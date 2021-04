Eintracht Frankfurt - FC Augsburg: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt empfängt am 30. Spieltag zuhause den FC Augsburg. Wie Ihr die Begegnung heute im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Die Frankfurter Eintracht ist aktuell weiterhin auf Champions-League-Kurs. Der Vorsprung auf den Tabellenfünften ist nach der 0:4-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag jedoch auf vier Punkte geschrumpft, da der BVB am Folgetag Werder Bremen mit 4:1 besiegte. Fünf Spiele bleiben also noch, um die Qualifikation für die Königsklasse perfekt zu machen. Zuerst müssen die Hessen jedoch heute gegen den FC Augsburg ran.

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg: Anpfiff, Spielort, Stadion

Am heutigen Dienstag (20. April) geht das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg über die Bühne. Der Anpfiff erfolgt um 20.30 Uhr im Frankfurter Deutsche Bank Park. Die Spielstätte der SGE muss wegen der Corona-Pandemie auch heute leer bleiben.

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Ihr wollt die Eintracht heute gegen Augsburg live und in voller Länge sehen? Dann braucht Ihr einen Zugang zum Angebot von Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Übertragungsrechte für den Großteil der Bundesliga und zeigt das Duell sowohl im TV als auch im Livestream.

Um 20.25 Uhr beginnt die Übertragung, dabei ist Jürgen Schmitz als Kommentator im Aktion.

Ein SkyGo-Abonnement ermöglicht zudem den Zugang zum Livestream. Auch mit dem SkyTicket kann der Livestream freigeschaltet werden.

© getty Am vergangenen Spieltag verlor die Eintracht mit 0:4 gegen Borussia Mönchengladbach.

Die besten Szenen bietet dann nach der Partie DAZN auf der Plattform an. Neben den Highlights für Frankfurt gegen Augsburg hat der Streamingdienst auch die der restlichen Bundesligaspiele sowie die komplette 2. Bundesliga im Angebot.

Im Livestream könnt Ihr außerdem auch einige Sportarten live verfolgen. Zu diesen zählen Fußball (Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Primera Division, Länderspiele uvm.), Handball, Tennis, Motorsport, Rugby, Darts, Radsport, MMA, Boxen, Wintersport und WWE dazu.

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet Euch das DAZN-Abonnement im Monat 11,99 Euro, das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 119,99 Euro versehen. Neu-Kunden dürfen vor der ersten Zahlung DAZN jedoch erst einmal 30 Tage lang kostenlos testen.

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker

Wer über kein Sky-Abo verfügt, kann als Ersatz das Spiel im Liveticker bei SPOX live verfolgen. Alle Tore, Elfmeter und Platzverweise werden für Euch detailliert getickert.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

