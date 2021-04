BVB, News und Gerüchte - Zorc schwärmt von Bellingham: "Haben wir vorher gewusst"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc schwärmt von Youngster Jude Bellingham und ist vom Potenzial des Engländers absolut überzeugt. Ein Abgang eines BVB-Trainers steht nicht zur Diskussion. Zudem hat sich Haaland-Berater Mino Raiola zur Zukunft seines Klienten geäußert. News und Gerüchte zur Borussia gibt es hier.

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB, News - Zorc schwärmt von Bellingham: "Haben wir vorher gewusst"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat von Youngster Jude Bellingham geschwärmt: "Jude wird immer besser, das haben wir vorher gewusst", sagte er den Ruhr Nachrichten. Obwohl der Engländer erst 17 Jahre alt ist, tue er der Borussia "durch seine Präsenz auf dem Platz jetzt schon unheimlich gut". Letztere sei "beeindruckend", erklärte Zorc weiter.

"Er macht schon sehr viel richtig. Zwischen den Strafräumen ist er überall zu finden, das zeichnet ihn aus." Zudem sei Bellingham laut Zorc "einfach ein guter Junge, der genau so Fußball spielt, wie wir es uns wünschen".

Besonders freute sich Zorc, dass Bellingham gegen den VfB Stuttgart endlich sein erstes Tor in der Bundesliga beisteuern konnte. Zuvor hatte er nur im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen den MSV Duisburg getroffen. Bei der 1:2-Niederlage in Manchester City war ihm "vom Schiedsrichter noch eins ohne erkennbaren Sinn verwehrt worden".

Dennoch beeindruckte der Mittelfeldspieler insbesondere mit seinem Auftritt gegen die Cityzens auch die Journalisten in der Heimat. "Genialer Bellingham. Es ist fast schon lächerlich, wie gut er ist und furchteinflößend, wie gut er noch werden könnte", schrieb der Mirror. Im November des Vorjahres debütierte er für die Three Lions und bestritt in der WM-Qualifikation im März sein zweites Spiel.

© getty Maaßen ist mit dem BVB II derzeit auf bestem Wege in die 3. Liga

BVB, News: Maaßen nicht für Paderborn verfügbar

Der SC Paderborn muss bei der Suche nach einem Nachfolger von Trainer Steffen Baumgart im Sommer ohne Enrico Maaßen planen. Der Coach der zweiten Mannschaft des BVB ist laut Teammanager Ingo Preuß nicht verfügbar. "Ein Wechsel steht nicht zur Debatte. Enrico Maaßen besitzt bei uns einen Vertrag bis zum Sommer 2022", sagte er Reviersport.

Zuvor hatte das Westfalen-Blatt davon berichtet, dass der Erfolgstrainer des BVB II ein Kandidat bei den Ostwestfalen sei. Dessen Team führt die Regionalliga West mit 78 Punkten nach 33 Spielen deutlich an und steht vor dem Aufstieg in die 3. Liga. Maaßen betreut die Mannschaft seit Saisonbeginn.

"Nicht nur der SC Paderborn" habe sich laut Preuß wegen Maaßen gemeldet. "In dieser Saison hat es schon mehrere Angebote aus der 2. Bundesliga für ihn gegeben. Doch weder waren wir gewillt ihn abzugeben noch wollte Enrico gehen. Er ist kein Typ, der während der Saison oder vor Ablauf seines Vertrages einen Verein verlässt."

Reviersport bringt stattdessen Guerino Capretti (SC Verl), Lukas Kwasniok (1. FC Saarbrücken) und Tim Walter (zuletzt VfB Stuttgart) als Kandidaten in Paderborn ins Gespräch. Walter gelte als Favorit. Baumgart verlässt den aktuell Neunten der 2. Liga zum Saisonende nach vier Jahren.

© getty Haaland-Berater Mino Raiola hat auf Medienberichte reagiert.

BVB, News - Raiola: Dortmund "will Erling nicht verkaufen"

Mino Raiola, Berater von BVB-Stürmer Erling Haaland, hat sich zu den Gerüchten rund um einen möglichen Transfer des 20-jährigen Stürmers bereits in diesem Sommer geäußert.

"Ich kann bestätigen, dass ich in Dortmund zu Gesprächen war", sagte er gegenüber Sport1. Raiola erklärte weiter: "Michael Zorc hat uns gegenüber klargemacht, dass der BVB Erling in diesem Sommer nicht verkaufen will. Diese Meinung respektiere ich, was aber nicht automatisch heißt, dass ich auch der gleichen Auffassung bin."

Weitere Infos hierzu gibt es hier.

Meiste U21-Einsatzminuten in Europa: BVB und Schalke 04 brechen französische Phalanx © getty 1/11 Dass der BVB jungen Talenten gerne viel Einsatzzeit gibt, ist bekannt und oftmals der Grund für einen Wechsel nach Dortmund. Der Eindruck bestätigt sich beim Blick auf das Top-10-Ranking der U21-Einsatzminuten von The Analyst. © getty 2/11 PLATZ 10: WOLVERHAMPTON WANDERERS - 4821 Einsatzminuten für U21-Spieler. © getty 3/11 PLATZ 9: RC LENS - 4917 Einsatzminuten für U21-Spieler. © getty 4/11 PLATZ 8: OSC LILLE - 5034 Einsatzminuten für U21-Spieler. © getty 5/11 PLATZ 7: SCHALKE 04 - 5226 Einsatzminuten für U21-Spieler. © getty 6/11 PLATZ 6: FC DIJON - 5338 Einsatzminuten für U21-Spieler. © getty 7/11 PLATZ 5: AS SAINT-ETIENNE - 5682 Einsatzminuten für U21-Spieler. © getty 8/11 PLATZ 4: STADE RENNES - 6335 Einsatzminuten für U21-Spieler. © getty 9/11 PLATZ 3: AS MONACO - 7332 Einsatzminuten für U21-Spieler. © getty 10/11 PLATZ 2: OGC NIZZA - 7458 Einsatzminuten für U21-Spieler. © imago images 11/11 PLATZ 1: BORUSSIA DORTMUND - 7620 Einsatzminuten für U21-Spieler.

BVB: Die kommenden Spiele der Dortmunder