Arminia Bielefeld empfängt am 28. Spieltag der Bundesliga den SC Freiburg. Warum Sky das heutige Freitagsspiel nicht im TV und Livestream zeigt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Am heutigen Freitag (9. April) wird die Partie zwischen Arminia Bielefeld und SC Freiburg ausgetragen. Die SchücoArena, das Heimstadion der Arminia, dient dabei als Spielstätte. Der Anpfiff erfolgt um 20.30 Uhr.

Der Bundesliga-Aufsteiger aus Bielefeld droht nur nach einer Saison in der höchsten deutschen Spielklasse wieder abzusteigen. Die Arminia hat 23 Punkte auf dem Konto und ist 17. Noch ist jedoch alles möglich, vor allem, da man aktuell punktgleich mit dem auf dem Relegationsplatz liegenden 1. FC Köln ist.

Darum zeigt Sky Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg heute nicht live im TV und Livestream

Für die Bundesliga teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte in dieser Saison, den Großteil überträgt Sky. Da sich bei Bielefeld gegen Freiburg heute jedoch um ein Freitagsspiel handelt und diese DAZN zustehen, seht Ihr das Spiel live und in voller Länge beim Streamingdienst. Eine Viertel Stunde vor Anpfiff, also um 20.15 Uhr, geht die Übertragung los.

Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg im SPOX-Liveticker

Ihr verfügt über kein DAZN-Abo? Kein Problem. Mit dem Liveticker von SPOX könnt Ihr das Spiel trotzdem live verfolgen. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst absolut nichts.

Hier geht's zum Liveticker: Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg.

