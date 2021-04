Ein turbulentes Wochenende liegt hinter dem Tabellenführer in der Bundesliga. Inwiefern das Flick-Beben den FC Bayern beeinflusst hat, erfahren wir heute im Duell gegen Bayer 04 Leverkusen. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Erster gegen Sechster - ein absolutes Topspiel und ein waschechter Klassiker zwischen den Bayern und Bayer 04 Leverkusen. Die Rheinländer reisen zum Tabellenführer mit Rückenwind. Uns erwartet ein spannendes Topspiel der englischen Woche.

FC Bayern München - Bayer Leverkusen: Bundesliga: Anstoß und Spielstätte

Der Anpfiff erfolgt heute zur ungewohnten Zeit um 20.30 Uhr in der Allianz Arena. Im winterlichen Aprilwetter von München wird die Spieler eine kalte Arena erwarten. Aus bekannten Gründen sind keine Zuschauer im Stadion zugelassen.

FC Bayern München - Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Leider ist die Partie der Bayern heute nicht im Free-TV zu sehen. Der Bezahlsender Sky besitzt den Großteil der Rechte zur Übertragung der Bundesliga.

Heute ist der Kanal zur Übertragung Sky Bundesliga 3 HD. Dieses Mal begrüßt euch Kommentator Wolff Fuss knappe Fünf Minuten vor Anpfiff, bedeutet um 20.25 Uhr. Für Sky-Kunden gibt es auch die Möglichkeit, das Heimspiel der Bayern via SkyGo von unterwegs entweder per Smartphone oder Tablet zu verfolgen.

FC Bayern München - Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX bietet euch für Topspiele einen Liveticker an, bei dem Ihr hautnah am Geschehen der Partie teilnehmen könnt. Ihr werdet informiert über besondere Vorkommnisse, Karten und natürlich Tore. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen Usern in der Kommentarsektion über das Spiel auszutauschen.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Bayern gegen Leverkusen!

FC Bayern München - Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live: Die Vorschau

Nach dem bitteren Aus in der UEFA Champions League gegen PSG war den Bayern klar, dass in dieser Saison nur der Meistertitel möglich ist. Mit dem Sieg gegen RB Leipzig im direkten Verfolgerduell setzten die Münchner ein Statement. Doch dann der Schock in Wolfsburg. Cheftrainer Hansi Flick bat um eine Beendigung seines Vertrags zum Saisonende.

Beim heutigen Duell gegen Bayer 04 Leverkusen könnte diese Unruhe im Umfeld des Rekordmeisters eventuell auf die Leistung der Flick Truppe zurückschlagen. Auf Seiten der Landeshauptstädtler fehlen momentan mit Costa, Gnabry, Lewandowski, Roca, Süle und Tolisso einige wichtige Spieler. Leon Goretzka könnte in den Kader der Roten zurückkehren.

Bei der Werkself läuft es derzeit nicht besonders stark, aber auch nicht besonders schlecht. Am Samstag gab es im späten Abendspiel einen soliden 3:0 Erfolg gegen die Kölner im Rhein-Derby. Coach Hannes Wolf muss wohl auf die verletzten Fosu-Mensah, Lars Bender, Arias und Baumgartlinger verzichten.

FC Bayern München - Bayer Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen