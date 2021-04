FC Schalke 04, News und Gerüchte: Ex-S04-Star Ivan Rakitic bietet seine Hilfe an

Nach Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac hat ein weiterer ehemaliger Schalke-Star seine Hilfe angeboten. Außerdem: S04 soll in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem Zweitliga-Profi sein. Alle News und Gerüchte rund um Schalke 04 gibt es hier.

FC Schalke 04, News: Ex-S04-Star Rakitic bietet seine Hilfe an

Ivan Rakitic hat seinem Ex-Klub Schalke 04 Hilfe in Aussicht gestellt. Der 33-Jährige erklärte gegenüber Sport1: "Man muss immer offen für alles sein. Kein Witz. Warum nicht?"

Weiter sagte er aber auch: "Aktuell ist es schwer, daran zu glauben, aber ich war auch überrascht, als ich hörte, dass meine Kumpels wie Asa [Gerald Asamoah] und Mike [Büskens] da mithelfen. Vielleicht kommt Asa mal zu mir und schafft es, mich zu überzeugen. Man weiß nie." Mit Schalkes Teammanager Asamoah stehe Rakitic "noch oft in Kontakt".

Der Abstieg in die zweite Liga sei für Rakitic indes ein "Riesen-Schlag in den Magen" gewesen. Mit Blick auf die Zukunft der Knappen zeigte er sich aber optimistisch: "Vielleicht lernt man aus den Fehlern der Vergangenheit und es geht nächstes Jahr gleich wieder hoch. Schalke 04 ist weiter ein Top-Name in Deutschland und in Europa."

Rakitic erklärte weiter, dass er auch von Peter Knäbel als Sportvorstand überzeugt sei. "Er war Sportdirektor in Basel, als ich als kleiner Junge da gespielt habe. Ich bin überzeugt davon, dass sie die Richtigen sind."

Der Kroate lief von 2007 bis 2011 für den Klub auf. Für Schalke bestritt er 135 Pflichtspiele (16 Tore, 29 Assists) und gewann den DFB-Pokal. Aktuell spielt er für den spanischen Topklub FC Sevilla, dort steht er noch bis Sommer 2024 unter Vertrag.

Schalke 04: Das Restprogramm

Datum Uhrzeit Heim Gast 08.05.2021 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Schalke 04 12.05.2021 18 Uhr Schalke 04 Hertha BSC 15.05.2021 15.30 Uhr Schalke 04 Eintracht Frankfurt 22.05.2021 15.30 Uhr 1. FC Köln Schalke 04

FC Schalke 04, Gerücht: S04 in fortgeschrittenen Gesprächen mit Schonlau vom SC Paderborn

Der FC Schalke 04 macht offenbar Fortschritte in puncto Kaderplanung für die 2. Liga. Wie Sky berichtet, befinden sich die Knappen in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Sebastian Schonlau vom SC Paderborn.

Eine Verpflichtung des Paderborner Kapitäns wäre sogar ablösefrei, Schonlaus Vertrag bei den Ostwestfalen läuft im Sommer aus. Der 26-Jährige zögerte zuletzt, ein ihm nach Angaben der Neuen Westfälischen gemachtes Angebot zur Verlängerung anzunehmen.

Schonlau wäre nach Danny Latza der zweite ablösefreie Neuzugang, den sich die Königsblauen für die Mission Wiederaufstieg schnappen würden.

FC Schalke 04: Die Situation in der Bundesliga-Tabelle