FC Schalke 04: Grammozis "sehr zufrieden" mit Mustafi-Reaktion auf Ausbootung

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis war nach eigenen Angaben "sehr zufrieden" mit der Reaktion von Shkodran Mustafi auf seine Ausbootung am vergangenen Wochenende vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen. Bei den Königsblauen wird ein Langzeitverletzter am Wochenende in den Kader zurückkehren. Hier gibt es die wichtigsten News und Gerüchte zu Schalke im Überblick.

Schalke 04: Grammozis mit Mustafi-Reaktion "sehr zufrieden"

Dimitrios Grammozis ist mit der Reaktion von Shkodran Mustafi, den er vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen aus dem Kader gestrichen hatte, "sehr zufrieden" gewesen. "Er hat eine super Reaktion gezeigt, hat sehr fleißig trainiert, mit vollem Einsatz alles gegeben. Ich bin von seiner Reaktion, was die Kader-Nominierung anging, sehr zufrieden", sagte Grammozis am Freitag auf der Pressekonferenz der Königsblauen vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg (So., 15.30 Uhr).

Mustafi war aus "sportlichen Gründen" von Grammozis nicht in den Kader für das Gastspiel bei der Werkself (1:2) berufen worden. Grammozis sah sich in seiner Entscheidung trotz der knappen Niederlage bestätigt: "Wir haben unsere Maßnahmen ergriffen und uns für den bestmöglichen Kader entschieden. Die Art und Weise unseres Auftritts in Leverkusen hat das gerechtfertigt."

Anschließend war sogar spekuliert worden, ob Mustafi kein Spiel mehr für die Knappen mache, weil Grammozis nach Bild-Angaben "persönlich extrem enttäuscht" von Mustafi und seinen (Trainings-)Leistungen gewesen sei.

Ob der 28 Jahre alte Innenverteidiger, der erst im Winter ablösefrei nach Gelsenkirchen gewechselt war, am Sonntag gegen Augsburg in den Schalker Kader zurückkehren wird, ließ sich Grammozis jedoch trotz der Steigerung im Training von Mustafi offen.

Schalke 04 - News: Uth vor Comeback nach langer Verletzung

Beim FC Schalke 04 bahnt sich das Comeback von Mark Uth an. Der 29-Jährige habe im Mannschaftstraining "alle Sachen zu hundert Prozent" mitmachen können und stehe demnach auch am Sonntag den Schalkern wieder zur Verfügung. Uth hatte sich Anfang Februar gegen RB Leipzig (0:3) eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war seitdem ausgefallen.

Neben Uth könnten auch Ralf Fährmann und Salif Sane vor einem Comeback stehen. Fährmann sei nach seinem Rippenanbruch, den er im Derby gegen den BVB erlitt, "fast vollständig ins Mannschaftstraining integriert". Auch bei Sane, der seit Ende Dezember mit einer Knieverletzung fehlt, sehe es "sehr gut aus im Moment". Ob beide wie Uth aber im Kader stehen werden, ist noch offen.

Schalke 04: Grammozis schwärmt von "Top-Spieler" Huntelaar

S04-Trainer Dimitrios Grammozis hat in höchsten Tönen von Oldie-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar gesprochen, der vergangene Woche gegen Bayer 04 Leverkusen sein Startelfcomeback nach Verletzung gab und gleich ein Tor erzielte.

"Er hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig er für eine Mannschaft sein kann. Er ist ein Top-Spieler, immer noch. Die Motivation, der er an den Tag legt, ist für viele Spieler vorbildlich. Er zeigt, mit welcher Leidenschaft er dabei ist", schwärmte Grammozis.

Zuletzt war darüber spekuliert worden, ob Huntelaar trotz des bereits im vergangenen Sommer angekündigten Karriereendes noch eine Saison bei Schalke dranhänge, um bei der Mission Wiederaufstieg zu helfen. Der 37-Jährige selbst schloss das nicht aus.

"Das mit dem Karriereende habe ich bei Ajax gesagt, jetzt ist in meinem Kopf nur die aktuelle Situation", sagte er zunächst, fügte aber vielsagend hinzu: "Man weiß ja nie ."

Grammozis erneuerte am Freitag seine Meinung in der Sache und kündigte an, mit Schalke-Vorstand Peter Knäbel "in den kommenden Tagen" den Kader durchzugehen. "Im Detail werden wir miteinander sprechen und sehen, in welche Richtung es verläuft."

