RB Leipzig - TSG Hoffenheim: Freitagsspiel der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig empfängt am 29. Spieltag der Bundesliga die TSG Hoffenheim. Die Roten Bullen müssen punkten, um die Chancen auf die Meisterschaft am Leben zu halten. Wie Ihr das Freitagsspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

RB Leipzig - TSG Hoffenheim: Die wichtigsten Infos zum Freitagsspiel

Der FC Bayern München ist trotz 1:0-Sieg im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain (die Highlights zum Spiel gibt's hier) bereits im Viertelfinale der diesjährigen Champions-League-Saison ausgeschieden und kann sich jetzt voll und ganz auf die Bundesliga qualifizieren. Dort sind die Münchner aktuell fünf Punkte vor Verfolger RB Leipzig.

Mit heute haben die Sachsen also noch sechs Spieltage Zeit, um sich den ersten Platz zu ergattern und den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte zu holen. Dafür geht es heute zuerst gegen die TSG Hoffenheim.

© getty RB Leipzig kämpft aktuell mit um die Meisterschaft.

Die Partie findet am heutigen Freitag (16. April) statt. Angepfiffen wird das Duell pünktlich um 20.30 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena, in der auch heute wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen sind.

Das Duell in der Hinrunde entschied RB Leipzig dank eines Treffers von Yussuf Poulsen mit 1:0 für sich.

RB Leipzig - TSG Hoffenheim: Freitagsspiel der Bundesliga heute live im TV und Livestream

RB Leipzig - TSG Hoffenheim: Freitagsspiel der Bundesliga heute im Liveticker

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 29. Spieltag