Bundesliga heute live: SC Freiburg - Schalke 04 im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga empfängt der SC Freiburg heute Schalke 04. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga heute live, SC Freiburg - Schalke 04: Wichtigste Infos

Nach seinem Erfolg über den FC Augsburg (hier geht's zu den Highlights des Spiels) will der FC Schalke 04 im verzweifelten Kampf gegen den beinahe sicher erscheinenden Abstieg den nächsten Dreier einfahren. Als Gegner steht der SC Freiburg im Weg.

Die Partie ist Teil der Konferenz am heutigen Samstagnachmittag, also am 17.4.2021. Anstoß ist folglich um 15.30 Uhr.

Austragungsort der Begegnung ist wie bei Heimspielen des SC Freiburg gewohnt das Schwarzwald-Stadion im Breisgau. Zuschauer sind nach wie vor keine zugelassen, das Spiel wird vor leeren Rängen stattfinden müssen.

Bundesliga heute live: SC Freiburg - Schalke 04 im TV und Livestream

Das Spiel zwischen den Freiburgern und den Schalkern findet am Samstagnachmittag statt, dementsprechend werdet Ihr es womöglich bereits geahnt haben: Freiburg gegen Schalke läuft nicht im deutschen Free-TV.

Sky besitzt die Exklusivrechte an den Samstagsspielen in der Bundesliga, somit läuft auch die Begegnung der Breisgauer gegen ihre Gäste aus Gelsenkirchen nur auf dem Pay-TV-Sender. Zudem ist das Spiel natürlich auch in der Konferenz auf Sky zu sehen.

Ihr könnt das Spiel auch im Livestream verfolgen. Mit SkyGo könnt Ihr die Sky-Übertragung auch im Livestream sehen, zudem könnt Ihr auch ein SkyTicket erwerben.

Ihr habt kein Sky-Abo? Dann hilft Euch eventuell DAZN weiter. Der Streamingdienst zeigt das Spiel zwar nicht live, nur 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr auf DAZN aber schon die Highlights von Freiburg gegen Schalke sehen.

Bundesliga heute live: SC Freiburg - Schalke 04 im Liveticker

Ihr könnt das Aufeinandertreffen der Freiburger und der Schalker auch im Liveticker verfolgen. Falls Ihr das tun wollt, seid Ihr bei SPOX bereits an der richtigen Adresse. In unserem Liveticker verpasst Ihr kein Tor, keine Auswechslung und keine Karte.

Bundesliga heute live, SC Freiburg - Schalke 04: Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg: F. Müller - Gulde, Lienhart, Heintz - Schmid, Santamaria, Höfler, Günter - Sallai, Höler - Demirovic

F. Müller - Gulde, Lienhart, Heintz - Schmid, Santamaria, Höfler, Günter - Sallai, Höler - Demirovic Schalke: Fährmann - Becker, Stambouli, Thiaw - Aydin, Calhanoglu - Mascarell - S. Serdar, Kolasinac - Harit - Huntelaar

