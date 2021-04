BVB, News und Gerüchte: Torhüter Hitz spendet Stammzellen und wird zum Lebensretter

BVB-Keeper Marwin Hitz spendet Stammzellen für einen Blutkrebs-Patienten und wird somit womöglich zum Lebensretter. Außerdem: Durch den 2:0-Erfolg in Wolfsburg darf Borussia Dortmund doch noch auf das Erreichen der Champions-League-Plätze hoffen. Alle News und Gerüchte rund um den BVB gibt es hier.

BVB, News: Marwin Hitz spendet Stammzellen und wird zum Lebensretter

Marwin Hitz (33) ist womöglich zum Lebensretter geworden. Der Torwart von Borussia Dortmund wurde von der DKMS als geeigneter Stammzellspender für eine an Blutkrebs erkrankte Person identifiziert. Das gab die Organisation am Samstag bekannt. Mit seiner Spende kann Hitz eine zweite Chance auf Leben schenken.

Hitz habe bereits vor ein paar Wochen Stammzellen für einen passenden Blutkrebs-Patienten gespendet. Schon als er noch für den VfL Wolfsburg spielte (2008-2013) hatte er sich als potenzieller Knochenmarkspender registrieren lassen.

"Ich habe selbst eine Familie, ich habe Kinder. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand von ihnen an Blutkrebs erkranken würde, wäre ich unglaublich dankbar für jeden geeigneten Spender", wird Hitz in einem Beitrag der DKMS zitiert: "Vor diesem Hintergrund war es für mich selbstverständlich, mich bei der DKMS typisieren zu lassen und auch zu helfen, als man mir irgendwann mitgeteilt hat, dass ich möglicherweise der geeignete Spender für eine an Blutkrebs erkrankte Person sei."

Der Eingriff war für den BVB-Profi "schmerzfrei und ehrlich gesagt nicht der Rede wert". Niemand müsse bezüglich der Prozedur "in Sorge sein oder Angst haben", betonte der zweimalige Schweizer Nationalspieler.

BVB: Die Spiele bis zum Saisonende

Termin Wettbewerb Gegner Heim/Auswärts 01.05.2021 DFB-Pokal Holstein Kiel H 08.05.2021 Bundesliga RB Leipzig H 15.05.2021 Bundesliga Mainz 05 A 22.05.2021 Bundesliga Bayer Leverkusen H

BVB, News: Borussia Dortmund holt wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Qualifikation

Dank zweier Tore von Torjäger Erling Haaland hat Borussia Dortmund einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Qualifikation eingefahren.

Das sagten die BVB-Akteure nach dem Spiel:

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund) über ...

... die Bedeutung der Partie: "Es war schon eine spezielle Konstellation, weil wir zum Siegen verdammt waren. Wir wussten, dass es nur noch zwei Punkte Rückstand auf Wolfsburg sind, wenn wir gewinnen. Das haben wir mit dem Sieg erreicht. Es ist noch nicht vorbei. Wir haben eine gute Phase und brauchen eine Serie. Wir mussten alle sieben Spiele gewinnen und haben jetzt die letzten vier gewonnen. Es bleiben noch drei und die wollen wir natürlich auch gewinnen, weil wir uns unbedingt für die Champions League qualifizieren wollen."

... das Spiel: "Wir waren von der ersten Sekunde an bereit, über unser Limit hinaus zu gehen. Wir haben sehr gut verteidigt und sehr gut mit dem Ball gespielt. Trotz der frühen Unterzahl haben wir weiter gut verteidigt und versucht, Nadelstiche zu setzen. Ich denke, dass es ein verdienter Sieg war."

Manuel Akanji (Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Wir haben eine sehr gute Mannschaftsleistung gezeigt. Schon in der ersten Halbzeit hatten wir zwei, drei Angriffe, aus denen wir, wenn wir ein bisschen klarer spielen, noch eine klare Torchance machen können. Das haben wir leider nicht gemacht, aber sind dann trotzdem mit 1:0 vorne. Dann haben wir auch mit zehn Mann noch super als Mannschaft verteidigt. Und in der Offensive haben wir es gut ausgespielt. Erling hat den Ball super gehalten und vorne zwei Tore für uns gemacht. Es war eine gute Mannschaftsleistung von allen."

... den Kampf um die Champions League: "Wir waren vor drei, vier Wochen etwa elf Punkte hinter Wolfsburg, jetzt sind es nur noch zwei. Wir machen Druck, geben nicht auf und wollen jedes Spiel gewinnen. Und dann glaube ich, dass es reicht."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir wissen, dass Erling ein Top-Torjäger ist. Und wenn er eine Vielzahl von Chancen hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er trifft. Er hatte nicht so viele Chancen und war sehr effektiv für uns. Das war der Grund, wieso wir dieses Spiel gewinnen konnten."

BVB gegen Wolfsburg: Die Noten der Spieler von Borussia Dortmund © getty 1/15 Big Point für Borussia Dortmund im Kampf um die Champions-League-Qualifikation - und das in Unterzahl! Der BVB gewann am 31. Spieltag der Bundesliga beim VfL Wolfsburg mit 2:0. Hier sind die Noten der BVB-Spieler. © getty 2/15 MARWIN HITZ | Torhüter | Note: 3,5 | War kaum gefordert. Einen Torschuss von Gerhardt hielt er im Nachfassen (21.). © getty 3/15 LUKASZ PISZCZEK | Rechter Verteidiger | Note: 3,0 | Sehr aktiv und dynamisch, vor allem im Umschaltspiel. In der zweiten Halbzeit eher unauffällig. Machte defensiv aber einen soliden Job. © getty 4/15 MANUEL AKANJI | Innenverteidiger | Note: 1,5 | Nahm Weghorst fast komplett aus der Partie und machte auch im Aufbauspiel eine gewohnt souveräne Figur. Hatte offensiv die Riesenchance zum Kopfballtreffer (52.). © getty 5/15 EMRE CAN | Innenverteidiger | Note: 3,0 | Im Aufbau etwas wacklig, defensiv aber konzentriert. Auch er hielt gut gegen Weghorst dagegen. © getty 6/15 RAPHAEL GUERREIRO | Linker Verteidiger | Note: 2,5 | Das Aufbauspiel lief vorwiegend über seine Seite, offensiv leistete er sich aber einige Ballverluste. Insgesamt eine gute Abwehrleistung. © getty 7/15 JUDE BELLINGHAM | Zentrales Mittelfeld | Note: 4,5 | Agierte defensiv sicher und als Ballverteiler vor der Abwehr. Flog in der 58. Minute nach einem überflüssigen Foul mit Gelb-Rot vom Platz. © getty 8/15 MAHMOUD DAHOUD | Zentrales Mittelfeld | Note: 2,0 | War mit Ball kaum zu fassen und löste die Wolfsburger Drucksituationen gut auf. Spielte eine überragende Vorlage auf Haaland, die zum 2:0 führte (68.). © getty 9/15 GIOVANNI REYNA | Rechtsaußen | Note: 3,0 | Sehr aktiv, offensiv aber eher unauffällig. In der 69. Minute ausgewechselt. © getty 10/15 MARCO REUS | Offensives Mittelfeld | Note: 3,0 | Sehr agil und phasenweise der Auffälligste in der BVB-Offensive. Leistete sich aber einige einfache Ballverluste und schlechte erste Kontakte. Wurde in der 81. Minute ausgewechselt. © getty 11/15 JADON SANCHO | Linksaußen | Note: 3,5 | Bei seinem Startelf-Comeback auf beiden Seiten zu finden, aber eher defensiv in Aktion. Spielte sehr mannschaftsdienlich, war offensiv aber kaum ein Faktor. Wurde in der 60. Minute ausgewechselt. © getty 12/15 ERLING HAALAND | Mittelstürmer | Note: 1,5 | Nutzte den Fehler von Baku eiskalt zur Führung (12.) und erhöhte unwiderstehlich zum 2:0 (68.). Hatte sogar die große Möglichkeit zum dritten Treffer (73.). © getty 13/15 THOMAS DELANEY (ab 60. Minute) | Zentrales Mittelfeld | Note: 3,0 | Sehr agil und mit viel Willen. Sorgte für defensive Stabilität nach dem Platzverweis von Bellingham. © getty 14/15 THORGAN HAZARD (ab 69. Minute) | Linksaußen | Note: 3,5 | Für den ausgepowerten Reyna eingewechselt. Machte defensiv einen soliden Job und war offensiv am Umschaltspiel beteiligt. © getty 15/15 THOMAS MEUNIER | (ab 81. Minute) | keine Bewertung | Kam als Joker für Marco Reus, konnte aber keine besonderen Akzente setzen.

