. © getty 3/30 Der DSC lief in einem weiß-blauen Jersey mit der Aufschrift "Fußball lebt durch seine Fans" anstelle des Sponsors Schüco auf. Auch die Jacke von Trainer Kramer zierte der Spruch. "Das ist unsere Antwort auf die Super League", sagte ein Sprecher. © getty 4/30 BORUSSIA DORTMUND: Der BVB lief beim 4:1-Sieg gegen Werder Bremen 29.Spieltag der Saison 20/21 in speziellen Trikots in Anlehnung an die 90er auf, was aufgrund der hohen Nachfrage zu einer Überlastung des Onlineshops führte. © getty 5/30 1997 gewann der BVB in ähnlichem Gewand die Champions League. Übrigens: Sondertrikots sind erst seit der Saison 2007/08 erlaubt. © imago images 6/30 Im Revierderby 2011 lief der BVB mit einem speziellen Trikot auf, das auf der Vorderseite die Silhouette des Signal Iduna Parks zeigt. © getty 7/30 FC BAYERN MÜNCHEN: Der deutsche Rekordmeister präsentierte sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals 2020/21 gegen Holstein Kiel ebenfalls in Retroshirts. © getty 8/30 Das Trikot stammt von der adidas-Kampagne "Human Race", mit der sich der Sportartikelhersteller für Toleranz im Sport und in der Gesellschaft einsetzt. Der Erlös der verkauften Trikots ging an die SOS-Kinderdörfer. © imago images 9/30 Im Heimspiel gegen Hoffenheim (2016) machte der FC Bayern in Trikots aus 100 Prozent recyceltem Plastik aus den Ozeanen auf die Wichtigkeit des Schutzes der Weltmeere aufmerksam. © imago images 10/30 Zur Saison 2013/14 präsentierte der Rekordmeister zum ersten und einzigen Mal ein offizielles "Wiesn-Trikot". © imago images 11/30 TSV 1860 MÜNCHEN: Zur Saison 2014/15 zog der Stadtrivale nach. Die Lederhosen-Optik und das blau-weiß karierte Oberteil bringen Festzelt-Feeling auf. © imago images 12/30 BAYER LEVERKUSEN: Die Werkself lief im Mai 2019 gegen den FC Schalke in speziellen Trikots auf. Das Shirt war dem Aufstiegstrikot 1979 nachempfunden. © imago images 13/30 Mit den Trikots feierte Bayer seinerzeit 40 Jahre Bundesligazugehörigkeit. © getty 14/30 VFB STUTTGART: Im Spiel gegen den 1.FC Nürnberg liefen die Schwaben im April 2019 in diesen Sondertrikots auf. © imago images 15/30 Hintergrund war der Aufruf zur Förderung von Inklusion sowie das 125-jährige Jubiläum des Vereins. © getty 16/30 Beim 2:0-Sieg gegen Mainz 05 Ende Januar 2021 setzte der VfB am "Erinnerungstag im Deutschen Fußball“ ein Zeichen für ein vielfältiges Miteinander. © getty 17/30 1992 engagierte sich der VfB für die Aktion "Mein Freund ist Ausländer". © imago images 18/30 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Die Fohlen präsentierten zu ihrem 120-jährigen Jubiläum gegen RB Leipzig im Oktober 2020 diese Trikots. © imago images 19/30 Als besonderes Merkmal war das Gründungsjahr sowie die ikonische Raute in der Mitte des Trikots präsent. © getty 20/30 VFL WOLFSBURG: Die Wölfe liefen in der Saison 2015/16 auswärts in gestreiften Sondertrikots auf. © getty 21/30 Das Shirt diente als Hommage an die Pokalhelden von 1995. Damals zogen die Wölfe als Zweitligist in das Finale ein. Das Endspiel ging aber mit 0:3 gegen Gladbach verloren. © getty 22/30 Im März dieses Jahres lief Wolfsburg beim 5:0-Sieg gegen Schalke 04 zum Anlass der "Internationalen Woche gegen Rassismus" in Regenbogenfarben auf dem VW-Logo auf. © getty 23/30 In Gedenken an den tödlich verunglückten Spieler Junior Malanda lief Wolfsburg im Pokalfinale 2015 (3:1-Sieg gegen BVB) im Saisontrikot mit einem speziellen Aufdruck auf: ein Herz mit Malandas Trikotnummer 19. © getty 24/30 EINTRACHT FRANKFURT: Im Zuge des DFB-Pokal-Halbfinals gegen den FC Bayern 2020 setzten die Adler ein Zeichen und spielten in Gedenken an George Floyd mit dem Schriftzug "#blacklivesmatter" anstatt des Hauptsponsors. © imago images 25/30 Im März 2016 lief die SGE gegen Ingolstadt in einem einmaligen Trikot auf, um den neuen Alfa Romeo Giulia zu bewerben, der damals im "Genfer Autosalon" zu sehen war. © getty 26/30 FORTUNA DÜSSELDORF: Zum 125-jährigen Vereinsjubiläum trug F95 der Saison 2019/20 ein ganz besonderes Trikot im traditionellen Look. Die Rheinländer wurden am 5. Mai 1895 gegründet. © imago images 27/30 SV WERDER BREMEN: Zum 120-jährigen Jubiläum zeigte sich Werder im Februar 2019 in einem ausgefallenen Jersey mit gleich mehreren Grüntönen. Darauf sind zudem typische Bremer "Schlagworte", wie "Lebenslang grün-weiß" oder "Wagen un Winnen", verarbeitet. © imago images 28/30 FSV MAINZ 05: In weiß-blau-rot-gelb-kariertem Oberteil und blauer Hose feierte M05 im Februar 2019 Fastnacht. Es war binnen weniger Stunden ausverkauft. © Twitter/fckoeln 29/30 1. FC KÖLN: Der Effzeh brachte zahlreiche Karnevals-Trikots heraus. Das ist wohl das polarisierendste und gewöhnungsbedürftige Jersey ... Aufgrund der damaligen Terroranschläge in Paris verzichtete man aber darauf, das Trikot bei einem Spiel zu tragen. © imago images 30/30 FC SCHALKE 04: Zum Abschied des Bergbaus im Ruhrgebiet stand auf den Trikots der Knappen beim Ligaspiel im Dezember 2018 gegen Leverkusen jeweils ein Zechenname aus der Region.

RB Leipzig - VfB Stuttgart: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Wie die Trainer ihr Spieler für die Partie RB Leipzig - VfB Stuttgart aufs Feld schicken, wird erst rund eine Stunde vor Spielbeginn offiziell. So könnten die Teams jedoch auflaufen:

RB Leipzig: Gulacsi - Orban, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Adams, Kampl, Haidara - Dani Olmo, Nkunku - Sörloth

Gulacsi - Orban, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Adams, Kampl, Haidara - Dani Olmo, Nkunku - Sörloth VfB Stuttgart: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - Coulibaly, Castro, Endo, Thommy - Förster, Klimowicz - Kalajdzic

RB Leipzig - VfB Stuttgart: Alle Spiele des 31. Spieltags

Datum, Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 23.04., 20.30 Uhr FC Augsburg 2:3 1. FC Köln 24.04., 15.30 Uhr SC Freiburg 1:1 TSG Hoffenheim 24.04., 15.30 Uhr Union Berlin 3:1 Werder Bremen 24.04., 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 2:1 FC Bayern 24.04., 15.30 Uhr VfL Wolfsburg 0:2 Borussia Dortmund 24.04., 18.30 Uhr Bayer Leverkusen 3:1 Eintracht Frankfurt 25.04., 15.30 Uhr RB Leipzig -:- VfB Stuttgart 25.04., 18 Uhr Borussia Mönchengladbach -:- Arminia Bielefeld

© getty Julian Nagelsmann möchte mit RB Leipzig einen würdigen Saisonabschluss hinlegen.

RB Leipzig - VfB Stuttgart: Die aktuelle Tabelle

Für RB Leipzig geht es nur noch um die Ehre. Die Sachsen haben die Champions League quasi sicher in der Tasche, Spitzenführer FC Bayern ist dagegen schon zu weit enteilt, obwohl der Rekordmeister gestern gegen den FSV Mainz 05 gepatzt hat.

Anders ist die Situation für den VfB Stuttgart, der jeden Punkt im Kampf um die europäischen Plätze braucht.