BVB - News und Gerüchte: Zorc trotz Stuttgart-Sieg "alles andere als zufrieden"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat auch nach dem 3:2-Sieg von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart kritische Worte an die Mannschaft gerichtet. Einen Abschied von Erling Haaland im kommenden Sommer schloss er aus. Ein Top-Klub soll sich derweil aus dem Transfer-Rennen um den begehrten Norweger verabschieden wollen, sollte sich dieses als Sancho-ähnliche Posse entpuppen. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB - News: Zorc trotz Sieg gegen Stuttgart mit scharfer Kritik

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat trotz des 3:2-Siegs über den VfB Stuttgart mit Kritik an der Mannschaft aufgrund des drohenden Verpassens der Champions-League-Qualifikation nicht gespart.

"Wir hecheln hinterher, hinken hinterher", sagte Zorc in der ARD Sportschau: "Der Punktedurchschnitt ist deutlich schlechter als in den Jahren zuvor. Das ist nun einmal unser Hauptwettbewerb. Deswegen sind wir derzeit leider alles andere als zufrieden."

Sieben Punkte bei noch sechs Spielen beträgt der Rückstand der Schwarzgelben auf den vierten Platz, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Nach Meinung von Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl habe die Mannschaft jedoch zunächst gegen Stuttgart "die richtigen Antworten" auf die nach der Frankfurt-Pleite gerade aus dem Dortmunder Führungsriege um Hans-Joachim Watzke deutlich vorgetragene Kritik gegeben. "Es war ein wichtiger Sieg - aber zugleich nur ein kleiner Schritt in der Endphase dieser Saison", sagte Kehl dem kicker.

In der Champions League empfängt der BVB nun am Mittwoch Manchester City und haben nach der unglücklichen 1:2-Niederlage im Hinspiel noch alle Chancen aufs Weiterkommen. In der Liga geht es für die Dortmunder am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen weiter.

BVB: Haaland-Transfer? Zorc erneuert deutliche Absage

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat einen Abschied von Erling Haaland schon im kommenden Sommer erneut kategorisch ausgeschlossen. "Ich halte mich gerne daran, wie die vertragliche Grundlage aussieht und wie die direkten Gespräche geführt worden sind in der letzten Woche. Wir haben die ganz klare Planung, mit Erling in die neue Saison zu gehen", sagte der 58-Jährige in der ARD-Sportschau.

Zuletzt hatte die sportliche Talfahrt der Borussia mit dem drohenden Verpassen der Champions-League-Qualifikation und eine Spanien-Reise von Haalands Berater Mino Raiola und Vater Alf-Inge mit Besuchen beim FC Barcelona und Real Madrid die Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied des Norwegers angeheizt. Nach Angaben des Mirror habe Raiola die Top-Klubs jedoch mit einer Gehaltsforderung in Höhe von 1,15 Millionen Euro pro Woche schockiert.

Haaland soll zwar eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2024 Vertrag besitzen, diese sei jedoch erst im Sommer 2022 gültig.

BVB - News: Haaland? ManUnited will zweite Sancho-Posse vermeiden

Manchester United will im Werben um Erling Haaland eine zweite Transfer-Saga wie bei Jadon Sancho vor einem Jahr vermeiden. Das berichtet The Athletic.

Damals versuchten die Verantwortlichen wochenlang die Ablöse für den Engländer zu senken - ohne Erfolg. Der Bericht nach wollen die Red Devils prüfen, ob ein Haaland-Transfer finanziell realisierbar sei.

Sollte dies nicht der Fall sein, werde United das Rennen um eine Verpflichtung des Norwegers schnell wieder verlassen, um sich nach einem anderen Stürmer umzusehen.

BVB verlängert wohl Vertrag mit Felix Passlack

Borussia Dortmund wird offenbar den im Sommer auslaufenden Vertrag von Felix Passlack verlängern. Das kündigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc gegenüber den Ruhr Nachrichten an. "Wir befinden uns bei diesem Thema auf der Zielgeraden", sagte Zorc.

Passlack galt im Sommer spätestens nach dem Trainerwechsel von Lucien Favre auf Edin Terzic als sicherer Verkaufskandidat. Terzic hatte den 22-Jährigen sogar einige Male aus dem Profikader gestrichen und zur U23 geschickt.

Während Passlack unter Favre gerade zu Saisonbeginn einige Spiele sogar von Beginn an machte, kam der Außenbahnspieler unter Terzic in der Bundesliga gar nicht mehr zum Einsatz und machte lediglich zwei Kurzeinsätze in der Champions League und stand im Pokalspiel gegen Paderborn in der Startelf.

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/17 Im Abendspiel des 28. Bundesliga-Spieltags bezwang Borussia Dortmund den VfB Stuttgart dank einer Leistungssteigerung in Halbzeit zwei mit 3:2 (0:1). Bester Spieler neben Matchwinner Ansgar Knauff war Jude Bellingham. © getty 2/17 MARWIN HITZ | Tor | Note: 3,5 | Erlebte einen sehr ruhigen Abend, wurde vom VfB erst in der zweiten Halbzeit gefordert. War bei beiden Gegentoren chancenlos. © getty 3/17 MATEU MOREY | Rechter Verteidiger | Note: 4,5 | Beteiligte sich öfter am Offensivspiel und leitete das 2:1 fast im Alleingang ein. Machte auf der rechten Abwehrseite einen soliden Job, spielte vor dem 2:2 jedoch einen fatalen Fehlpass. © getty 4/17 MANUEL AKANJI | Innenverteidiger | Note: 3 | Stand selten im Mittelpunkt und leistete solide Abwehrarbeit. Brachte 88 Prozent seiner Pässe an den Mann und leistete sich kaum einen Fehler. © getty 5/17 MATS HUMMELS | Innenverteidiger | Note: 3,5 | Sorgte für Ruhe im Spielaufbau, suchte den Vorwärtsgang und spielte riskante Pässe. Verlor Kalajdzic in seinem Rücken beim Gegentreffer. Zur Halbzeit mit Magenkrämpfen ausgewechselt. © getty 6/17 RAPHAEL GUERREIRO | Linker Verteidiger | Note: 4,5 | Ein Sinnbild der vor allem in Durchgang eins unkonzentrierten Defensive. Ging beim Stuttgarter 1:0 nur halbherzig in den Luftzweikampf mit Kalajdzic. Produzierte auch im Spielaufbau viele Fehler. © getty 7/17 THOMAS DELANEY | Zentrales Mittelfeld |Note: 3,5 |Machte ein unauffälliges Spiel und spielte viele Pässe. Sah beim Gegentor von Kalajdzic unglücklich aus. © getty 8/17 JUDE BELLINGHAM | Zentrales Mittelfeld | Note: 2,0 | War in der ersten Halbzeit kein Faktor und hatte kaum Glück bei seinen Aktionen. Kurz nach der Halbzeit machte er den Ausgleich und leitete dadurch den Sieg ein. War der Auffälligste im Mittelfeld. © getty 9/17 MAHMOUD DAHOUD | Zentrales Mittelfeld | Note: 2,5 | Strahlte vom Start weg Abgeklärtheit und Wille aus. War das Zentrum des Dortmunder Spiels und wirkte auch im Zweikampf souverän. Verlor den Ball vorm 0:1, leitet dafür den Ausgleich ein. © getty 10/17 MARCO REUS | Linksaußen | Note: 3,0 | Erlebte in der ersten Hälfte ein unglückliches Spiel. Angriffe über seine Seite endeten glücklos oder unsauber, dennoch traf er wie aus dem Nichts. Nach einem Schlag auf den Oberschenkel ausgewechselt. © getty 11/17 GIOVANNI REYNA | Rechtsaußen | Note: 3,5 | Leistete sich viele einfache Ballverluste, seine Abschlüsse waren oft zu ungefährlich. Steigerte sich in Halbzeit zwei, ging viel ins direkte Duell und war an zwei Treffern beteiligt. © getty 12/17 ERLING HAALAND | Mittelstürmer | Note: 4,0 | Erlebte einen gebrauchten Abend. Versuchte viel und leitete viele Angriffe ein. Zeigte große Einsatzfreude, hatte gegen die VfB-Abwehr aber einen schweren Stand. © getty 13/17 EMRE CAN (ab 46.) | Innenverteidiger | Note: 3,0 | Brachte die gewohnte Mentalität mit und ging aggressiv in die Zweikämpfe. Can machte den Ausfall von Hummels vergessen. © getty 14/17 ANSGAR KNAUFF (ab 67.) | Linksaußen | Note: 2,0 | Belebte die linke Seite auf Anhieb und hatte mehrere gefährliche Situationen. Traute sich ins direkte Duell gegen die Stuttgarter Abwehr und markierte den Siegtreffer. © getty 15/17 THORGAN HAZARD (ab 79.) | Rechtsaußen | Keine Bewertung © getty 16/17 JULIAN BRANDT (ab 79.) | Zentrales Mittelfeld | Keine Bewertung © getty 17/17 LUKASZ PISZCZEK (ab 84.) | Rechter Verteidiger | Keine Bewertung

