FC Bayern, News und Gerüchte - Lothar Matthäus: Flick-Brazzo-Streit "nicht mehr zu kitten"

Lothar Matthäus glaubt, dass der Streit zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic beim FC Bayern München"nicht mehr zu kitten" sei. Außerdem: Zwei Klubs sollen um Jerome Boateng buhlen. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FCB.

FC Bayern, News - Lothar Matthäus: Flick-Brazzo-Streit "nicht mehr zu kitten"

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus geht nicht davon aus, dass Bayern-Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic ihre Differenzen noch ausräumen können. "Beide haben unterschiedliche Meinungen, zum Beispiel in der Kaderplanung. Ich glaube, das ist nicht mehr zu kitten - beide denken zu unterschiedlich", sagte er im Bild-Podcast "Bayern Insider". Es sei klar, dass ein Gespräch stattfinden müsse, nicht erst nach der Saison. "Sollte Flick Bayern verlassen, brauchen sie einen Nachfolger."

Der 60-Jährige erklärte, er wünsche sich, dass Flick bleibe, "denn Flick passt zu Bayern. Ich würde an der Stelle von Bayern darum kämpfen, dass Flick bleibt".

Flick gilt als ein Top-Kandidat für den Bundestrainerposten als Nachfolger von Joachim Löw. Der DFB hatte allerdings erklärt, keinen Trainer kontaktieren zu wollen, der noch einen gültigen Vertrag besitzt. In München steht Flick noch bis Sommer 2023 unter Kontrakt, somit müsste er um die Auflösung seines Vertrags bitten.

Im Anschluss an das 2:3 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain (hier gibt es die Video-Highlights zum Spiel) hatte der 56-Jährige mit einer kryptischen Antwort auf eine Frage tief blicken lassen. Er müsse nicht auf alles antworten, auch, "weil ich es nicht möchte", sagte der Coach und ergänzte, er müsse da "auch ein bisschen schauspielern, auch das gehört zum Trainerjob".

Salihamidzic hatte vor der Partie gegen PSG bekannt gegeben, dass der Vertrag mit dem von Flick so geschätzten Innenverteidiger Jerome Boateng nicht über den Sommer hinaus verlängert werden würde. Zudem hatte sich der Sportvorstand bei Sky ausweichend auf die Frage nach Flicks Zukunft geäußert.

Bei seiner obligatorischen Pressekonferenz am Freitag reagierte der FCB-Coach abermals sehr dünnhäutig auf das Thema. Auch er habe darauf "keine Lust mehr", sagte der Coach in einem mehrere Minuten langen Monolog. Er habe daran "eine Teilschuld", gab er zu, versuche aber, "das Ganze so zu lösen und zusammenzuarbeiten, dass es im Sinne des Vereins ist. Alles andere kommt nicht von mir." Seine "geile Mannschaft" habe aber "in dieser wichtigen Phase das Recht auf Ruhe im Umfeld, da müssen wir uns alle dran halten", ergänzte er. Dazu übte er Kritik an der Kaderplanung.

FC Bayern, Gerücht: Zwei Interessenten für Jerome Boateng

Laut der Bild-Zeitung haben Tottenham Hotspur und der FC Barcelona Interesse an Jerome Boateng. Der Innenverteidiger wird den Rekordmeister im Sommer ablösefrei verlassen. Beide Klubs würden bereits länger nach einem erfahrenen Innenverteidiger von internationalem Format fahnden, so der Bericht.

Wie die Mundo Deportivo allerdings berichtet, habe der FC Barcelona kein Interesse an Boateng. Bei den Katalanen würde weiterhin die Verpflichtung von Manchester Citys Eric Garcia oberste Priorität haben. Der 20-Jährige wurde einst vom Klub ausgebildet, wechselte 2017 dann aber auf die Insel. Im Sommer ist er nun ablösefrei und will wohl zurück nach Barcelona.

FC Bayern gegen Union Berlin ohne neun Spieler

Trainer Hansi Flick muss im Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) zusätzlich auf Lucas Hernandez sowie Marc Roca und damit auf gleich neun Profis verzichten. Hernandez habe laut Flick eine "schmerzhafte Rippenprellung", bei Roca sei am Freitag eine ältere Verletzung wieder aufgebrochen.

Neben dem genannten Duo fallen Leon Goretzka (Zerrung) und Niklas Süle (Muskelfaserriss) aus, die sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain verletzt hatten. Bei Hernandez und Goretzka hat Flick jedoch noch Hoffnung für das Rückspiel am Dienstag (21 Uhr) in Paris. Süle wird laut Flick "auf jeden Fall für Paris ausfallen und auch für das Spiel danach" in Wolfsburg.

Ebenfalls passen müssen gegen Union weiterhin Weltfußballer Robert Lewandowski (Knie), Serge Gnabry (Corona), Alphonso Davies (Rotsperre) sowie die Langzeitverletzten Corentin Tolisso und Douglas Costa.

FC Bayern mit neun Ausfällen gegen Union Berlin: Die voraussichtliche Startelf © getty 1/20 Der FC Bayern München geht im letzten Saisondrittel mittlerweile am Stock. Trainer Hansi Flick muss im Spiel gegen Union Berlin gleich neun Spieler ersetzen. Wie er es angehen könnte, zeigen wir in der voraussichtlichen Aufstellung. © imago images 2/20 Bereits am Mittwochabend nach der ersten Halbzeit gegen PSG ließ sich Böses erahnen. Als Leon Goretzka und Niklas Süle angeschlagen vom Feld mussten, hatte das Personalproblem der Bayern noch einmal eine neue Dimension erreicht. © getty 3/20 Beide plagen Muskelverletzungen. "Bei Leon sieht es ein bisschen besser aus als bei Niklas", sagte Flick. Beide werden das Union-Spiel allerdings verpassen. Anders als Goretzka ist Süle aber sicher auch für das PSG-Rückspiel und evtl. länger raus. © getty 4/20 Und dann flatterte am Freitag noch die nächste Hiobsbotschaft ins Haus: Lucas Hernandez, der für den nach wie vor in der Liga gesperrten Davies fest eingeplant war, plagt eine schmerzhafte Rippenprellung und fällt ebenfalls aus. © getty 5/20 Zu den genannten Spielern gesellen sich die Ausfälle von Robert Lewandowski (Bänderdehnung), Serge Gnabry (Corona), Marc Roca (Blessur) sowie die Langzeitverletzten Corentin Tolisso und Douglas Costa. © getty 6/20 Spielzeit wird erstmals seit dem 28. November 2020 immerhin Tanguy Nianzou bekommen. Flick garantierte dem Bayern-Neuzugang, den zwei schwere Muskelverletzungen zurückgeworfen hatten, am Freitag einen Einsatz - wenn auch nicht von Beginn an. © getty 7/20 Den ausgedünnten Kader wird Flick mit vier Reservespielern auffüllen - u.a. mit Christopher Scott und Dimitri Oberlin, die schon beim Abschlusstraining dabei waren. Fraglich ist, was Flick mit Alaba macht. Innen- oder Linksverteidiger? Oder gar Sechser? © getty 8/20 TOR - MANUEL NEUER © getty 9/20 BOUNA SARR: Die etbalierte Kraft Pavard ist angeschlagen, machte am Freitag nur "therapeutisches Laufen". Gut möglich, dass Flick ihn für das PSG-Spiel schont und auf Sarr zurückgreift. Es wäre Sarrs erster Startelf-Einsatz seit dem 13. Januar. © getty 10/20 JAVI MARTINEZ: Bei Nianzou reicht es noch nicht für die Startelf, Alaba wird auf anderer Position dringender gebraucht. Der Routinier ist alternativlos in der Innenverteidigung für Samstag. © getty 11/20 JEROME BOATENG: Gleiches gilt für den, der den FC Bayern im Sommer "durch das große Tor" verlassen soll. Bei ihm, der auch in der laufenden Saison konstant gute Leistungen zeigt, wird man wohl die geringsten Sorgen haben. © getty 12/20 REMY VITA: Alaba wäre die Premium-Lösung nach den Ausfällen von Davies und Hernandez auf links. Aber womöglich setzt Flick mehr auf Stabilität im Herz des Bayern-Spiels - dem Zentrum. Für Vita wäre dies ein Sprung ins kalte Wasser. © getty 13/20 Der 20-Jährige war erst im Oktober am Deadline Day von Troyes zum FCB gewechselt und ist bei der Reserve der Stammlinksverteidiger (2 Tore). Selbst die Kadernominierung bei den Profis ist für den Franzosen ein Novum. © getty 14/20 MITTELFELD - JOSHUA KIMMICH: Wie Pavard leicht angeschlagen und am Freitag nicht beim Abschlusstraining dabei, aber auch ohne die vielen Ausfälle im Zentrum unersetzbar. © getty 15/20 DAVID ALABA: Sofern Flick das Vita-Experiment zum Wohle der Mittelfeld-Stabilität wagt, wird Alaba mal wieder auf seiner Lieblingsposition spielen dürfen und Goretzka ersetzen. Alternative für ihn: Tiago Dantas. © getty 16/20 KINGSLEY COMAN: Während Gnabry ausfällt und Pendant Leroy Sane (angeschlagen, leichtes Lauftraining) wohl zunächst für das PSG-Spiel geschont wird, wird der Franzose sehr sicher von Beginn an spielen. © getty 17/20 THOMAS MÜLLER © getty 18/20 JAMAL MUSIALA: Gnabry ist mit Corona nicht spielfähig, Sane ist angeschlagen - vieles deutet also auf Musialas ersten Startelf-Einsatz in der Bundesliga seit Ende Februar hin. © getty 19/20 ANGRIFF - ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Zeigte gegen Ex-Klub PSG und im Topspiel gegen Leipzig, dass er wertvoll für die Bayern sein kann. Er wird Lewandowski nicht ersetzen können, aber einen guten Part im Sturmzentrum geben. © getty 20/20 Und so sähe das Ganze im Flick'schen 4-2-3-1 aus. Alaba auf der Linksverteidigerposition und Dantas auf der Sechs sind die naheligendsten Optionen, die Flick stattdessen wählen könnte.

