FC Schalke 04: Trio will nach Gewaltnacht nicht mehr für S04 spielen

Die Attacken auf die Spieler des FC Schalke 04 nach der Niederlage bei Arminia Bielefeld (0:1) ziehen offenbar erste Konsequenzen nach sich. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wollen drei Spieler nach den Übergriffen vom frühen Mittwochmorgen nie mehr für die Knappen auflaufen.

Dem Bericht zufolge handele es sich bei dem Spieler-Trio um Mark Uth (29), Suat Serdar (24) und Amine Harit (24). Eine finale Entscheidung darüber stehe allerdings noch aus und werde in den kommenden Tagen gefällt.

S04-Sporvorstand Peter Knäbel hatte es den Profis am Freitag öffentlich frei gestellt, darüber zu entscheiden, ob sie nach den Vorfällen noch einmal das königsblaue Trikot tragen wollen. "Wenn einer die restlichen vier Partien nicht mehr für Schalke auflaufen will, kann ich mit dieser Position leben", sagte er.

Zudem befürchtete Knäbel, dass die schlimmen Jagdszenen, die nach der Nacht auf Twitter kursierten und auf denen unter anderem offenbar Uth gehetzt und beleidigt wird ("Uth, du H****sohn"), negative Auswirkungen auf die Kaderplanung haben werden: "Da haben auch die Frauen künftiger Spieler zugeschaut."

Sein Hauptaugenmerk liegt in dieser Sache aber auf dem Wohl der betroffenen Spieler: "Wir führen mit jedem Spieler Einzelgespräche. Fragen, was hängen geblieben ist, und bieten Hilfe an", zitiert die Bild den 54-Jährigen.

Der Verein hat der Mannschaft bis Montag trainingsfrei gegeben, anschließend werde das Training unter "erhöhter Aufmerksamkeit" wieder aufgenommen. Die Bild berichtet gar von der Bitte nach Polizeischutz. Vor dem Abstieg in die 2. Liga haben die Knappen noch vier Spiele zu absolvieren. Die Partie vom 31. Spieltag wurde aufgrund der Quarantäne von Hertha BSC auf den 12. Mai verlegt.