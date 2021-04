BVB - News und Gerüchte: Geht Roman Bürki zum Schnäppchenpreis?

Roman Bürki könnte den BVB offenbar zum Schäppchenpreis verlassen. Derweil berichtet Edin Terzic über seine Trainereinflüsse und ist offenbar in der Bundesliga begehrt. Die News und Gerüchte aus Dortmund gibt es hier.

Hier findet ihr BVB-News vom Vortag.

BVB - Gerücht: Roman Bürki könnte zum Schnäppchenpreis gehen

Beim BVB sieht weiterhin alles nach einer Veränderung auf der Torhüterposition aus. Nachdem bereits am Dienstag das Gerücht die Runde machte, dass Dortmund an Gregor Kobel vom VfB Stuttgart interessiert sein soll, meldet nun Bild, dass Roman Bürki den Verein wohl zum Schnäppchenpreis verlassen könnte.

Der Schweizer, der seinen Stammplatz nach einigen Wacklern und einer längeren Verletzungspause an Marwin Hitz verloren hatte, soll demnach für eine moderate Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro zu haben sein. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. Bislang jedoch soll sich das Interesse am 33-Jährigen in Grenzen halten.

© getty Roman Bürki könnte den BVB offenbar zum Schnäppchenpreis verlassen.

BVB - News: Terzic hat von Trainergrößen gelernt

Trainer Edin Terzic, der ab Sommer hinter Marco Rose wieder ins zweite Glied als Co-Trainer der Borussia rücken wird, hat im Interview mit 11Freunde über seine bisherigen Erfahrungen im Trainergeschäft gesprochen. Besonders lehrreich waren dabei seine Begegnungen mit anderen Trainergrößen, speziell in England.

Terzic hatte von 2015 bis 2017 als Assistent von Slaven Bilic bei West Ham United gearbeitet. Dort gab es für ihn die eine oder andere prägende Begegnung: "Es heißt ja immer, dass die Trainer in England nach dem Spiel zusammen ein Glas Wein trinken, aber das ist eher ein Abendessen, an dem auch die Assistenten teilnehmen." Und diese Treffen "habe ich genutzt, mir ganz viele Notizen zu machen", berichtete Terzic.

So machte er Bekanntschaft mit Pep Guardiola, Jose Mourinho, Arsene Wenger oder eben mit einem seiner heutigen Vorgänger bei der Borussia, Jürgen Klopp. Aus besagten Notizen entstand ein ganzes Handbuch für den 38-Jährigen, das er auch heute noch regelmäßig nutze.

"Viele Dinge, über die ich mir noch den Kopf zerbreche, haben große Trainer schon längst auf den Punkt gebracht", erklärte Terzic, was ihn zur Schlussfolgerung brachte: "Ich gehöre zur Copy-Paste-Generation und muss mir gar nicht alles neu überlegen, sondern nur für mich neu zusammenfügen."

BVB - Gerücht: Terzic angeblich beim VfL Wolfsburg im Fokus

Edin Terzic ist offenbar auch bei der Konkurrenz begehrt. Wie WAZ berichtet, soll der VfL Wolfsburg seine Fühler nach dem Dortmunder Interimstrainer ausgestreckt haben. Der bisherige Wölfe-Coach Oliver Glasner wird mit RB Leipzig als Nachfolger von Julian Nagelsmann gehandelt, der wiederum zum FC Bayern wechseln wird.

Eine ausführliche News zum Thema gibt es hier.

BVB im Kampf um die CL: Die nächsten Spiele